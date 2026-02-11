Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.0 комментариев
В Казани начали эвакуацию нескольких домов микрорайона Залесный из-за БПЛА
В микрорайоне Залесный в Казани жителей нескольких домов эвакуировали для проверки территории после падения обломков сбитого беспилотника близ жилых зданий, сообщила администрация Кировского и Московского районов Казани.
Оперативные службы и сотрудники администрации проводят частичную эвакуацию жителей микрорайона Залесный в Казани из-за возможных обломков сбитого БПЛА, передает РИА «Новости.
В сообщении администрации Кировского и Московского районов отмечается, что эвакуация затронула несколько домов на улице Аксакова и детский сад № 147. Данная мера предпринята для обеспечения безопасности из-за близости падения обломков к жилым домам.
По информации пресс-службы главы Татарстана, жертв и разрушений после отражения атаки не зафиксировано, а все предприятия функционируют в обычном режиме.
Все экстренные службы и представители администрации работают на месте происшествия. Возвращение в дома будет возможно после подтверждения безопасности.
Власти Казани отменили занятия во всех образовательных учреждениях из-за угрозы атаки беспилотников.
Минобороны России сообщило, что два беспилотника были нейтрализованы над Татарстаном.
Позже утром в Казани сняли режим угрозы атаки беспилотников, а ранее в городе вводили ограничения в аэропортах.