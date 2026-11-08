Два отключивших навигацию танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

КСИР: Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

Tекст: Денис Тельманов

Два судна загорелись после столкновения с минами при попытке пройти по неразрешенному Ираном маршруту. Одно из них находилось к востоку от Ормузского пролива, а другое в самом проливе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Несколько минут назад после столкновения с минами загорелись два судна, нарушивших правила – одно к востоку от Ормузского пролива, а другое в самом проливе, они намеревались пройти по несанкционированному маршруту», – заявили в пресс-службе КСИР.

В ведомстве добавили, что экипажи судов отключили системы навигации и опознавания, попытавшись выйти из пролива по запрещенному пути.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

В пятницу Корпус стражей исламской революции рассказал о возгорании двух танкеров после столкновения с минами при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

В четверг Военно-морские силы Ирана заявили о подрыве на минах еще двух нефтяных танкеров.