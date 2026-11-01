Трамп заявил о необходимости «позаботиться» о паре целей в Иране

Трамп заявил о готовности США атаковать ядерный объект в Иране

Tекст: Катерина Туманова

Американский лидер отметил успешный ход переговоров с Тегераном о завершении конфликта, но назвал иранскую сторону ненадежной, пишет Arab News.

«Мы вывели из строя их ядерную инфраструктуру. Нам все еще нужно позаботиться, я бы сказал, об одном или двух объектах, но мы можем сделать это за 10 минут», – заявил Трамп.

По его словам, речь идет о подземном комплексе в районе горы Пикакс, который Вашингтон считает ядерным объектом. При этом правительство Ирана отрицает проведение там каких-либо ядерных разработок.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что решение о новых ударах пока не принято и Соединенные Штаты открыты для дипломатического решения. В свою очередь верховный лидер Ирана предостерег Вашингтон и Израиль от проведения новых атак на фоне угроз возобновить удары после американских выборов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США заявил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия. Американские военные начали переброску сил на Ближний Восток. Посредники из Катара передали Тегерану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с Вашингтоном и Израилем.