Временный президент Сирии заявил о стремлении сохранить стратегические отношения с Россией

Tекст: Денис Тельманов

Сирия заинтересована в сохранении глубоких стратегических связей с Россией, передает ТАСС. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью агентству Rueters заявил о стремлении поддерживать отношения с Россией на высоком уровне, избегая разногласий.

«Мы не хотим, чтобы между Сирией и Россией произошел раскол. Мы не хотим, чтобы российское присутствие в Сирии представляло опасность или угрозу для какой-либо страны мира, но мы хотим сохранить эти глубокие стратегические отношения», – отметил аш-Шараа.

Новые власти Сирии пытаются не допустить раскола в отношениях с Россией, что может повлиять на региональную стабильность. Ахмед аш-Шараа подчеркнул, что российское присутствие в Сирии не должно восприниматься как угроза, и выразил уверенность в необходимости дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о координации действий с Соединенными Штатами в ответ на эскалацию насилия в Сирии.

В сирийских провинциях Латакия и Тартус после успешной военной операции восстановлена стабильность, что позволило государственным учреждениям возобновить свою работу, сообщил официальный представитель министерства обороны Сирии Хасан Абдельгани.

Как сообщалось, предложенный сирийскими властями диалог является самым оптимальным путем урегулирования ситуации в стране, заявил в четверг официальный представитель МИД России Александр Лукашевич.