Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.8 комментариев
ФБР обнаружило возможную позицию снайпера напротив места посадки Трампа в самолет во Флориде
На территории аэропорта в Палм-Бич во Флориде, куда прилетает Дональд Трамп, обнаружили подозрительный объект с прямым обзором на зону выхода президента США из самолета.
ФБР расследует появление «подозрительной конструкции» на территории аэропорта, которым пользуется Дональд Трамп, передает Bloomberg.
Объект был обнаружен Секретной службой в зоне видимости трапа, по которому Трамп обычно спускается с самолета Air Force One в аэропорту Палм-Бич.
В Секретной службе уточнили, что ведут расследование совместно с ФБР и местной полицией. В официальном заявлении службы говорится, что подозрительный объект был найден во время подготовки к приезду президента во Флориду. При этом, по данным ведомства, в момент обнаружения конструкции вблизи не было ни одного человека.
Ранее Fox News сообщал, что речь идет о так называемой охотничьей лежанке, которую обнаружили в четверг. Дополнительные детали о предназначении и владельце конструкции пока не раскрываются.
В сентябре канал NBC сообщал о попытке мужчины ослепить пилота вертолета Дональда Трампа лазерной указкой.
Между тем молодой мужчина был задержан на территории резиденции Мар-а-Лаго при попытке проникновения для проповеди и предложения внучке Дональда Трампа.