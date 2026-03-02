Умар Джабраилов скончался от огнестрельного ранения в центре Москвы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Известный коммерсант ушел из жизни в медицинском учреждении, куда его доставили из жилья в центре столицы, сказал собеседник РИА «Новости».

Его нашли с огнестрельным ранением головы в квартире дома на 1-й Тверской-Ямской улице, после этого мужчину госпитализировали, но ранение оказалось смертельным, он скончался в клинике.

Между тем источник в правоохранительных органах ТАСС сообщил, что предприниматель якобы свел счеты с жизнью. Рядом с его телом нашли пистолет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в материалах по делу Джеффри Эпштейна обнаружили фотографии российского предпринимателя Умара Джабраилова.

Джабраилов в 1990-е был одним из самых ярких бизнесменов Москвы, управлял совместным предприятием «Интурист-Радамер», главным активом которого являлась гостиница «Рэдиссон-Славянская» у Киевского вокзала. Именно там во время официальных визитов останавливался американский лидер Билл Клинтон.

Позднее предприниматель возглавил группу «Плаза», под управлением которой находились торговые комплексы «Охотный ряд» и «Смоленский Пассаж». Джабраилов прославился любовью к искусству и часто становился героем светской хроники.

В 2000 году бизнесмен принял участие в президентской гонке, заняв 12-е место с результатом 80 тыс. голосов. С 2004 по 2009 год он представлял интересы Чеченской Республики в Совете Федерации.

В последнее время Джабраилов владел долями в строительном бизнесе и возглавлял попечительский совет Московского музея современного искусства.