Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

Геворг Мирзаян
Расчеты на «договорнячок» провалились
Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.
Ван Вэнь
Зачем Евразии новая архитектура безопасности
Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.
Игорь Караулов
К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем
Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.