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Два отключивших навигацию танкера подорвались на минах в Ормузском проливе
КСИР: Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе
Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщила, что два судна загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе при попытке пройти по запрещенному маршруту.
Два судна загорелись после столкновения с минами при попытке пройти по неразрешенному Ираном маршруту. Одно из них находилось к востоку от Ормузского пролива, а другое в самом проливе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«Несколько минут назад после столкновения с минами загорелись два судна, нарушивших правила – одно к востоку от Ормузского пролива, а другое в самом проливе, они намеревались пройти по несанкционированному маршруту», – заявили в пресс-службе КСИР.
В ведомстве добавили, что экипажи судов отключили системы навигации и опознавания, попытавшись выйти из пролива по запрещенному пути.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.
В пятницу Корпус стражей исламской революции рассказал о возгорании двух танкеров после столкновения с минами при попытке пройти по несанкционированному маршруту.
В четверг Военно-морские силы Ирана заявили о подрыве на минах еще двух нефтяных танкеров.