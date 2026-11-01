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Трамп заявил о необходимости «позаботиться» о паре целей в Иране
Трамп заявил о готовности США атаковать ядерный объект в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили большую часть вооруженных сил Ирана, однако Вашингтону необходимо поразить еще несколько целей, включая предполагаемый ядерный объект.
Американский лидер отметил успешный ход переговоров с Тегераном о завершении конфликта, но назвал иранскую сторону ненадежной, пишет Arab News.
«Мы вывели из строя их ядерную инфраструктуру. Нам все еще нужно позаботиться, я бы сказал, об одном или двух объектах, но мы можем сделать это за 10 минут», – заявил Трамп.
По его словам, речь идет о подземном комплексе в районе горы Пикакс, который Вашингтон считает ядерным объектом. При этом правительство Ирана отрицает проведение там каких-либо ядерных разработок.
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что решение о новых ударах пока не принято и Соединенные Штаты открыты для дипломатического решения. В свою очередь верховный лидер Ирана предостерег Вашингтон и Израиль от проведения новых атак на фоне угроз возобновить удары после американских выборов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США заявил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия. Американские военные начали переброску сил на Ближний Восток. Посредники из Катара передали Тегерану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с Вашингтоном и Израилем.