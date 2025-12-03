Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.5 комментариев
Фон дер Ляйен заявила о поддержке США «репарационного кредита»
Вашингтон одобрил идею предоставления Киеву так называемого «репарационного кредита», о чем предварительно сообщила Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила на пресс-конференции в Брюсселе о том, что администрация США была заранее проинформирована о планах предоставить Киеву «репарационный кредит», передает ТАСС.
По словам фон дер Ляйен, она лично обсудила эту инициативу с министром финансов США Скоттом Бессентом, подробно изложив замысел Еврокомиссии по созданию особого механизма финансовой поддержки Киева. «Это было воспринято положительно», – заявила глава ЕК в ходе выступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, коллегия Еврокомиссии поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет российских замороженных активов в Евросоюзе.
Бельгия отвергла предложение Евросоюза использовать российские активы для кредита для Киева.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о применении жестких мер в случае передачи Евросоюзом российских активов Киеву.