Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Взрывы прогремели в Иране
На юге Ирана были слышны звуки взрывов, сообщил телеканал Press TV.
Взрывы произошли на острове Кешм, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции сообщил о перехвате американского беспилотника MQ-1 над островом Кешм.
Во вторник американские военные нанесли по острову удар, заявив, что сделали это в ответ на обстрел своего самолета.