В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.0 комментариев
Сирийские власти заявили о стабилизации ситуации в Латакии и Тартусе
Сирийские власти завершили операцию и стабилизировали ситуацию в Латакии и Тартусе
В сирийских провинциях Латакия и Тартус после успешной военной операции восстановлена стабильность, что позволило государственным учреждениям возобновить свою работу, сообщил официальный представитель министерства обороны Сирии Хасан Абдельгани.
Абдельгани заявил, что ситуация в провинциях Латакия и Тартус стабилизировалась. Абдельгани отметил завершение операции, целью которой было обеспечение безопасности и восстановление работы государственных учреждений, передает РИА «Новости».
По словам представителя Минобороны, силовики успешно отразили все атаки вооруженных отрядов, обеспечив безопасность крупных населенных пунктов и контроль на большинстве автомобильных трасс в регионе.
Ранее сирийские силы безопасности отразили атаку сторонников свергнутого Башара Асада на блокпост в Меззе.
В результате боестолкновений 6 и 7 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.
Россия и США обратились с запросом на проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по поводу обострения ситуации в Сирии.