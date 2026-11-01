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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    7 комментариев
    1 ноября 2026, 06:30 • Новости дня

    Трамп заявил о необходимости «позаботиться» о паре целей в Иране

    Трамп заявил о готовности США атаковать ядерный объект в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили большую часть вооруженных сил Ирана, однако Вашингтону необходимо поразить еще несколько целей, включая предполагаемый ядерный объект.

    Американский лидер отметил успешный ход переговоров с Тегераном о завершении конфликта, но назвал иранскую сторону ненадежной, пишет Arab News.

    «Мы вывели из строя их ядерную инфраструктуру. Нам все еще нужно позаботиться, я бы сказал, об одном или двух объектах, но мы можем сделать это за 10 минут», – заявил Трамп.

    По его словам, речь идет о подземном комплексе в районе горы Пикакс, который Вашингтон считает ядерным объектом. При этом правительство Ирана отрицает проведение там каких-либо ядерных разработок.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что решение о новых ударах пока не принято и Соединенные Штаты открыты для дипломатического решения. В свою очередь верховный лидер Ирана предостерег Вашингтон и Израиль от проведения новых атак на фоне угроз возобновить удары после американских выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США заявил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия. Американские военные начали переброску сил на Ближний Восток. Посредники из Катара передали Тегерану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с Вашингтоном и Израилем.

    31 октября 2026, 06:45 • Новости дня
    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото во избежание разногласий

    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото из-за России

    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото во избежание разногласий
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    Отказ официальных лиц от фотографирования стал символом разногласий между США и их союзниками, возникших на фоне стремления американского президента Дональда Трампа наладить отношения с Россией, передает агентство Bloomberg.

    «В отношениях с Россией нет места «обычному положению дел»», – заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, подчеркнув необходимость обсуждать спорные вопросы за столом переговоров и избегать неверных визуальных сигналов.

    Американский чиновник подтвердил агентству решение G20 пропустить торжественную фотосессию, чтобы избежать отвлечения внимания на дипломатические вопросы и сосредоточиться на обсуждениях.

    Встреча министров иностранных дел в Атланте предваряет саммит лидеров G20, который пройдет в декабре в гольф-клубе Дональда Трампа в Майами. Глава Белого дома пригласил на мероприятие президента России Владимира Путина, но Кремль пока не сообщил, примет ли он приглашение.

    По данным Госдепартамента, встреча, которая состоится на этой неделе в Атланте, призвана «способствовать выполнению основной миссии G20 – содействию глобальной стабильности и процветанию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии в Атланте и заявил о нарушении Вашингтоном принципов многосторонней дипломатии из-за единоличного приглашения Польши в G20.

    Западные издания высмеяли министра иностранных дел Германии Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с главой российского ведомства.

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    31 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    В США заявили о приближении мирной сделки по украинскому конфликту

    Власти США заявили о приближении мирной сделки по украинскому конфликту

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт близок к урегулированию.

    «Думаю, мы приближаемся к сделке», – сказал Трамп в интервью консервативному американскому журналисту Бенни Джонсону.

    По словам президента США, есть довольно неплохой шанс, что все получится, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о приближении сторон к соглашению по урегулированию украинского конфликта.

    В пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал целью СВО лишение Киева возможности наносить удары.

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    31 октября 2026, 21:01 • Видео / Жизнь после боя
    Ошибка на фронте думать, что ты бессмертен

    Командир штурмовиков Никита Мурзаков трижды уходил добровольцем на СВО. После множества тяжелых осколочных ранений, вместо необходимых операций он раз за разом возвращался к товарищам на передовую.

    Как не потерять инстинкт самосохранения? Почему маленький сын ветерана замкнулся в себе? Как не опустить руки после пережитых испытаний?
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    31 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Сирия допустила присоединение к Мекканскому пакту

    Глава МИД Сирии аш-Шейбани заявил о планах вступить в Мекканский пакт

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сирия рассматривает возможность присоединиться к Мекканскому пакту, в который входят Турция, Саудовская Аравия и Пакистан, заявил министр иностранных дел в переходном правительстве арабской республики Асаад аш-Шейбани.

    Дамаск оценивает вероятность вступления в оборонительный альянс Турции, Саудовской Аравии и Пакистана – Мекканский пакт, отметил глава сирийского МИД Асаад аш-Шейбани. Об этом он заявил на международном форуме «Диалог в Манаме», передает ТАСС.

    «Этот вопрос обсуждается, мы оцениваем вероятность присоединения Сирии к Мекканскому пакту», – сказал дипломат.

    Аш-Шейбани подчеркнул, что сейчас ни одна страна в регионе не может рассматривать свою безопасность в изоляции, и Дамаск солидарен с государствами Персидского залива и Иорданией в противостоянии любой агрессии. По его словам, стабильность в Персидском заливе отвечает интересам национальной безопасности Сирии.

    Он также напомнил о тесных связях с Турцией в политической, экономической и военной сферах, указав при этом на развитие военно-технического сотрудничества с другими странами. Сегодня Сирия занимается восстановлением национальной армии и является надежным партнером в региональной безопасности, добавил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель министра иностранных дел Турции Зеки Левент Гюмрюкчу сообщил о планах присоединения новых участников к Мекканскому оборонному соглашению по аналогии с процедурой вступления в НАТО.

    Летом власти Бангладеш благосклонно восприняли идею вступления в альянс. А Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились считать вооруженное нападение на одну из стран агрессией против всех участников договора.

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    31 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    Верховный лидер Ирана приказал отвечать на угрозы без географических ограничений

    Хаменеи распорядился отвечать на угрозы Ирану без географических ограничений

    Tекст: Мария Иванова

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился, чтобы вооруженные силы страны немедленно и эффективно отвечали на любую угрозу со стороны противника без географических ограничений.

    Такое указание Хаменеи дал на встрече с высшими командирами вооруженных сил, пишет ТАСС.

    «Верховный лидер революции <…> постановил, что любой уровень и вид угрозы должен встречать немедленный и эффективный ответ без географических ограничений», – говорится в сообщении канцелярии верховного лидера.

    Боевую готовность для мощного противостояния врагам Хаменеи назвал условием «максимального сдерживания».

    Военачальники доложили о готовности вооруженных сил Ирана на побережье Персидского залива, в районах Ормузского пролива, Оманского залива и на границах. Они также сообщили о многократном росте производства боеприпасов и средств разведки, поддержки и боевого применения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВМС Ирана уничтожили беспилотный катер противника к востоку от Ормузского пролива. В тот же день телеканал Fox News сообщил о начале переброски американских сил на Ближний Восток для обеспечения возможности новых ударов по Ирану.

    В четверг Соединенные Штаты предупредили региональных союзников о возможном многодневном этапе военных ударов по иранской территории.

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    31 октября 2026, 09:16 • Новости дня
    Трамп допустил назначение рэп-исполнительницы Минаж пресс-секретарем

    Трамп задумался о назначении Ники Минаж новым пресс-секретарем Белого дома

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп не исключил возможность назначения американской рэп-исполнительницы Ники Минаж на должность нового пресс-секретаря Белого дома.

    Американский лидер пообещал подумать над идеей сделать певицу официальным представителем администрации, передает РИА «Новости».

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг 25 октября в шутку предположил, что Минаж может занять этот пост.

    «Это хорошая идея. Думаю, мне нужно подумать об этом. Я подумаю об этом», – заявил Трамп в интервью блогеру Бенни Джонсону, отвечая на вопрос о вероятности подобного кадрового решения.

    Предыдущий пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария продержалась на должности пять дней и была уволена после провального первого брифинга и скандала с адвокатской лицензией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американская рэп-исполнительница Ники Минаж заявила о готовности проголосовать за президента США Дональда Трампа.

    Ранее администрация американского лидера перевела Кэти Захарию с должности пресс-секретаря Белого дома на другой пост.

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    31 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Возле поместья Трампа во Флориде развернули зенитные ракетные комплексы

    The War Zone: У резиденции Трампа во Флориде развернули системы ПВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Около резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде установили системы противовоздушной обороны на фоне повышенных опасений за его безопасность.

    Зенитные ракетные комплексы AN/TWQ-1 Avenger появились около поместья президента США Дональда Трампа во Флориде в Палм-Бич и возле аэропорта имени Трампа примерно в трех милях к западу, пишет The War Zone.

    Развертывание комплексов произошло около двух недель назад. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США подтвердили размещение наземных средств ПВО и систем борьбы с беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом безопасность президента США Дональда Трампа на гольф-поле в Нью-Джерси также обеспечивали зенитные ракетные комплексы Avenger.

    Ранее американские спецслужбы провели секретную операцию по пересадке политика на другой самолет в Анкаре ради предотвращения возможного покушения.

    А в прошлом году на территории аэропорта в Палм-Бич обнаружили подозрительный объект с прямым обзором на зону выхода американского лидера из самолета.

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    31 октября 2026, 13:29 • Новости дня
    Иорданские военные отбили прорыв террористов со стороны Сирии

    ВС Иордании: Пограничники отбили прорыв банды из 14 боевиков со стороны Сирии

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения пограничной охраны Иордании отразили попытку прорыва группы из 14 вооруженных террористов, пытавшихся проникнуть в северные районы королевства с территории Сирии.

    Нападавшие пытались пересечь государственную границу под прикрытием интенсивного огня, однако иорданские военные дали противнику жесткий отпор, передает ТАСС.

    «Иорданские пограничники вступили в боестолкновение с террористами и нанесли им потери. Вторжение банды было отражено, уцелевшие боевики отступили на территорию Сирии», – говорится в заявлении армейской пресс-службы, распространенном в соцсети.

    Инцидент произошел на фоне эскалации напряженности на сирийско-иорданской границе. В конце октября командование вооруженных сил Иордании отчиталось об уничтожении более 20 боевиков террористической группировки «Исламское государство» в результате серии авиационных ударов по тренировочным базам на юге Сирии. Официальный представитель правительства королевства подчеркнул, что операция стала ответом на нападение связанных с группировкой экстремистов на церковь Святого Георгия в иорданской провинции Эль-Карак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Сирии возобновили движение через контрольно-пропускной пункт «Насиб» на границе с Иорданией.

    Во вторник официальный представитель правительства Иордании Мухаммед аль-Мумани заявил об уничтожении более 20 боевиков на юге Сирии.

    Главное управление пограничного контроля и таможни Сирии объявило о закрытии пункта пропуска «Насиб» после ударов иорданской авиации.

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    31 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Власти США допустили «венесуэльский сценарий» для Кубы

    Власти США допустили смену власти на Кубе по венесуэльскому сценарию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предрек смену власти на Кубе в ближайшие два с половиной года и допустил развитие событий по венесуэльскому сценарию.

    Трамп в интервью консервативному журналисту Бенни Джонсону заявил о возможной смене руководства на Кубе и охарактеризовал ее как потерпевшую крах страну, передают «Вести».

    «Я бы сказал, что это продлится недолго. Послушайте, это потерпевшая крах страна. Мы очень скоро вернем туда людей. Посмотрите, что мы сделали с Венесуэлой, и там все сложится очень хорошо. Сначала мы доведем дело до конца там, а потом, возможно, займемся другим», – заявил Трамп.

    Американский лидер добавил, что администрация США внимательно следит за кубинским направлением, а курирующий этот вопрос госсекретарь Марко Рубио занимается ситуацией весьма тщательно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Китай призвал Вашингтон снять санкции с Кубы.

    Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил о стремлении США установить контроль над Кубой.

    Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с призывом к США снять блокаду с Кубы.

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    31 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Глава совбеза Ирана заявил об изменении тона США в диалоге с Тегераном

    Глава совбеза Ирана Резаи заявил об изменении тона США в диалоге с Тегераном

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об изменении тона американской стороны в диалоге с Тегераном, добавив, что пока не ответил на письмо вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    «Их тон поменялся… Я пока не ответил на письмо вице-президента США», – заявил Резаи в эфире государственного телевидения Ирана, передает РИА «Новости».

    Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вэнс по указанию Дональда Трампа направил секретное письмо Резаи. Издание утверждало, что вице-президент пытался прощупать почву для перезапуска мирного диалога и предотвращения новых массированных ударов США по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов.

    Вашингтон и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими атаками. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия.

    В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления переговоров. Ранее он заявил о переходе конфликта США и Ирана в новую фазу через пару месяцев.

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    31 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Два рыбака пропали без вести после удара беспилотника у острова Кешм

    Fars: Беспилотник атаковал два катера у острова Кешм в Иране

    Tекст: Мария Иванова

    Два рыбацких катера подверглись атаке беспилотника к югу от иранского острова Кешм, в результате два человека пропали без вести, еще двое ранены.

    Два рыбацких катера жителей юга острова Кешм в Иране подверглись атаке беспилотника, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    По предварительным данным, в результате удара двое рыбаков пропали без вести, еще двое ранены. Инцидент произошел в 25 км к югу от острова. Раненых доставили на остров, поиски пропавших продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военно-морские силы армии Ирана уничтожили беспилотный катер противника к востоку от Ормузского пролива.

    Управление морских торговых операций Великобритании сообщило об атаке заминированного катера на загоревшийся в Ормузском проливе танкер.

    В четверг Корпус стражей исламской революции заявил об уничтожении беспилотного летательного аппарата MQ-1 над Ормузским проливом.

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    31 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Генштаб Ирана подготовил новый список целей противника

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана готовят новый список целей и активов противника, используя «более широкую географию», заявил начальник Генерального штаба ВС Ирана генерал-майор Али Абдоллахи.

    «Вооруженные силы <…> поставили в повестку дня новый банк целей и активов врага в более широкой географии, чем раньше, и познакомят врагов на поле боя с новыми сюрпризами», – заявил Абдоллахи, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

    По его словам, в случае повторной агрессии США и Израиля вооруженные силы ответят мощно, интенсивно и без географических ограничений. Противник получит ответ, который будет более жестким и эффективным, чем в третьей навязанной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский телеканал Fox News сообщил о начале переброски сил США на Ближний Восток для возобновления ударов по Ирану.

    В среду посредники из Катара передали Тегерану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с Вашингтоном и Израилем.

    США предупредили несколько арабских стран Персидского залива о возможной подготовке военной кампании против исламской республики.

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    31 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Участники QUAD потребовали защитить свободу судоходства в Ормузском проливе

    МИД Индии: Страны QUAD потребовали защитить судоходство в Красном море

    Tекст: Мария Иванова

    Участники Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) заявили об абсолютной необходимости защиты свободы судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

    Страны Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), в который входят Австралия, Индия, США и Япония, выпустили совместное заявление о важности бесперебойных морских маршрутов. Документ опубликовало индийское внешнеполитическое ведомство, передает ТАСС.

    Стороны признали значимость ключевых морских путей, торгового потока и энергетической безопасности. Они также указали на необходимость обеспечения безопасности экипажей и судов, а также важность отсутствия пошлин.

    Страны «четверки» подтвердили абсолютную необходимость защиты прав и свобод судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В заявлении подчеркивается, что эти действия должны соответствовать нормам международного права, закрепленным в Конвенции ООН по морскому праву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Военно-морские силы армии Ирана уничтожили беспилотный катер противника к востоку от Ормузского пролива.

    В августе Россия и Оман подтвердили единую позицию о необходимости обеспечения свободы международного судоходства в Персидском заливе.

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    31 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Иран согласился за два дня открыть Ормузский пролив в случае соглашения с США

    Иран согласился сократить срок открытия Ормузского пролива до двух дней

    Tекст: Вера Басилая

    Иран на переговорах согласился сократить до двух дней срок реализации плана по открытию Ормузского пролива, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

    «В настоящее время мы достигли [согласия по] предложению, которое сокращает срок реализации до двух дней», – заявил Аракчи.

    По его словам, Иран ставит условием признание нового судоходного маршрута в проливе, определенного совместно с Оманом, и закрытие остальных маршрутов. Открытие пролива на иранских условиях подготовит почву для возобновления переговоров с Вашингтоном по нерешенным вопросам, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива на шестой день в случае выполнения США условий Ирана.

    Власти Ирана передали США семилетний план по разблокировке Ормузского пролива.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи назвал условием открытия Ормузского пролива принятие властями США семи условий Тегерана.

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    31 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Рубио заявил об отсутствии конкретных сроков для сделки с Ираном

    Рубио: Конкретных сроков для сделки с Ираном нет

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время нет конкретных сроков достижения договоренностей с Ираном, а переговоры продолжаются напрямую и через посредников.

    По словам Рубио, диалог между Соединенными Штатами и Ираном активно продолжается, передает РИА «Новости».

    «Переговоры на самом деле никогда не прекращались. Продолжаются активные контакты, в некоторых случаях напрямую, но чаще через посредников», – сказал Рубио.

    Госсекретарь США отметил отсутствие информации о конкретных сроках достижения договоренностей. По его словам, соответствующие решения по дальнейшим действиям будет принимать президент США Дональд Трамп.

    Заявления прозвучали на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран G20 в Атланте, в которой также принял участие глава МИД России Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Иран согласился сократить до двух дней срок реализации плана по открытию Ормузского пролива на переговорах с США.

    В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления диалога.

    В среду посредники из Катара передали Тегерану новый проект договоренности по урегулированию конфликта.

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    31 октября 2026, 23:04 • Новости дня
    Нефтяной танкер подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива

    Fars: В Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на мине и загорелся

    Tекст: Катерина Туманова

    Военно-морские силы Ирана сообщили о возгорании нефтяного танкера после подрыва на морской мине в восточной части Ормузского пролива из-за нарушения правил судоходства.

    Судно находилось в запретной и небезопасной зоне вопреки предупреждениям, после чего наткнулось на мины в субботу днем, передает агентство Fars.

    ВМС подчеркнули, что политика Ирана по управлению Ормузским проливом остается неизменной вопреки заявлениям президента США. В ведомстве добавили, что все коммерческие суда должны полностью соблюдать ограничения и не выключать системы слежения.

    В отдельном заявлении Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что в пятницу на несанкционированном маршруте в Ормузском проливе взорвались четыре танкера-нарушителя, включая супертанкер с 2 млн баррелей сырой нефти.

    Власти Ирана неоднократно отмечали необходимость координации прохода через пролив с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу КСИР сообщил об остановке в Ормузском проливе двух нефтяных танкеров с отключенной навигацией. В четверг три танкера подорвались на минах. Во вторник ВМС Ирана заявили о подрыве танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

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    Европу ждет почти копия газового кризиса пятилетней давности с теми же историческими пиками цен и аналогичными последствиями для промышленности и экономики. Стоимость газа в ЕС уже выросла до неподъемных 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Однако это еще может оказаться сказкой. Потому что зимой возможны все 2,5 тыс. долларов. Такой прогноз сделал глава Газпрома Алексей Миллер. Подробности

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    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

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    В Киеве переизобрели военную доктрину Гитлера

    Пророссийское подполье на Украине раскрыло список городов, которые по указу Владимира Зеленского переходят в режим «круговой обороны». Эту идею украинцы подсмотрели у гитлеровцев и уже практиковали прежде. На сей раз масштаб совершенно другой. А вот финал, вероятно, будет тот же. Подробности

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    Конституционный трибунал разделил Польшу

    «В новейшей истории Польши конфликта такого масштаба еще не происходило», говорят эксперты, оценивая вспыхнувшее противостояние между властью и оппозицией в Варшаве. Полиция заблокировала Конституционный трибунал, оппозиция заявляет о госперевороте, а президент лично прорвал оцепление. Почему места в высшем органе судебной власти Польши вызвали политический раскол и оказались так принципиальны для премьера, лидера оппозиции и президента страны, что они готовы к острой конфронтации? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Ошибка на фронте думать, что ты бессмертен

      Командир штурмовиков Никита Мурзаков трижды уходил добровольцем на СВО. После множества тяжелых осколочных ранений, вместо необходимых операций он раз за разом возвращался к товарищам на передовую.

    • Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

      В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

    • Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

      Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

    • Когда придут детские пособия в ноябре 2026 года: график выплат 3, 5 и 6 ноября

      В ноябре 2026 года основные федеральные детские пособия через банки поступят 3, 5 и 6 ноября. Единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего перечислят 3 ноября за октябрь. 5 ноября поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям выплатят досрочно 6 ноября вместо 8-го, поскольку 8 ноября приходится на воскресенье. Рассказываем, когда придут детские пособия в ноябре 2026 года и что делать, если деньги не поступили.

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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