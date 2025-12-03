Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.11 комментариев
Урсула фон дер Ляйнен раскрыла механизм принятия решения по российским активам
Европейская комиссия будет принимать решение по конфискации российских суверенных активов без необходимости достижения компромисса между странами.
Решение по вопросу экспроприации активов России будет приниматься квалифицированным большинством, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.
Она отметила, что этот вопрос не требует достижения компромисса между членами Европейского союза. По словам фон дер Ляйен, механизм голосования предполагает принятие решения большинством, а не единогласно.
Такое заявление прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений внутри ЕС по вопросу законодательства о заморозке и последующем конфискации российских активов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон одобрил идею предоставления Киеву так называемого «репарационного кредита».
Коллегия Еврокомиссии поддержала план предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации замороженных российских активов на территории Евросоюза.
Глава МИД Бельгии Максим Прево отметил, что такая схема помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом поддержки Украины.