    Украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги
    Игровая платформа Roblox заблокирована в России
    В России раскупили «куртку Дмитриева» с цитатой Путина
    Названа причина смерти бывшей жены Ефремова
    На Украине сняли защиту с русского языка
    Румыния уничтожила угрожавший судоходству в Черном море украинский морской дрон
    Венгрия и Словакия решили подать в суд на ЕС за запрет нефти и газа из России
    Ушаков заявил о влиянии успехов российской армии на переговоры по Украине
    ЕС включил Россию в финансовый «черный список»
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    11 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Для прекращения войны на Украине нужен еще один поворот маховика

    Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может и не цинично.

    2 комментария
    3 декабря 2025, 21:07 • Новости дня

    Урсула фон дер Ляйнен раскрыла механизм принятия решения по российским активам

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейская комиссия будет принимать решение по конфискации российских суверенных активов без необходимости достижения компромисса между странами.

    Решение по вопросу экспроприации активов России будет приниматься квалифицированным большинством, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

    Она отметила, что этот вопрос не требует достижения компромисса между членами Европейского союза. По словам фон дер Ляйен, механизм голосования предполагает принятие решения большинством, а не единогласно.

    Такое заявление прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений внутри ЕС по вопросу законодательства о заморозке и последующем конфискации российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон одобрил идею предоставления Киеву так называемого «репарационного кредита».

    Коллегия Еврокомиссии поддержала план предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации замороженных российских активов на территории Евросоюза.

    Глава МИД Бельгии Максим Прево отметил, что такая схема помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом поддержки Украины.

    3 декабря 2025, 10:10 • Новости дня
    Депутат Толстой разъяснил Politico красную линию России на переговорах по Украине

    Депутат Толстой: Соглашения по Украине невозможны в ущерб безопасности России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соглашения по Украине невозможны, если они будут наносить ущерб безопасности России, сообщил депутат Госдумы Петр Толстой.

    «Никакие решения не будут приняты, если это подорвет безопасность России. Это должно быть ясно понято», – подчеркнул депутат в комментарии Politico.

    По данным издания, накануне переговоров в Москве президент России Владимир Путин не демонстрировал признаков готовности изменить прежнюю позицию, требуя фактической капитуляции Украины, а Владимира Зеленского называл нелегитимным лидером, с которым нельзя заключать соглашения.

    Путин, выступая на ежегодном инвестиционном форуме, возложил ответственность за затянувшиеся мирные переговоры на Европу и намекнул на возможную эскалацию. Журналисты отмечают, что ни предыдущие переговоры в Стамбуле, ни августовский саммит на Аляске между Дональдом Трампом и Путиным, ни пять визитов Уиткоффа в Москву не привели к смягчению позиции Кремля.

    Politico также подчеркивает, что пока нет признаков того, что переговоры, которые прошли во вторник, приведут к изменениям в позиции Москвы.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что российская сторона получила от США еще четыре документа по Украине. Кроме того, Россия и США договорились не раскрывать суть переговоров в Кремле.

    Комментарии (6)
    3 декабря 2025, 14:26 • Новости дня
    Верховный суд истребовал в кассации дело покупательницы квартиры Долиной
    Верховный суд истребовал в кассации дело покупательницы квартиры Долиной
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Материалы дела по оспариванию сделки по купле-продаже квартиры Ларисы Долиной запрошены Верховным судом на стадии кассации для дополнительного изучения, сообщила адвокат покупательницы жилья.

    Верховный суд России запросил материалы по делу, связанному с оспариванием сделки по продаже квартиры, которая была приобретена покупательницей Полиной Лурье у певицы Ларисы Долиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Лурье Светлану Свириденко.

    Свириденко пояснила, что решение истребовать материалы может указывать на выявление судьей Верховного суда возможных нарушений в вердиктах, вынесенных ранее судами нижестоящих инстанций. Теперь дело будет тщательно изучаться судьей, который примет решение о передаче вопроса на рассмотрение судебной коллегии Верховного суда.

    Эксперты отмечают, что такой шаг может означать вероятность пересмотра спора по существу. Решение Верховного суда также может существенно изменить ход дальнейших разбирательств между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Верховный суд России зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов по делу о спорной квартире Ларисы Долиной.

    Покупательница квартиры Полина Лурье добивается признания действительной сделки и передачи ей этого жилья.

    Адвокат Александр Бенхин ранее прогнозировал уголовные дела против пенсионеров из-за мошенничества с недвижимостью.

    Саму Долину пригласили принять участие в обсуждении проблем сделок со вторичным жильем в Госдуме 17 декабря.

    Концертный директор Сергей Пудовкин опроверг слухи о возможной «отмене» певицы и потребовал прекратить травлю в ее адрес.

    Напомним, все началось с того, что суд установил, что Долина заключила договор купли-продажи квартиры под давлением телефонных мошенников.

    Комментарии (26)
    3 декабря 2025, 20:44 • Видео
    Переговоры по Украине в Москве: главное

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 11:20 • Новости дня
    Бельгия официально отвергла предложение ЕС об использовании активов России для кредита Украине
    Бельгия официально отвергла предложение ЕС об использовании активов России для кредита Украине
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Использование схемы «репарационного кредита» с экспроприацией российских активов для помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом помощи Украине, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево.

    Бельгия отвергла предложение Евросоюза использовать замороженные российские активы для предоставления кредитной поддержки Киеву, сообщает Bloomberg.

    Это заявление прозвучало накануне публикации законодательной инициативы Еврокомиссии, которая предусматривает применение около 210 млрд евро, заблокированных в качестве активов российского Центробанка, для обеспечения займов на Украине.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил в среду утром перед встречей глав МИД НАТО в Брюсселе: «Текст, который комиссия представит сегодня, не отвечает нашим опасениям удовлетворительным образом». По словам Прево, использование замороженных российских средств для финансирования Киева является худшим способом поддержки Украины.

    Еврокомиссия планирует продвигать законодательное решение по расходованию этих средств в ближайшие часы, однако позиция Бельгии рискнула осложнить согласование инициативы среди стран ЕС, итоговая сумма замороженных активов в значительной степени размещена именно на бельгийских финансовых платформах.

    Европейская комиссия планирует 3 декабря представить юридическое обоснование для конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево предлагает профинансировать Киев за счет общеевропейского займа, а не через экспроприацию активов России.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованными опасения Бельгии и призывает разделить риски такого шага между всеми странами ЕС.

    Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что в России сформировали официальную реакцию на возможность изъятия средств.

    Комментарии (3)
    3 декабря 2025, 01:50 • Новости дня
    Ушаков сообщил о еще четырех полученных от США документах по Украине

    Ушаков сообщил о еще четырех полученных от США документах по миру на Украине

    Ушаков сообщил о еще четырех полученных от США документах по Украине
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона в ходе переговоров ознакомилась с документом по Украине из 27 пунктов, а также получила еще четыре документа, суть которых обсуждалась с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, российская сторона с американскими коллегами обсудила  содержание тех проектов и документов, которые были переданы американцами. Конкретные формулировки не обсуждались, обсуждалась суть, заложенная в представленных документах.

    «С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам; что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений. Но главное, что состоялась весьма полезная дискуссия», – заявил Ушаков в ходе беседы с журналистом, трансляцию которой вела пресс-служба Кремля.

    Он добавил, что обсуждались и территориальные проблемы, без которых Россия не видит решение кризиса. Подробности Ушаков озвучивать не стал, сославшись на договоренность с американцами пока не раскрывать суть переговоров.

    «Был документ, который содержал 27 пунктов, он был передан, мы с ним знакомились, естественно», – сказал помощник российского президент. – «Затем мы получили еще несколько документов, четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и Кушнером».

    Ушаков подчеркнул, что, несмотря на пока еще отсутствующий компромиссный вариант  плана по Украине, процесс мирного урегулирования «точно не стал дальше».

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 08:39 • Новости дня
    Еврокомиссия подготовила юридическую основу для конфискации российских активов
    Еврокомиссия подготовила юридическую основу для конфискации российских активов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская комиссия (ЕК) планирует 3 декабря представить юридическое обоснование для конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, сообщает европейское издание Politico.

    Европейская комиссия готовит юридическую основу для передачи замороженных российских активов на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico. По данным издания, ЕК намерена представить соответствующее обоснование 3 декабря, опираясь на статью 122 Договора о ЕС, позволяющую принимать экономические меры на основе солидарности между членами Евросоюза.

    Еврокомиссия планирует трактовать этот пункт так, что для принятия решения об экспроприации будет достаточно квалифицированного большинства стран, что может лишить Венгрию возможности наложить вето. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о намерении принять окончательное решение на саммите в декабре.

    В Европе сейчас заморожено порядка 200 млрд евро российских суверенных резервов, большинство из которых находятся на счетах Euroclear в Бельгии. На октябрьском саммите в Брюсселе согласовать их использование Евросоюзу не удалось: премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал разделить финансовые риски между всеми странами сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу по конфискации российских активов на саммите ЕС. Бельгийские власти заявили, что готовы обсуждать эти меры только при соблюдении определенных условий и правовых гарантий. Ранее Бельгия согласилась использовать российские активы при условии получения конкретных гарантий со стороны Евросоюза.

    Комментарии (6)
    3 декабря 2025, 18:04 • Новости дня
    Игровая платформа Roblox заблокирована в России

    РКН заблокировал игровую площадку Roblox

    Игровая платформа Roblox заблокирована в России
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Игровая платформа Roblox заблокирована в России после выявления случаев распространения на ней противоправных материалов экстремистской и террористической направленности, а также распространения педофилии, сообщили в Роскомнадзоре.

    В России ограничен доступ к американской игровой платформе Roblox. В Роскомнадзоре объяснили, что решение связано с массовым и повторяющимся распространением на площадке материалов, содержащих оправдание и пропаганду экстремистской и террористической деятельности, а также призывы к противоправным действиям и насилию. Кроме того, были замечены материалы с ЛГБТ-тематикой (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), уточняет РИА «Новости». 

    По оценке Роскомнадзора, в Roblox размещено большое количество сцен и сценариев, которые ведомство считает неприемлемыми для детей и способными нанести ущерб их духовно-нравственному развитию. В отдельных игровых мирах пользователям предлагается примерить на себя роли исполнителей терактов, устроить нападение на школу, поучаствовать в азартных играх и других потенциально опасных активностях.

    В ведомстве также отмечают, что внутри платформы фиксируются случаи сексуальных домогательств в адрес несовершеннолетних: «Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию — ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь». Подобные инциденты, по данным регулятора, давно уже не являются единичными — сообщения о таких эпизодах поступают как из США, так и из России.

    Еще в конце ноября администрация Roblox неоднократно получала от Роскомнадзора уведомления о необходимости удалить запрещённый контент. Представители ведомства также подчеркнули, что внутренние механизмы модерации Roblox не смогли гарантировать безопасность пользователей и защиту несовершеннолетних от вредной информации.

    Запрет вступил в силу сразу после публикации соответствующего решения.

    Roblox – это крупная американская онлайн-платформа для игр и пользовательского контента, основной аудиторией которой являются несовершеннолетние. Ежедневно на сервис заходит более 100 млн человек, и почти половину из них составляют дети младше 13 лет. В России насчитывается около 18 млн пользователей и до двух млн активных игроков в день.

    Ранее генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон подал иск против Roblo. По его словам, сервис стал средой, где дети неоднократно подвергались воздействию сексуально откровенного контента.

    Российское МВД, в свою очередь, фиксировало отдельные мошеннические схемы, нацеленные именно на детей, играющих в Roblox. Аферисты предлагали ребенку выполнить «задание» ради вознаграждения в 10 тыс. робуксов, требуя использовать только телефон родителей или бабушки, что позволяло преступникам получить доступ к карте взрослых и списать деньги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне обнаружили сбой в работе платформы Roblox еще в среду утром. До этого детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова выступила за полную блокировку сервиса из-за его негативного влияния на детей.


    Комментарии (27)
    3 декабря 2025, 09:14 • Новости дня
    Le Monde: Задержание Могерини в Бельгии шокировало дипслужбу ЕС
    Le Monde: Задержание Могерини в Бельгии шокировало дипслужбу ЕС
    @ Ahmed Gomaa/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Задержание бывшего верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Бельгии по делу о коррупции шокировало дипломатическую службу ЕС, сообщила французская газета Le Monde.

    Факт задержания бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини в рамках антикоррупционного расследования был воспринят дипломатической службой ЕС с потрясением, передает ТАСС.

    Как сообщает французская газета Le Monde, произошедшее стало известно бывшему председателю Европейского совета Херману Ван Ромпею только через несколько часов после инцидента. Он отметил, что никаких заблаговременных уведомлений о задержании Могерини у него не было.

    Европейская комиссия и бывший глава дипломатии Жозеп Боррель воздержались от комментариев по поводу текущего расследования.

    Ромпей напомнил о критике, с которой ему пришлось столкнуться в 2020 году из-за выдвижения Могерини, так как тогда она заняла этот пост, не имея академического или управленческого опыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-глава дипломатической службы Евросоюза Федерика Могерини была задержана по подозрению в мошенничестве.

    Бывший генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Стефано Саннино стал вторым фигурантом дела о коррупции и также был задержан.

    Комментарии (3)
    3 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Суд Москвы арестовал депутата Госдумы Вороновского по делу о крупной взятке

    Басманный суд заключил депутата Вороновского в СИЗО по делу о крупной взятке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Госдумы Анатолий Вороновский взят под стражу по подозрению в получении особо крупной взятки, мера пресечения избрана судом.

    Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО депутата Госдумы 58-летнего Анатолия Вороновского. В пресс-службе суда ТАСС уточнили, что таким образом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 октября генеральный прокурор Александр Гуцан внес в Госдуму представление о лишении депутата Анатолия Вороновского неприкосновенности.

    Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам рекомендовала рассмотреть вопрос о даче согласия на лишение Вороновского неприкосновенности и возбуждение уголовного дела.

    11 ноября Вороновский был лишен депутатской неприкосновенности, а 2 декабря Госдума приняла постановление о сложении Вороновским полномочий депутата.

    Вороновский был избран в Госдуму в Краснодарском крае, был членом комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.


    Комментарии (4)
    3 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Власти задержали в Кургане подростка по подозрению в госизмене
    Власти задержали в Кургане подростка по подозрению в госизмене
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники УФСБ пресекли действия 17-летнего юноши, который действовал в интересах украинского террористического движения и был арестован за госизмену.

    Задержание было проведено сотрудниками УФСБ России по Курганской области, передает РИА «Новости». Подростка подозревают в совершении государственной измены по статье 275 УК РФ.

    Пресс-служба ведомства сообщила, что он установил связь через Telegram с представителем подконтрольного СБУ украинского террористического движения и предложил помощь, направленную против безопасности России.

    По данным следствия, задержанный размещал на улицах Кургана надписи с призывами вступать в террористическую организацию Украины. Он также фотографировал автомобили с символикой СВО и отправлял изображения собеседникам, осознавая, что целью подобных действий является сбор информации о жителях региона, поддерживающих спецоперацию на Украине, а также организация поджогов их транспорта.

    В ведомстве отметили, что за выполнение заданий молодой человек получил вознаграждение в 30 долларов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он был арестован и сейчас находится под стражей. За государственную измену предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 450 тыс. рублей за передачу информации о деятельности оборонного предприятия спецслужбам Украины.

    Суд назначил жительнице Петербурга и Карелии 14 лет колонии общего режима за работу на украинские спецслужбы.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали петербуржца по подозрению в госизмене после передачи им разведке Украины персональных данных сотрудников силовых структур России.

    Комментарии (6)
    3 декабря 2025, 10:16 • Новости дня
    ЕС согласовал поэтапный отказ от российского газа к осени 2027 года

    ЕС утвердил график поэтапного отказа от российского трубопроводного газа и СПГ

    ЕС согласовал поэтапный отказ от российского газа к осени 2027 года
    @ IMAGO/Harald Dostal/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские власти согласовали последовательный запрет на поставки российского газа и сжиженного природного газа в страны ЕС с финальным прекращением импорта к осени 2027 года, следует из сообщения на официальном сайте Совета ЕС.

    Представители Совета Евросоюза и Европарламента достигли предварительного соглашения по регулированию пошагового отказа от импорта российского природного газа, сообщается на сайте Совета ЕС.

    Запрет охватывает как трубопроводный газ, так и сжиженный природный газ, с поэтапным введением ограничений и полным отказом от импорта к концу 2026 года для СПГ и осени 2027 года для трубопроводного газа.

    Транзитный период подразумевает, что запрет на российский СПГ по краткосрочным контрактам начнет действовать с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным контрактам – с 1 января 2027-го. Трубопроводный газ по краткосрочным соглашениям будет запрещен с 17 июня 2026 года, по долгосрочным – с 30 сентября 2027-го при условии выполнения норм по наполнению хранилищ, и окончательно – не позднее 1 ноября 2027 года.

    Импорт российского газа будет возможен только после прохождения авторизации, предусматривающей предоставление дополнительной информации за тридцать дней до ввоза, а для других поставок – за пять-семь дней. Данное требование не будет распространяться на страны, которые сами ограничивают импорт российского газа и входят в перечень стран-экспортеров, поставивших более 5 млрд кубометров в 2024 году.

    Все государства ЕС обязаны предоставить план диверсификации поставок газа. Также планы должны быть направлены для стран, продолжающих закупки российской нефти – предполагается, что к концу 2027 года и эти закупки должны быть полностью прекращены.

    В соглашении прописаны эффективные меры наказания за несоблюдение правил, а также возможность временной приостановки ограничительных мер при угрозе безопасности энергоснабжения. Европейская комиссия оценит эффективность плана через два года с момента вступления документа в силу.

    Евросоюз согласовал новый пакет санкций и запретил импорт сжиженного природного газа из России с 2027 года.

    Венгрия заявила о намерении оспорить это решение в суде.

    Между тем Россия заняла третье место по поставкам газа в Евросоюз с начала года.

    Комментарии (7)
    3 декабря 2025, 09:18 • Новости дня
    Владелец поврежденного у Сенегала танкера прекратил операции с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкая компания Besiktas Shipping, владеющая нефтяным танкером, который недавно был поврежден у побережья Сенегала, сообщила о немедленном прекращении всех судоходных операций с Россией.

    Как пишет Reuters, в официальном заявлении Besiktas Shipping отмечается: «Поскольку безопасность нашего персонала и активов является нашим наивысшим приоритетом, мы прекращаем все подобные операции». Также компания добавила, что ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась и риски для судов и экипажей стали неприемлемыми, передает РБК.

    Ранее в турецкой компании Besiktas Shipping сообщили, что в результате четырех взрывов возле танкера Mersin у берегов Сенегала его машинное отделение оказалось частично затоплено, экипаж не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Сенегала турецкий танкер Mersin дал течь после атаки в сенегальских водах.

    До этого два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признали нападение катеров на танкеры в Черном море.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 07:05 • Новости дня
    Президент Финляндии Стубб посетовал на гибель либерального миропорядка
    Президент Финляндии Стубб посетовал на гибель либерального миропорядка
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Либеральный мировой порядок отступает под натиском многополярной конкуренции, по мере роста конфликтов демократии, похоже, приходят в упадок, а новая история – это мир хаоса, считает президент Финляндии Александр Стубб.

    «Мы живем в новом мире хаоса. Либеральный, основанный на правилах порядок, возникший после окончания Второй мировой войны, умирает. Многостороннее сотрудничество уступает место многополярной конкуренции. Конъюнктурные сделки, похоже, важнее соблюдения международных правил. Конкуренция великих держав возвращается, поскольку соперничество между Китаем и США задает рамки геополитики», – пишет он в статье для Foreign Affairs.

    По его мнению, формируется трехстороннее противостояние между глобальным Западом, глобальным Востоком и глобальным Югом.

    «Выбирая между укреплением многосторонней системы и стремлением к многополярности, глобальный Юг определит, будет ли геополитика следующей эпохи склоняться к сотрудничеству, фрагментации или доминированию», – прогнозирует Стубб.

    Он считает, что следующие 5-10 лет определят мировой порядок на десятилетия вперед, поэтому у западных стран еще остается шанс убедить остальной мир в своей способности к диалогу, последовательности и сотрудничеству.

    «Если страны откажутся от сотрудничества в пользу конкуренции, миру грозят еще более серьезные конфликты», – предупредил финский президент.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Стубб в мае пытался убедить американского президента Дональда Трампа в утрате Россией статуса «великой державы». Также Стубб заявлял, что России не стоит испытывать судьбу и «играть» с Дональдом Трампом. В ноябре финский президент выразил надежду на возобновление контактов с Россией.


    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 10:36 • Новости дня
    Грузовикам из ЕС запретили движение по Белоруссии без навигационных пломб

    Власти Белоруссии запретили фурам из Польши, Литвы и Латвии движение без навигационных пломб

    Tекст: Вера Басилая

    Передвижение грузовых автомобилей из Польши, Латвии и Литвы через Белоруссию теперь возможно только при наличии навигационных пломб, следует из постановления белорусского Совмина.

    Постановление правительства Белоруссии обязывает грузовики, въезжающие на территорию республики из Польши, Литвы и Латвии, использовать специальные навигационные пломбы, сообщает «Интерфакс».

    Новые правила распространяются как на транспорт с грузами, так и на порожние автомобили, зарегистрированные в странах Европейского союза. Согласно тексту документа, навигационные устройства применяются также для транзита опасных грузов, указанных в международном соглашении ДОПОГ.

    Контроль за выполнением новых требований возложен на Государственный таможенный комитет Белоруссии. Навигационные пломбы используют спутниковые технологии для дистанционного контроля передвижения транспорта и передачи сведений о перевозке товаров в систему отслеживания.

    Постановление вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил об отсутствии контактов с Литвой по вопросу застрявших грузовиков.

    Литовские грузовики возобновили движение через погранпереходы на белорусской границе после открытия КПП Каменный лог/Мядиненкай и КПП Бянякони/Шальчиненкай.

    Власти Литвы открыли границу с Белоруссией, которая была закрыта с 29 октября.

    Белоруссия разрешила литовским прицепам только перегрузку товаров в специальных местах.

    Комментарии (3)
    3 декабря 2025, 03:20 • Новости дня
    Лавров заявил о плачевном состоянии ОБСЕ
    Лавров заявил о плачевном состоянии ОБСЕ
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров в статье, приуроченной к заседанию СМИД ОБСЕ в Вене, отметил плачевное состояние Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, однако выразил надежду на возможность избежать ее краха.

    Лавров напомнил, что в 1994 году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на высшем уровне согласовали и зафиксировали важнейшее политическое обязательство «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других». На этот раз, в ходе заседания в Вене 4-5 декабря российский министр иностранных дел пообещал уделить особое внимание «генезису нынешнего положения дел на венской площадке».

    «Скажу сразу: ситуация плачевная», – начал министр статью для «Российской газеты» в преддверии заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

    Лавров напомнил, что страны-члены ОБСЕ, представляющие коллективный Запад, поставили на систему европейской безопасности с опорой на НАТО, поэтому с  середины 1990-х годов эти осуществляли экспансию НАТО, несмотря на заверения руководству СССР не делать этого.

    Он указал на то, как НАТО через ОБСЕ продвигает собственные, далекие от европейских, интересы, как Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека пренебрегает обязанностями и игнорирует беспредел неонацистского киевского режима, правящих кругов стран Прибалтики и Молдавии с их расистскими законами, закрывает глаза на цензуру российских СМИ Западом и не только.

    Но если Западу удастся отменить в организации правило консенсуса, крах станет неизбежен.

    «Наступление на правило консенсуса, а это ключевой принцип работы ОБСЕ, который гарантирует соблюдение прав всех государств-участников, продолжается не один год. «Преуспело» в этом неблаговидном занятии и финское действующее председательство. Тем, кто покушается на консенсус, стоит иметь в виду, что без него ОБСЕ утратит смысл своего существования», – подчеркнул мрачные итоги Лавров.

    Единственной надеждой для ОБСЕ глава МИД России видит возвращение всех участников Организации к соблюдению хельсинкских принципов равноправного и взаимоуважительного диалога.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ, при которой Россия предоставляет организации все возможности, но не получает никакой отдачи в вопросах защиты своих граждан. Глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала взносы, которые Россия платит в организацию, и назвала деятельность БДИПЧ ОБСЕ фарсом.

    Россию на заседании СМИД ОБСЕ в Вене представит заместитель главы МИД Александр Грушко.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Червоное в Запорожской области
    Российские войска освободили Червоное в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Червоное в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям штурмовой, трех механизированных бригад, двух штурмовых полков и бригады теробороны около Воздвижевки, Косовцево, Зализничного и Гуляйполя в Запорожской области и Андреевки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 235 военнослужащих, танк, три бронемашины, немецкую 155-мм самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000, боевую машину чешской РСЗО Vampire и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ возле Андреевки, Хотени и Новой Сечи в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Вильчей, Старицей, Варваровкой и Лиманом.

    При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три бронемашины и склад матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Купянска-Узлового, Моначиновки, Новоосиново, Благодатовки в Харьковской области и Александровки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника составили до 220 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», 13 пикапов, две станции РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Северска, Краматорска, Славянска, Берестока, Дружковки, Степановки, Карповки и Константиновки в ДНР.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две бронемашины, два склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Анновки, Димитрова, Родинского, Доброполья, Светлого, Водянского, Торецкого, Белицкого и Белозерского в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, бронемашина «Казак» и два артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ранее на этой неделе российские войска освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.

    Российские войска за прошлую неделю освободили восемь населенных пунктов, а с начала 2025 года освободили 275 населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    Сийярто поставил знак равенства между масштабами коррупции в ЕС и на Украине
    Хельсинки получили от Москвы ноту о разрыве договора по приграничным ГЭС
    Власти задержали в Кургане подростка по подозрению в госизмене
    Бюджет Украины принят с рекордным дефицитом
    ЕК одобрила возможный репарационный кредит Украине за счет активов РФ
    Собянин назвал «плохой шуткой» идею метро до Петербурга и Архангельска
    Эксперты объяснили название посикунчиков

    Чем опасен рекордно быстрый отбор газа из хранилищ Европы

    Отопительный сезон в Европе только начался, а запасы в хранилищах уже стали истощаться рекордными темпами. Сейчас их уровень характерен обычно для конца декабря. Что заставляет европейцев так быстро расходовать запасы газа на зиму и чем это опасно?

    Американцы предпочли Россию саммиту НАТО с особым умыслом

    В среду в Брюсселе пройдет саммит НАТО на уровне глав МИД, однако госсекретарь США Марко Рубио на нем не появится. Поскольку именно США – ведущая держава альянса, этот демарш сам по себе стал более важным событием, чем любые вероятные итоги европейского междусобойчика. Тем более он перекликается с переговорами по Украине, которые прошли в Москве.

    Путин указал истинного врага рабоче-крестьянской армии Украины

    Успешное продвижение российской армии на нескольких участках фронта усиливает переговорные позиции России, считают эксперты, комментируя взятие крупных населенных пунктов. На этой неделе под контроль ВС РФ перешли такие важные города, как Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Одновременно развивается операция по взятию Гуляйполя в Запорожской области. Как это скажется на настроениях в украинской армии?

    Киевский режим ведет дело к полной морской блокаде Украины

    Атаки Украины на гражданское судоходство вызвали возмущение не только в России, но даже среди западных союзников киевского режима. Как технически были осуществлены эти акты пиратства, какова была их главная политическая цель и почему исполнители этих нападений были вынуждены торопиться?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    • Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

      Время удивительных историй

Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

