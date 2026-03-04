  • Новость часаИран провел 17-ю волну атак по Израилю и объектам США на Ближнем Востоке
    Чем авиационный коллапс 2026 года отличается от времен ковида
    Трамп ударил Мерца в Белом доме
    Крымчанин задержан за передачу координат российских войск украинской разведке
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер
    Мерц заявил Трампу о невозможности сделки по Украине без Европы
    Стало известно о выборе нового верховного лидера Ирана
    США заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и подлодки
    Испания ответила на угрозы Трампа разорвать торговлю
    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    4 марта 2026, 08:58 • Новости дня

    Боевики «Кракена» отказались выполнять задачи на линии боевого соприкосновения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неонацисты из подразделения главного управления разведки Украины «Кракен» (террористическая организация, запрещена в России) отказываются выполнять задачи на линии боевого соприкосновения, сообщили в российских силовых структурах.

    Неонацисты из подразделения главного управления разведки Украины «Кракен» (организация признана террористической и запрещена в России) отказываются выполнять боевые задачи на линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости». Информацию об этом сообщили в российских силовых структурах.

    По словам источника агентства, бойцы «Кракена» в течение нескольких недель не выходят на выполнение заданий, требуя поставки нового вооружения и «волонтерских автомобилей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие ликвидировали взвод боевиков подразделения «Кракен» в ходе освобождения Берестка. Украинского боксера из того же подразделения ранее осудили за теракт на территории России. Российские силовики рассказали о расширении кладбища военнослужащих ВСУ в Харькове.

    2 марта 2026, 22:17 • Новости дня
    После атаки БПЛА в Новороссийске повреждены 102 дома

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки беспилотников на Новороссийск повреждены 61 частный и 41 многоквартирный дом, пострадали семь человек, а в городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    В результате атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск,повреждены 61 частный и 41 многоквартирный дом, сообщил в Telegram-канале Кравченко.

    По его словам, рабочие группы продолжают обследование и поквартирные обходы в пострадавших районах. Семь человек получили травмы, пятеро из них были госпитализированы с легкими и средними повреждениями, среди пострадавших оказался 15-летний подросток с осколочным ранением ноги. Мэр отметил, что собственникам и жильцам окажут поддержку и материальную помощь.

    Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в частном секторе Восточного района, где в трех домах возник пожар из-за падения обломков беспилотников. В селе Мысхако взрывной волной выбило окна детсада и двери в пяти группах, восстановительные работы начнутся в ближайшие дни, а на время ремонта детей перераспределят по другим группам. В городе частично повреждена газовая труба, газоснабжение временно отключено для обеспечения безопасности, аварийная бригада приступит к восстановлению утром. Также сгорело около 80 метров кабеля линии наружного освещения, полное восстановление уличного освещения планируется завершить в течение нескольких дней.

    Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск достигло семи человек.

    В Новороссийске после атаки беспилотников начался пожар на наливном причале.

    Сообщалось, что обломки БПЛА в Новороссийске повредили семь домов.

    2 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР, харьковское Круглое
    Российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР, харьковское Круглое
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Резниковку, а группировка «Запад» взяла под контроль Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР), подразделения группировки «Север» установили контроль над пунктом Круглое в Харьковской области.

    Южной группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Алексеево-Дружковки, Шабельковки, Никифоровки, Константиновки, Рай-Александрови и Дружковки в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Противник потерял свыше 135 военнослужащих, американские бронетранспортеры Stryker и М113, семь бронемашин и боевую машину чешской РСЗО Vampire. Уничтожены пять складов матсредств и горючего.

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный Дробышево в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Пришиба, Яцковки, Красного Лимана в ДНР, Волчьего Яра, Боровой и Новоосиново в Харьковской области.

    При этом потери противника составили до 180 военнослужащих, пять бронемашин и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Круглым в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, артиллерийской, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Верхней Писаревкой, Ольшанами, Круглым, Голубовкой и Малиновкой в Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ поблизости от Новой Сечи, Храповщины, Ольшанки, Бобылевки, Рогозного, Мирополья и Покровки, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили более 225 военнослужащих, чешская боевая машина РСЗО Vampirе и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Новоалександровки, Ленина, Белицкого, Нового Донбасса, Новопавловки, Новониколаевки в ДНР и Новогригоровки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и шесть складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты у Комсомольского, Любицкого, Зеленой Дибровы, Барвиновки и Верхней Терсы в Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, пять бронемашин и артиллерийское орудие.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях.

    До этого ВС РФ освободили Краснознаменку в Днепропетровской области.

    А ранее российские войска освободили Графское в Харьковской области.

    3 марта 2026, 14:40 • Видео
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    3 марта 2026, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку
    Российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Бобылевка в Сумской области, а группировка «Днепр» освободила Веселянку в Запорожской области.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ около Рогозного, Храповщины, Мирополья и Покровки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Верхней Писаревкой, Голубовкой, Малиновкой и Круглым.

    Потери ВСУ при этом составили более 205 военнослужащих, бронетранспортер и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана». Уничтожены пять складов боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» освободили Веселянку в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Камышевахи и Малокатериновки Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, бронемашина, две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Моначиновки, Новоосиново, Волчьего Яра, Боровой Харьковской области и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 190 военнослужащих, три бронемашины и пять артиллерийских орудий. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Кондратовки, Константиновки, Шабельковки, Никифоровки, Рай-Александровки Дружковки ДНР.

    Противник потерял свыше 120 военнослужащих, танк, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Новоалександровки, Белицкого, Новопавловки, Новониколаевки ДНР и Новогригоровки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, два бронетранспортера, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны около Добропасово, Гавриловки Днепропетровской области, Зеленой Дибровы, Бойково, Любицкого, Барвиновки и Верхней Терсы Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее во вторник сообщалось, что группировка «Север» освободила село Круглое и уничтожила пункты управления БПЛА.

    Днем ранее российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР

    Военный эксперт Андрей Марочко накануне сообщил, что за зимний период российские военные взяли под контроль более 1400 кв. км территории и освободили свыше 80 населенных пунктов в зоне СВО.

    2 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    Медведев заявил о возможности победы в СВО без переговоров

    Медведев: Победа в СВО возможна без переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решающим аспектом для Москвы является победа в спецоперации на Украине, а не переговоры.

    Отвечая на вопросы журналистов, Медведев выразил мнение, что к переговорному процессу Россию подталкивают исключительно для того, чтобы Киев получил дополнительное время на перевооружение, как это уже происходило в рамках Минских соглашений, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что не видит смысла делать ставку на переговоры, когда речь идет о выполнении стратегических задач. Он напомнил, что «главное – победа в СВО с достижением всех целей, поставленных нашим верховным главнокомандующим». Медведев добавил, что такая победа возможна даже без каких-либо переговоров.

    Ранее Медведев заявил, что военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что 2026-й может стать для СВО годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла.

    2 марта 2026, 09:41 • Новости дня
    Оборона ВСУ в Константиновке рухнула под ударами ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оборона украинских сил в глубине Константиновки в ДНР рушится, группировка противника в городе находится под массированными ударами ВС РФ, сообщили в российских силовых структурах.

    Оборона украинских войск на глубинных рубежах города Константиновка в Донецкой народной республике рушится, передает ТАСС.

    Российские силовые структуры сообщили, что группировка противника оказалась под массированными ударами со стороны Вооруженных сил России.

    «Российские войска наносят массированные удары по ВСУ в Константиновке. Сейчас их оборона в глубине города рушится», – заявили представители российских силовых структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ установили свою власть после бегства администрации Константиновки. Российские войска взяли Часов Яр и тем самым существенно продвинулись в направлении Константиновки. Артиллерия ВСУ на Константиновском направлении была уничтожена с территории России.

    1 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Харьковом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группировка войск «Север» ликвидировала операторов БПЛА и живую силу противника у Муромского водохранилища в Харьковской области, об этом сообщили в самой группировке.

    Бойцы обнаружили и уничтожили замаскированный пункт управления беспилотниками противника в лесном массиве, предотвратив атаку на штурмовые группы, говорится в канале «Северный ветер» в Max.

    Разведка вскрыла перемещение украинских операторов БПЛА в лесу у Муромского водохранилища в Харьковской области. Бойцы оперативно нанесли огневое поражение по выявленным координатам.

    В результате точного удара были полностью уничтожены пункт управления и живая сила противника. Вражеские расчеты дронов намеревались остановить продвижение российских штурмовиков в районе села Нескучное, но согласованные действия военнослужащих России не оставили им шансов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые группы «северян» ранее сорвали попытки противника укрепить оборону в районе села Нескучное. Расчет ОТРК «Искандер» уничтожил площадку хранения ударных беспилотников ВСУ.

    1 марта 2026, 10:38 • Новости дня
    Российские силовики заявили о росте потерь тыла ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери тыловых подразделений ВСУ, которым приходится перемещаться к линии боевого соприкосновения (ЛБС), начали превышать потери пехоты на передовой в Сумской области, сообщили российских силовых структурах.

    Потери среди тыловых подразделений Вооруженных сил Украины начали превышать потери пехоты на передовой в Сумской области, передает РИА «Новости». Российские силовики сообщили, что такие данные были получены в ходе радиоперехвата переговоров украинских военных.

    В частности, фиксируются значительные потери среди водителей и грузчиков, которые вынуждены доставлять боеприпасы, оборудование и продовольствие на украинские позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили палаточный лагерь ВСУ «Искандером-М» вблизи Малиновки. Военные России освободили населенные пункты Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях.

    1 марта 2026, 22:23 • Новости дня
    Москалькова: Часть эвакуированных с Украины захотела получить гражданство России

    Москалькова: Часть эвакуированных с Украины захотела стать гражданами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Некоторые из спасенных российскими военными граждан Украины выразили намерение официально оформить гражданство и остаться в России, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Москалькова рассказала, что в декабре 2025 года российские военные эвакуировали из зоны боевых действий 46 граждан Украины. Из этого числа 17 человек уже вернулись домой, а остальные размещены во временных пунктах на территории России.

    «Эта группа людей, она как бы делится на две категории. Первая, которые изъявили желание остаться в России, приняв гражданство Российской Федерации. Это была их воля, они подали обращение», – уточнила она в беседе с РИА «Новости».

    Оставшиеся граждане Украины хотят вернуться на родину, но намерены сделать это после завершения спецоперации и при условии гарантии собственной безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москалькова передала Украине список политзаключенных, а также назвала недопустимым условие Киева по обмену жителей Курской области. Омбудсмен опровергла использование Россией украинцев как заложников.

    2 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Пять сотрудников МВД погибли при ударе ВСУ по Херсонщине

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара ВСУ по отделу МВД в Херсонской области были убиты пять полицейских, еще шесть пострадали и находятся в больнице.

    Пять сотрудников полиции погибли, еще шесть получили ранения в результате удара вооруженных сил Украины по Херсонской области, передает РИА «Новости». В МВД по региону уточнили, что инцидент произошел 28 февраля около 15 часов, когда был нанесён удар по сотрудникам отдела МВД России «Голопристанский» во время выполнения служебных обязанностей.

    В официальном сообщении МВД отмечается: «Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь». Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество граждан, получивших ранения при атаке дронов на Новороссийск, достигло семи человек.

    1 марта 2026, 19:57 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении ВС на трех направлениях

    Tекст: Ольга Иванова

    Бои на краснолиманском и красноармейско-добропольском направлениях продолжаются, российские подразделения держат ситуацию под контролем, следует из заявлений главы ДНР Дениса Пушилина.

    Подразделения российских войск продолжают активные наступательные действия на ряде направлений на Украине, передает РИА «Новости». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на краснолиманском направлении основная задача – выйти к Оскольскому водохранилищу. По его словам, ожесточённые бои продолжаются в районах Александровки и Коровьего Яра.

    «В самом Красном Лимане – ожесточённые боестолкновения, городские бои непростые. Но наши подразделения стараются ситуацию держать под контролем», – заявил Пушилин, обращая внимание на сложную обстановку в городе. Он отметил, что ситуация контролируется российскими военными.

    На красноармейско-добропольском направлении, по словам Пушилина, российские подразделения продвинулись вперёд, в частности в районе населённого пункта Гришино. Основные бои сейчас идут около Доброполья и Белицкого, где, по утверждению главы ДНР, отмечается продвижение российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что наиболее результативные наступательные действия российской армии за неделю отмечены в районе стыка ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

    3 марта 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков заявил о невозможности встречи по Украине в Абу-Даби
    Песков заявил о невозможности встречи по Украине в Абу-Даби
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обсуждать организацию трехсторонней встречи по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби сейчас невозможно.

    В данный момент о трехсторонней встрече по Украине в Абу-Даби говорить не приходится, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: «Очевидно, что сейчас вряд ли можно говорить о возможности встречи в Абу-Даби по понятным причинам». Таким образом, новых данных по организации следующего раунда переговоров на данный момент нет.

    Также Песков прокомментировал ситуацию вокруг влияния конфликта на Ближнем Востоке и участия США на переговорный процесс по украинскому урегулированию. По его словам, пока отсутствуют какие-либо признаки или сигналы, что вмешательство Вашингтона может повлиять на темпы переговоров. Он добавил, что «мы посмотрим, время покажет», но сейчас никаких индикаций не наблюдается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине в начале марта.

    Дмитрий Песков подтвердил открытость России к политико-дипломатическим переговорам для защиты национальных интересов.

    1 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Пьяный военком на Украине при мобилизации угрожал строителям оружием

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Иршава на Украине начальник военкомата в пьяном виде пытался заставить строителей пройти мобилизацию.

    Пьяный начальник военкомата в городе Иршава на западе Украины попытался мобилизовать строителей, угрожая им автоматом, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». Инцидент произошел во время ремонта моста, где военком, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, подошёл к рабочим и потребовал сдаться военкомату, при этом демонстрируя оружие.

    После того, как строители вызвали полицию, начальник Иршавского военкомата Алексей Травов вместе с подчинёнными быстро покинул место происшествия. Областной военкомат Закарпатья подтвердил, что по данному факту начато служебное расследование.

    В официальном сообщении военкомата говорится: «Начальник 1-го отдела Хустского районного территориального центра комплектования отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебного расследования… В случае подтверждения фактов нарушений будут приняты соответствующие решения, в частности кадрового характера».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе произошел инцидент, когда толпа прохожих заблокировала сотрудника центра комплектования, чтобы добиться освобождения задержанного призывника.

    В Черкасской области представители территориального центра комплектования похитили священника канонической Украинской православной церкви для отправки в боевую бригаду.

    В Сумах вызвала возмущение вечеринка с участием сотрудников полиции, ТЦК и СБУ из-за использования резервных генераторов и усиленных мер безопасности.

    1 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    На Украине сообщили о серии взрывов в Херсоне

    Tекст: Ольга Иванова

    В воскресенье жители Херсона услышали несколько взрывов, произошедших на территории города, находящегося под контролем украинских военных, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное». В сообщении телеканала в Telegram отмечается: «В Херсоне слышны взрывы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве, Харькове, подконтрольном ВСУ Запорожье и Полтаве зафиксировали взрывы. В Харьковской и Запорожской областях объявляли воздушную тревогу.

    Мощные взрывы накануне прогремели на левом берегу Киева и в Николаеве.

    3 марта 2026, 19:54 • Новости дня
    Пентагон заявил о прогрессе на переговорах по Украине

    Замглавы Пентагона Колби заявил о прогрессе на переговорах по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель военного министра США Элбридж Колби подчеркнул, что переговоры по урегулированию на Украине продвигаются успешно и направлены на достижение мира.

    На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби заявил о хорошем прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине, передает ТАСС. Он отметил: «Они добиваются хорошего прогресса», комментируя работу американских переговорщиков. Колби также подчеркнул, что конечная цель США – достижение мира.

    Замминистра отверг обвинения сенатора Джинн Шахин в недостаточном давлении на Москву, пояснив, что администрация США оказывает давление на Россию экономическими мерами и активно содействует поставкам вооружений для поддержки Украины. По словам Колби, несмотря на критику в прессе, он и администрация лично вовлечены в эти процессы. Однако, как заверил замминистра, главная цель США – достижение мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа сохраняет достигнутые на Аляске понимания.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обсуждается проведение нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине с 5 по 8 марта.

    В то же время зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что для Москвы решающим аспектом остается победа в спецоперации на Украине, а не переговоры.

    1 марта 2026, 15:39 • Новости дня
    Слуцкий предложил ввести особый статус для священников на СВО
    Слуцкий предложил ввести особый статус для священников на СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил ввести особый статус для священнослужителей в зоне СВО прозвучало.

    Председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил наделить священнослужителей, находящихся в зоне спецоперации на Украине, особым статусом, передает RT. Об этом он заявил на форуме содействия СВО «Плечом к плечу», который проходит в Пскове.

    Слуцкий отметил важную роль церкви в процессе реабилитации бойцов, подчеркнув: «Восстановление человека – это не только физиология, это целостность личности, духовное здоровье, право на жизнь в гармонии со своими религиозными взглядами». По его словам, ЛДПР уже инициировала разработку правового механизма, который бы закрепил статус военного священника, несущего служение в зоне СВО.

    Депутат пояснил, что тысячи священнослужителей оказывают духовную поддержку бойцам на Украине. Также он сообщил, что предлагается обеспечить таких священников социальными гарантиями, включая страхование жизни и здоровья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иконы, изъятые военными разведчиками у украинских мародеров в Артемовске ДНР, разместили в новом полевом храме Илии Пророка 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск «Днепр».

    Украинские военные издевались над иконой Богоматери в храме Курской области.

    Иран заявил об уничтожении 10 танкеров в Ормузском проливе
    Захарова назвала удар по школе в Иране запредельным цинизмом
    США начали военную операцию в Эквадоре
    Здание ЦРУ в Ираке подверглось удару беспилотников
    В Катаре около 200 россиян решили выгнать с круизного лайнера
    Японский зоопарк предложил России капибар в обмен на белого медведя
    Росархив сообщил о трех письмах Ахматовой Сталину

    Чем авиационный коллапс 2026 года отличается от времен ковида

    Война на Ближнем Востоке вскрыла сильную зависимость мировой авиации от нескольких аэропортов во главе с Дубаем. Минута простоя аэропорта стоит Дубаю один миллион долларов. Далее по цепочке сбой по маршрутам расходится по всему миру. Эта ситуация имеет сходство с проблемами авиации в пандемию, однако есть и различия. Потери несет в том числе и Россия. Подробности

    Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива

    Страны Персидского залива, пустившие на свою территорию американские базы, оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран. В этой ситуации Россия готова заново наводить мосты между государствами Ближнего Востока. По мнению экспертов, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Война на Ближнем Востоке подрывает украинскую ПВО

    Из-за операции США и Израиля против Ирана Украина рискует столкнуться с дефицитом вооружений. Прежде всего речь идет о комплексах Patriot и ракетах к ним. Об этом предупредил Владимир Зеленский. Как отмечают эксперты, опасения Киева обоснованы: западные поставки оружия Украине будут идти теперь по остаточному принципу, что создаст серьезные риски для ВСУ на фронте. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

