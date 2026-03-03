  • Новость часаЭксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Латвия оказалась бессильна перед искусственным интеллектом
    США после ударов по Ирану охватили массовые протесты
    Уиткофф сказал, почему провалились переговоры с Ираном
    Публицист Колясников высмеял «страдания» в пятизвездочных отелях Дубая
    Российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку
    МАГАТЭ подтвердило повреждения ядерного объекта в иранском Натанзе
    Лавров указал на отсутствие санкций против спортсменов США и Израиля
    Цены на газ в Европе превысили 780 долларов за тысячу кубометров
    Qatar Energy заморозила производство алюминия и метанола
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана провалами Трампа

    Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    3 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    2 комментария
    3 марта 2026, 14:12 • Новости дня

    Лавров подчеркнул открытость России к диалогу по Ближнему Востоку

    Лавров: Россия открыта к диалогу с США и Израилем по Ближнему Востоку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона всегда готова к диалогу с США и Израилем по вопросам Ближнего Востока, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, Москва не прекращала общение с этими странами, несмотря на сложную обстановку в регионе, передает РИА «Новости».

    «При всех обстоятельствах (мы) открыты к диалогу и с ними (с США), и с Израилем, мы никогда не прерывали этот диалог», – сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Брунея Эриваном Юсофом.

    Он также отметил, что Россия не располагает достаточной ясностью относительно целей США в Иране. По словам Лаврова, для эффективного посредничества необходимы четкие представления о намерениях сторон, однако Москва пока не видит понимания со стороны американских коллег.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о стремлении Владимира Путина снизить напряженность на Ближнем Востоке.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    МИД призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке.

    Политолог Саймон Ципис в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал три сценария завершения конфликта на Ближнем Востоке.


    3 марта 2026, 11:39 • Новости дня
    Публицист Колясников высмеял рассказы туристов из Дубая

    Публицист Колясников высмеял жалобы туристов из Дубая на фоне боевых действий

    Публицист Колясников высмеял рассказы туристов из Дубая
    @ Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российский публицист Сергей Колясников высмеял жалобы туристов, вернувшихся из Дубая после операции США и Израиля против Ирана.

    Российский публицист Сергей Колясников высмеял в своем Telegram-канале рассказы туристов, вернувшихся из Дубая во время операции США и Израиля против Ирана. В своем сообщении он с иронией отозвался о переживаниях соотечественников, которые жаловались на «страдания» в пятизвездочных отелях.

    Колясников привел в пример слова одной из туристок, которая рассказала о страхе за свою жизнь и том, что в условиях напряженности алкоголь «не лез в горло».

    Общественник язвительно добавил, что за «оборону Дубая» россиян стоило бы наградить орденами. Он подчеркнул, что жители таких городов, как Белгород, Донецк и Новороссийск, могли бы с удивлением наблюдать за этим «цирком».

    Военкор Дмитрий Стешин поддержал мнение Колясникова и заметил, что российские СМИ выставляют туристов едва ли не героями.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    В понедельник первый за трое суток рейс из Абу-Даби прибыл в московский аэропорт Шереметьево.

    С Ближнего Востока вернули 1,5 тыс. российских граждан.

    Туристка из Казани сообщила, что информацию о трансфере до аэропорта они получили за десять минут до выезда.

    Житель Дубая заявил о спокойной обстановке в городе во время обстрелов.


    Комментарии (18)
    3 марта 2026, 13:02 • Новости дня
    Лавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке
    Лавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Последствия ударов по иранской территории ощущаются во всем регионе, где фактически развернулись полноценные боевые действия, по сути, война, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров заявил, что Ближний Восток находится в состоянии войны из-за агрессии против Ирана. По его словам, последствия этого конфликта охватили весь регион, включая арабские страны, где уже имеются экономические потери и человеческие жертвы, передает ТАСС.

    «Мы считаем необходимым категорически и решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий с чьей бы то ни было стороны», – заявил глава МИД.

    Лавров отметил, что односторонних санкций против США по поводу ситуации вокруг Ирана со стороны других государств не ожидается. По его словам, никто не станет вводить подобные ограничения в одностороннем порядке, и ждать этого не стоит.

    Лавров также подчеркнул необходимость прекращения любых действий, ведущих к жертвам среди мирного населения на Ближнем Востоке. Он заявил, что для стабилизации ситуации важно сделать все возможное, чтобы не допускать гибели гражданских, будь то в Иране, где жертвами удара по школе стали более 150 девочек, или в других странах региона, где страдает гражданская инфраструктура.

    Число жертв массированных бомбардировок исламской республики со стороны Вашингтона и Тель-Авива достигло 787 человек.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации 48 ключевых представителей иранского руководства в ходе спецоперации.

    Напомним, Иран в ответ на агрессию США и Израиля начал наступательную операцию против Израиля под названием «Правдивое обещание 4».

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия Вашингтона и Иерусалима неспровоцированным актом агрессии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником на Ближнем Востоке, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада.

    Комментарии (2)
    3 марта 2026, 14:40 • Видео
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 12:51 • Новости дня
    МАГАТЭ подтвердило повреждения ядерного объекта в иранском Натанзе
    МАГАТЭ подтвердило повреждения ядерного объекта в иранском Натанзе
    @ Vantor/Handout/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранский подземный завод по обогащению ядерного топлива в Натанзе получил повреждения, при этом радиологических последствий не ожидается, сообщили в МАГАТЭ.

    МАГАТЭ подтвердило повреждение зданий иранского подземного завода по обогащению топлива в Натанзе, передает РИА «Новости».

    Агентство сослалось на свежие спутниковые снимки, которые зафиксировали разрушения входной группы зданий объекта.

    Ранее канал CNN со ссылкой на изображения компании Vantor сообщил, что повреждения могли возникнуть после американо-израильских атак на ядерный объект в Натанзе. В сообщении МАГАТЭ отмечается: «Радиологических последствий не ожидается, и дополнительного воздействия на завод по обогащению топлива, который был серьезно поврежден во время конфликта в июне, не обнаружено».

    МАГАТЭ подчеркивает, что ситуация находится под контролем, а угрозы распространения радиоактивных материалов нет. Агентство продолжает следить за развитием событий и оценивать состояние объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что любые атаки на ядерные объекты могут привести к выбросам радиации.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 10:22 • Новости дня
    Большинство американцев выступило против ударов Трампа по Ирану
    Большинство американцев выступило против ударов Трампа по Ирану
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Последние опросы показали, что большинство жителей США не поддерживают военные удары администрации Трампа по Ирану, пишут СМИ.

    Большинство жителей США выступают против военных ударов по Ирану, осуществленных администрацией президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные нескольких опросов, передает Politico.

    Согласно исследованию SSRS для CNN, почти шесть из десяти американцев не поддержали решение о начале военных действий против ближневосточной страны. В отдельном опросе для The Washington Post 52% респондентов выразили несогласие с ударами, а 39% поддержали их.

    Поддержка таких мер среди населения во многом определяется политическими взглядами – среди демократов противников действий Трампа оказалось значительно больше, чем среди республиканцев. Опрос Reuters/Ipsos показал, что 55% республиканцев одобрили удары, но 42% готовы изменить свою позицию, если американские военные понесут потери. Среди респондентов также отмечались разные мнения относительно целей Белого дома – часть связывала их с попытками смены власти в Иране, другие – с контролем над нефтью или обеспечением стабильности в регионе.

    По словам Трампа, администрация США изначально рассчитывала на военный конфликт, который мог бы продолжаться четыре-пять недель, но страна готова к более долгой операции, если потребуется. При этом большинство опрошенных CNN считают, что противостояние может затянуться. Демократы все активнее настаивают на необходимости голосования по вопросу расширения полномочий Конгресса в решениях о войне.

    Опросы также зафиксировали снижение поддержки военных действий на фоне возможного роста цен на бензин. Более трети республиканцев, опрошенных Reuters, заявили, что при существенном подорожании топлива их поддержка атак США снизится. Аналогично, 38% зарегистрированных избирателей в исследовании Morning Consult выступили за дипломатическое решение, если конфликт приведет к заметному скачку цен на топливо.

    Обеспокоенность американцев возросла после того, как цены на нефть выросли более чем на 10% вслед за ответными атаками Тегерана на танкеры в Ормузском проливе. Этот регион обеспечивает более пятой части мировых морских поставок нефти.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, в результате которых погиб верховный лидер Али Хаменеи и ряд военачальников.

    При атаках США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.

    Комментарии (3)
    3 марта 2026, 10:26 • Новости дня
    Армия Израиля вошла в Ливан

    Израильская армия заняла приграничные позиции в южном Ливане

    Армия Израиля вошла в Ливан
    @ Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения израильской армии пересекли границу и закрепились на нескольких контрольных точках в южной части Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заняла ряд позиций на ливанской территории для укрепления северного фронта, передает РИА «Новости». Военные заявили о необходимости усиления передовой линии обороны.

    «Параллельно с действиями ЦАХАЛ в рамках операции «Рык льва» израильские солдаты действуют на юге Ливана и размещены на нескольких позициях вблизи границы в рамках концепции усиления передовой обороны», – говорится в сообщении пресс-службы.

    В ведомстве добавили, что работают над созданием дополнительного уровня безопасности для жителей северной части страны. ЦАХАЛ наносит целенаправленные удары по инфраструктуре «Хезболлы» с целью устранения угроз и предотвращения попыток проникновения.

    Напомним, накануне власти Ливана запретили военную деятельность «Хезболлы».

    В Ливане по состоянию на понедельник из-за ударов Израиля погиб 31 человек.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 13:49 • Новости дня
    Массовые протесты охватили США после ударов по Ирану

    Жители почти 40 городов США осудили военную операцию против Ирана

    Массовые протесты охватили США после ударов по Ирану
    @ David Suns/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    В десятках городов США прошли акции против ударов по Ирану, где участники, объединенные коалицией из 30 организаций, назвали операцию США и Израиля роковой ошибкой.

    Демонстрации против действий американских и израильских военных охватили почти 40 городов, сообщает телеканал ABC-7.

    Организаторами выступлений стало объединение из 30 различных общественных организаций. Несмотря на разные приоритеты, активисты единогласно осудили операцию на Ближнем Востоке.

    Участники акций заявили, что готовы протестовать «сколько потребуется». Демонстранты считают силовые действия союзников в отношении исламской республики неоправданными, отмечает ТАСС.

    Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по иранским объектам, включая Тегеран, 28 февраля, объяснив это якобы исходящими ракетной и ядерной угрозами. В результате атак погибли верховный лидер Али Хаменеи и другие высокопоставленные чиновники.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Корпус стражей исламской революции ответил масштабной операцией против объектов на израильской территории. Также ударам подверглись американские цели в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по более чем 2 тыс. целей на территории Ирана.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации 48 ключевых представителей руководства исламской республики. Корпус стражей исламской революции заявил о гибели и ранении около 200 американских военных в результате ответных атак.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 11:45 • Новости дня
    Число жертв удара по школе в иранском Минабе достигла 165 человек
    Число жертв удара по школе в иранском Минабе достигла 165 человек
    @ araghchi

    Tекст: Мария Иванова

    В начальной школе для девочек иранского Минаба при ударе США и Израиля погибли 14 педагогов, общее число жертв достигло 165 человек.

    По информации агентства Tasnim, жертвами нападения стали 14 учителей. В общей сложности штат сотрудников образовательного учреждения насчитывал около 35 человек.

    Ранее власти исламской республики заявили о нанесении Вашингтоном и Тель-Авивом удара по школе для девочек. Трагедия в городе Минаб на юге страны произошла 28 февраля.

    Согласно последним сведениям, погибли 165 человек, среди которых в основном были ученицы, а также родители. Травмы и ранения получили 95 граждан.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель иранского Минобрнауки заявил о гибели 175 школьников и учителей за двое суток эскалации. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее наызвал цифру в 160 погибших при ударе по городу.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию

    Экономист Колташов: Война на Ближнем Востоке вызовет спад промышленности Европы

    Эксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Евросоюзе слепо надеются, что США и Израиль быстро достигнут целей операции против Ирана и наведут в республике «порядок». Если же конфликт затянется, Европе грозит новая волна сокращения промышленного производства. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали экономист Василий Колташов и политолог Александр Рар. Ранее агентство Bloomberg спрогнозировало кризис в ЕС.

    «Bloomberg не совсем точен в своих суждениях. Из материала следует, будто сейчас в ЕС все хорошо, но из-за событий на Ближнем Востоке странам-членам объединения грозит кризис. На деле в современной Европе происходит экономическая деградация, и началась она до эскалации в ближневосточном регионе», – отметил экономист Василий Колташов.

    Он напомнил, что в 2022-2023 годах европейцы понесли потери, в частности, в химической промышленности, металлургии. «Сейчас эти процессы будут развиваться более интенсивно. Государства континента ждет новая волна сокращения промышленного производства. «Евростат» же в попытке скрыть кризис трактует его как «нулевой рост», – предположил собеседник.

    Однако реальный спад в экономике отразится на европейских обывателях. «Вряд ли кризис вызовет сильное подорожание продуктов питания, за исключением местного молока и фруктов. В регион поступают дешевые пшеница, кукуруза, рапс, подсолнечное масло с Украины, другое продовольствие из Латинской Америки. Однако однозначно вырастут цены на бензин и изготовление любых продуктов, произведенных в ЕС», – спрогнозировал экономист.

    «Также вырастет в цене газ, он уже подорожал на 40%, и электроэнергия, стоимость которой определяется биржевым способом. Европейцы будут в шоке от того, какие счета они получат за электричество. Станут дороже медицинские и образовательные услуги», – продолжил Колташов.

    «Еврокомиссия же ничего не сможет с этим сделать и по привычке свалит вину на Москву и Тегеран», – считает он. По его оценкам, даже если в ЕС захотят снова покупать российские нефть и газ, это может не получиться.

    «Сейчас Китай интенсивно покупает у России энергоносители. Если же Иран ощутимо подкосит своими ударами добычу нефти и газа в странах Персидского залива, занимающих 30% мирового рынка, то российские углеводороды уйдут в Юго-Восточную Азию, которая раньше покупала их на Ближнем Востоке, – рассуждает спикер. – Россия в таком случае может нарастить производство газа и нефти и давать 30-процентный дисконт покупателям на фоне повышения мировых цен на энергоносители».

    «Выход у Европы из этой ситуации один – смена властей в странах ЕС на условных «Викторов Орбанов». Но это произойдет только в том случае, если деградация европейской экономики будет слишком болезненно ощущаться населением. Это вызовет электоральную революцию, когда люди будут голосовать за совершенно другие политические силы, и выходить на улицы, чтобы отстоять результаты выборов», – подчеркнул Колташов.

    «Цены на нефть на мировых рынках выросли после начала нового противостояния на Ближнем Востоке, затронувшего страны Персидского залива», – соглашается германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Европа продолжает отказываться по политическим причинам от российских энергоносителей.

    «Естественно, в этих условиях Евросоюз ждет ужесточение энергетического кризиса и общее ухудшение экономики. В Брюсселе это осознают, но слепо надеются, что США и Израиль как можно быстрее решат поставленные цели и наведут в Иране нужные Вашингтону и Тель-Авиву порядки. О том, что будет, если не получится сменить режим в Исламской республике, предпочитают пока вслух не размышлять», – указал собеседник.

    Ранее западные аналитики посчитали, что Евросоюз поразит новый экономический кризис в случае, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков. «Зависимость от нефти и газа из региона делает блок наиболее уязвимой из крупных экономик к последствиям иранской политики», – заявил Карстен Бжески из финансовой группы ING.

    Сотрудники Bloomberg Economics Антонио Баррозо и Симона Делле Кьяйе полагают, что если конфликт будет кратковременным, а цены на энергоносители вырастут лишь на короткое время, то ущерб окажется ограниченным. Однако затяжная война, которая будет поддерживать высокие цены на нефть и газ, может вынудить правительства тратить больше, чтобы защитить избирателей от растущих расходов, и оказать давление на действующих лидеров, добавили эксперты.

    Отметим, цены на энергоресурсы пошли вверх на фоне военной операции США и Израиля против Ирана и угроз Тегерана перекрыть Ормузский пролив. В понедельник газовые котировки по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в моменте подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник, по данным лондонской биржи ICE, цены росли на 30% и впервые с 23 января 2023 года превысили 700 долларов.

    По данным на 13.39 мск котировки фьючерсов на сорт Brent на бирже ICE поднялись на 7,23%, до 83,36 долларов за баррель. Эксперт по энергетике Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допускал, что котировки на нефть могут подскочить до 150 долларов за баррель.

    Кроме того, растут цены на алюминий. Длительный конфликт может оставить алюминиевые заводы в ОАЭ и Саудовской Аравии без сырья, что приведет к сокращению экспорта металла. На Ближний Восток приходится 9% мирового производства алюминия, и, по расчетам Goldman Sachs Group Inc., месяц простоя может привести к скачку цен до 3600 долларов за тонну. Сейчас алюминий торгуется на уровне 3196 долларов за тонну, после повышения на 1,7% в понедельник, пишет Bloomberg.

    На этом фоне Владимир Зеленский начал переживать, что США и Европа могут вовсе забыть о помощи Киеву и полностью сосредоточиться на Ближнем Востоке. «Мы используем программу PURL для закупки американского оружия за счет европейских средств: возможно, самим американцам оно понадобится, как и в прошлом году», – пожаловался он.

    Примечательно, что страны ЕС не могут решить, как они относятся к операции против Ирана. Издание Politico называет войну на Ближнем Востоке новым испытанием для Евросоюза, в котором ранее уже возник раскол.

    Так, министры иностранных дел стран сообщества не смогли выработать единую позицию по ситуации в ближневосточном регионе. В последние дни члены объединения проводят серию чрезвычайных встреч и обсуждают меры по защите граждан Евросоюза, поддержанию энергетической безопасности и торговых потоков.

    Лидеры Европы открестились от участия в атаке на Иран. «Мы не участвовали в военных ударах, но находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, включая США, Израиль и партнеров в регионе. Мы подтверждаем наши обязательства по обеспечению региональной стабильности и защите мирных жителей», – говорится в совместном заявлении Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Кира Стармера.

    Они осудили нанесение Тегераном ответных ударов по объектам в соседних странах. «Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, возможно, путем принятия необходимых и соразмерных оборонительных мер, чтобы лишить Иран возможности запускать ракеты и БПЛА на корню», – отметили лидеры.

    Вместе с тем, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сказал, что его страна не планирует вступать в военные действия против Тегарана. В отличие от Британии, которая разрешает США использовать свои базы в регионе для уничтожения иранских пусковых установок, у Германии таких объектов нет. «У нас также нет соответствующих военных средств», – сказал чиновник.

    При этом Стармер тоже пообещал «не присоединяться к наступательным действиям» против Исламской республики. По его словам, Британия извлекла урок из ошибочной военной кампании в Ираке. Дональд Трамп обиделся на британского премьера. «Это не будет иметь значения, но он должен был помочь… он должен был», – сказал президент США в интервью изданию Sun, комментируя позицию Стармера.

    У главы Белого дома есть повод для обид и на Испанию, правительство которой не разрешило использовать свои военные базы американским силам. По данным The New York Times, по меньшей мере 11 американских самолетов-дозаправщиков КС-135T и KC-135R в воскресенье вечером покинули военные базы в испанской Роте и Мороне после того, как Мадрид выразил несогласие с операцией.

    Как отмечает Politico, события на Ближнем Востоке вызвали новые разногласия и между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен. Вместо работы над общей позицией сообщества «брюссельские бюрократы сосредоточились на том, кто должен выступать и на каком правовом основании», говорится в материале.

    Председатель Еврокомиссии и глава Европейского совета Антониу Кошта в субботу поспешили выпустить совместное заявление, в котором призвали стороны конфликта к «максимальной сдержанности». Но их опередила глава внешнеполитического ведомства ЕС, которая за полчаса до этого опубликовала пост, в котором сообщила, что изучает дипломатические решения.

    Чиновницы не общались напрямую в выходные, несмотря на активную дипломатическую работу. Глава комитета Европарламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила наличие проблемы. «Соперничество между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен очевидно», – заявила она.

    Эксперты отмечают, что институциональная борьба в Брюсселе подрывает авторитет объединения на международной арене. Фон дер Ляйен стремится усилить влияние комиссии во внешней политике, создавая новые структуры и отодвигая дипломатическую службу на второй план.

    Напомним, совместная агрессия США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Целью операции, как заявляют в Вашингтоне, стало не только недопущение развития иранской ядерной программы, но и смена режима. Дональд Трамп обратился к иранским силовикам с призывом сложить оружие, а гражданам предложил выйти на улицы и «сбросить иго тирании».

    В результате ударов погибли сотни человек, включая значительную часть руководства Исламской республики, включая верховного лидер Ирана аятоллу Али Хаменеи, министра обороны и командующего Корпусом стражей исламской революции. В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    NYT: Удары США по Ирану поставили Китай перед выбором

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин резко осудил удары США и Израиля по Ирану после гибели аятоллы Али Хаменеи, однако риски для торговли с Вашингтоном могут удержать от ухудшения отношений, сообщает The New York Times (NYT).

    Хрупкая разрядка между Китаем и Соединенными Штатами столкнулась с новым испытанием после гибели аятоллы Али Хаменеи, передает The New York Times. Хотя Пекин осудил действия Вашингтона и Израиля, власти КНР вряд ли пойдут на ухудшение отношений из-за предстоящих торговых переговоров.

    В ближайшие недели в Пекине ожидается саммит Си Цзиньпина и Дональда Трампа для продления торгового перемирия. Аналитики отмечают, что срыв встречи обойдется Китаю слишком дорого, так как страна заинтересована в снижении пошлин и технологических ограничений.

    Бывший старший директор по делам Китая в Совете нацбезопасности США Джулиан Гевирц заявил: «Пекин гораздо больше заботится об отношениях с Соединенными Штатами, чем о событиях на Ближнем Востоке».

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Ликвидация иранского лидера произошла менее чем через два месяца после захвата американскими силами президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Несмотря на резкую риторику, Китай признает превосходство военных возможностей США, которые нарастили крупнейшую группировку на Ближнем Востоке с 2003 года.

    Китай опасается эскалации конфликта, способной взвинтить мировые цены на нефть и нанести удар по собственной экономике, особенно если Иран реализует угрозы и заблокирует Ормузский пролив.

    Вопрос о возможной отмене или переносе саммита с президентом Дональдом Трампом, намеченного на конец марта – начало апреля в Пекине, обсуждается, однако власти Китая пока не подтвердили детали встречи.

    Как отмечают аналитики, Китаю выгодно, если США будут отвлечены на конфликты на Ближнем Востоке, однако ослабление экономических связей с Вашингтоном или потеря доступа к американским технологиям обойдется дорого. Пекин продолжает дипломатически балансировать между поддержкой Ирана и необходимостью не портить отношения с США.

    Агентство Bloomberg предупреждало о рисках срыва торгового перемирия между США и Китаем из-за иранского вопроса.

    Ранее министр иностранных дел Китая Ван И призвал к срочной остановке военных действий на Ближнем Востоке.

    Китайские дипломаты указывали на ущерб репутации Вашингтона из-за силовых методов решения конфликта.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 14:00 • Новости дня
    Цены на газ в Европе резко выросли

    Стоимость газа в Европе впервые с 2023 года превысила 750 долларов

    Цены на газ в Европе резко выросли
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На европейском газовом рынке зафиксирован скачок цен свыше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

    Стоимость тысячи кубометров топлива на лондонской бирже ICE пробила психологическую отметку, передает ТАСС.

    Такая динамика наблюдается после предупреждения элитных частей иранских вооруженных сил о перекрытии Ормузского пролива.

    Апрельские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах подорожали до 756 долларов. В пересчете на евро цена составила около 63 евро за мегаватт-час. С начала торговой сессии рост котировок превысил 40%.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр морской безопасности Омана сообщил об атаке на танкер в Ормузском проливе.

    Стоимость апрельских фьючерсов на газ накануне поднялась до 491 доллара за тысячу кубометров.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал двукратный рост цен на голубое топливо.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 13:43 • Новости дня
    Лавров: США могут не ограничиться Ираном, Венесуэлой и Кубой
    Лавров: США могут не ограничиться Ираном, Венесуэлой и Кубой
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров высказал предположение, что Соединенные Штаты могут не ограничиться попытками установления контроля только над Ираном, Венесуэлой и Кубой.

    США, вероятно, не ограничатся попытками взять под контроль только Иран, Венесуэлу и Кубу, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Брунея Эриваном Юсофом, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, госсекретарь США Марко Рубио недавно допустил, что Вашингтон собирается управлять Ираном по той же схеме, что и Венесуэлой, а теперь аналогичный подход применяется и к Кубе. «Наверное, это не конец», – подчеркнул глава российского МИД.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Лавров также отметил, что Франция и Британия стараются дистанцироваться от действий США на мировой арене. По его словам, эти страны, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН, проявляют независимость в ряде международных вопросов.

    Кроме того, министр сообщил, что диалог между Россией и США продолжается на разных уровнях и в различных форматах. Лавров уточнил, что обсуждения касаются отдельных кризисов и направлений двусторонних отношений, несмотря на сложную международную обстановку.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за уважение суверенитета государств и считает вмешательство в их внутренние дела нарушением международного права.

    По данным The Atlantic, американская администрация обсуждает вариант военного вмешательства на Кубе, учитывая опыт действий против Венесуэлы и Ирана и намерение усилить влияние в регионе.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность «дружественного захвата Кубы».

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 14:25 • Новости дня
    Qatar Energy заморозила производство алюминия и метанола вслед за СПГ

    Qatar Energy прекратила выпуск полимеров и алюминия вслед за СПГ

    Tекст: Мария Иванова

    После ударов иранской авиации Qatar Energy остановила переработку в Катаре, прекратив выпуск карбамида, полимеров, метанола, алюминия и других промышленных продуктов.

    Компания объявила о прекращении переработки вслед за остановкой производства сжиженного природного газа. Это решение связано с последствиями воздушных ударов Ирана, передает ТАСС.

    «Qatar Energy останавливает переработку. Вслед за решением Qatar Energy прекратить производство сжиженного природного газа и сопутствующих продуктов, Qatar Energy прекращает производство некоторых продуктов переработки в Катаре, включая карбамид, полимеры, метанол, алюминий и другие продукты», – отмечается в официальном заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания QatarEnergy полностью прекратила производство сжиженного природного газа на всех своих объектах

    Ранее министр энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби предупреждал о возможности остановки поставок топлива в Европу.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 10:47 • Новости дня
    NYT: Иран расширил удары по целям в Персидском заливе

    Tекст: Ольга Иванова

    За последние дни атаки Ирана и его союзников охватили ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кипр и Ирак, включая удары по гостиницам и энергетическим объектам, сообщают СМИ.

    Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться: Иран расширяет зону конфликта, нанося удары по целям в Персидском заливе и за его пределами, передает The New York Times.

    За последние дни были атакованы пятизвездочный отель в Дубае, нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, энергетические объекты в Катаре, а также американские военные базы в регионе. Один из иранских дронов долетел до Кипра, а в Ираке нападения совершили прокси-структуры Ирана.

    Обострение конфликта привело к гибели более 550 человек в Иране, сообщает Красный Полумесяц страны. Иран ответил серией ракетных и дроновых атак по Израилю, где погибли как минимум десять человек, и по американским военным объектам, что стоило жизни шести американским военным. Также под ударами оказались гражданские объекты в Персидском заливе – среди жертв есть и мирные жители.

    В Ливане после атаки «Хезболлы» по Израилю начались ответные удары израильской армии, которые привели к гибели по меньшей мере 31 человека и массовому бегству жителей из южных районов и окраин Бейрута. На территории Ирака проиранские вооружённые группы взяли на себя ответственность за атаки на американские базы у багдадского аэропорта и на севере страны.

    Иран до сих пор не заблокировал Ормузский пролив, однако судоходство там практически остановилось, а стоимость нефти выросла почти на 10%. Эксперты отмечают, что Китай, Япония и Южная Корея зависят от поставок нефти через этот маршрут, и развитие конфликта способно вызвать дефицит энергоресурсов на азиатских рынках.

    Западные дипломаты считают, что Тегеран сознательно расширяет конфликт, чтобы оказать давление на администрацию Трампа внутри и за пределами США. Атаки по гражданским объектам в заливе подрывают репутацию этого региона как «тихой гавани», что негативно сказывается на союзниках США. На этом фоне Дональд Трамп пообещал «продолжать удары по Ирану столько, сколько потребуется», а высокопоставленный представитель Исламской республики отверг слухи о переговорах с Вашингтоном, назвав заявления американского президента «бредовыми фантазиями».

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Напомним, американские и израильские военные нанесли массированные удары по Ирану, погиб верховный аятолла страны Али Хаменеи и ряд военачальников. В ходе атак также погибли около 170 учащихся и учителей.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 12:31 • Новости дня
    Рубио застали врасплох вопросом об авиаударе по школе в Иране
    Рубио застали врасплох вопросом об авиаударе по школе в Иране
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио затруднился прокомментировать авиаудар по школе в Иране, пообещав провести расследование возможной причастности американских военных.

    Государственного секретаря США Марко Рубио застали врасплох вопросом о возможной причастности американских военных к авиаудару по школе на юге Ирана, в результате которого погибли более 100 учениц, передает РИА «Новости». Во время выступления в Капитолии журналисты попросили Рубио прокомментировать трагедию и роль США в произошедшем.

    На вопрос о причастности Вашингтона Рубио ответил: «Да, я видел те сообщения. У меня нет… я бы направил вас… это не потому, что я не пытаюсь ответить на ваш вопрос, а потому что не хочу ошибиться». Он добавил, что Министерство обороны США проведет расследование, чтобы установить, имели ли военные США отношение к удару.

    Рубио уточнил, что перенаправит вопрос к министерству обороны и лично убедится, что там узнают о ситуации. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты не стали бы намеренно наносить удар по школе. Вопрос об ответственности США за случившееся остается открытым до завершения расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара США и Израиля по начальной школе для девочек в иранском Минабе погибли 14 педагогов, а общее число жертв достигло 165 человек.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Представитель иранского Минобрнауки заявил о гибели 175 школьников и учителей за двое суток эскалации.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 10:39 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов

    Стоимость газа в Европе превысила 600 долларов впервые с середины февраля

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива на европейском рынке резко пошли вверх, преодолев психологическую отметку на фоне приостановки производства сжиженного газа в Катаре.

    В начале торгов вторника стоимость топлива выросла на 13,6%, достигнув 612,6 доллара за тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

    Это первый случай превышения отметки в 600 долларов с 12 февраля 2025 года. Динамика рассчитывается относительно цены закрытия предыдущего дня, составлявшей 539,2 доллара.

    Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах начали торги с отметки 586,7 доллара. Уже в первые минуты сессии рост составил 8,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственная компания QatarEnergy заявила о прекращении производства сжиженного природного газа после атаки беспилотников на крупнейший комплекс.

    Комментарии (2)
    Главное
    Число жертв удара по школе в иранском Минабе достигла 165 человек
    Большинство американцев выступило против ударов по Ирану
    Иран впервые применил морской дрон для атаки на танкер
    Авианосец USS Abraham Lincoln ушел в Индийский океан после ракетных атак Ирана
    Сумма замороженных активов россиян в Германии сократилась на треть
    Годовой экспорт российского шоколада приблизился к 1 млрд долларов
    Рижский вокзал Москвы выставили на продажу

    Когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России

    Даже без официальной блокировки Ормузского пролива идет фактический срыв судоходства в регионе. А атаки по крупнейшему НПЗ Саудовской Аравии и инфраструктуре крупного поставщика СПГ – Катара создают еще больше проблем для поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Россия – чуть ли не единственная, кому ближневосточный конфликт сулит большую экономическую выгоду. Но только если ситуация не выйдет за грань управляемых рисков. Где находится эта грань между выгодой и ущербом? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива

    Страны Персидского залива, пустившие на свою территорию американские базы, оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран. В этой ситуации Россия готова заново наводить мосты между государствами Ближнего Востока. По мнению экспертов, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Латвия оказалась бессильна перед искусственным интеллектом

    «Сколько раз так уже бывало в новейшей истории Латвии – сначала с помпой объявляют какой-нибудь громкий проект, а потом он по факту оборачивается пшиком». Такими словами эксперты комментируют очередной скандал: выяснилось, что широко разрекламированный Латвийский центр искусственного интеллекта оказался пустышкой. Как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    Перейти в раздел

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации