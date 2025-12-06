Орбан: Венгрия против планов войны ЕС с Россией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Лидеры Евросоюза приняли решение подготовиться к военному противостоянию с Россией к 2030 году, однако Венгрия категорически выступает против такого сценария. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на собрании сторонников партии ФИДЕС в Кечкемете, передает ТАСС.

Он отметил, что «война не за горами, она близка с политической точки зрения. Европейские лидеры решили, что Европа вступит в войну и есть решение по этому поводу».

Орбан подчеркнул, что необходимо очень серьезно воспринимать политику нынешнего руководства ЕС, которая, по его оценке, ведет к продолжению конфликта на Украине и прямой конфронтации с Россией. Премьер пояснил, что подобные конфликты развиваются по этапам: сначала разрываются дипломатические отношения, далее вводятся экономические санкции, затем происходит переход к военной экономике, а последним этапом становится прямое столкновение.

Он выразил уверенность, что Венгрия не поддержит такие шаги, и подчеркнул роль страны в предотвращении эскалации: «Сейчас Венгрия находится в опасности», – отметил Орбан, призывая не допустить втягивания Европы в войну.

По словам главы венгерского правительства, одной Венгрии может быть недостаточно для предотвращения конфликта, однако Будапешт сделает все возможное для прекращения боевых действий на Украине и поддержит мирные инициативы США.

Также Орбан призвал поддержать ФИДЕС на парламентских выборах в 2026 году, чтобы Венгрия получила шанс остаться в стороне от опасных идей Брюсселя и обезопасить страну от угрозы войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Венгрия и Словакия заявили о подготовке иска против решения ЕС о запрете импорта газа и нефти из России.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковал Виктора Орбана за визит в Москву и встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на заявление Мерца подчеркнул, что Будапешт сам определяет свою внешнюю политику и не нуждается в разрешении Евросоюза для переговоров с Россией.

Глава МИД Сергей Лавров выделил Орбана, Фицо и Бабиша как лидеров, отстаивающих интересы своих граждан.