Сирийские власти заявили о стабилизации ситуации в Латакии и Тартусе

Сирийские власти завершили операцию и стабилизировали ситуацию в Латакии и Тартусе

Tекст: Вера Басилая

Абдельгани заявил, что ситуация в провинциях Латакия и Тартус стабилизировалась. Абдельгани отметил завершение операции, целью которой было обеспечение безопасности и восстановление работы государственных учреждений, передает РИА «Новости».

По словам представителя Минобороны, силовики успешно отразили все атаки вооруженных отрядов, обеспечив безопасность крупных населенных пунктов и контроль на большинстве автомобильных трасс в регионе.

Ранее сирийские силы безопасности отразили атаку сторонников свергнутого Башара Асада на блокпост в Меззе.

В результате боестолкновений 6 и 7 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.

Россия и США обратились с запросом на проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по поводу обострения ситуации в Сирии.