Экстремально мало снега зафиксировали в европейской части России
В «Фобосе» сообщили о рекордно малом количестве снега в Центральной России
В этом году значительная часть Центральной России встретила декабрь практически без снега, поскольку средние температуры сохраняются выше нуля градусов из-за влияния атлантических воздушных масс.
В европейской части России фиксируется экстремально малое количество снега, передает ТАСС.
Как сообщили в центре погоды «Фобос», подобная ситуация стала встречаться не реже чем каждый второй декабрь, хотя раньше возникала только один-три раза за десять лет. Основной причиной называют «мощные вторжения атлантического воздуха», из-за которых во многих регионах средняя температура остается выше нуля.
В «Фобосе» поясняют: «Экстремальное малоснежье наблюдается на европейской территории страны. Из-за мощных вторжений атлантического воздуха сейчас средняя температура во многих регионах остается слабоположительной». Это значит, что снег не формируется в привычном объеме к началу зимы.
Эксперты добавили, что кроме изменений климата, на появление и устойчивость снежного покрова влияет солнечная активность. При спокойном Солнце снег ложится раньше обычного, а при высокой активности – задерживается.
Ранее синоптики пообещали жителям Москвы облачную и теплую погоду в субботу.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что снег в столице не ожидается до середины декабря.