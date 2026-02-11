В Казани начали эвакуацию нескольких домов микрорайона Залесный из-за БПЛА

Tекст: Вера Басилая

Оперативные службы и сотрудники администрации проводят частичную эвакуацию жителей микрорайона Залесный в Казани из-за возможных обломков сбитого БПЛА, передает РИА «Новости.

В сообщении администрации Кировского и Московского районов отмечается, что эвакуация затронула несколько домов на улице Аксакова и детский сад № 147. Данная мера предпринята для обеспечения безопасности из-за близости падения обломков к жилым домам.

По информации пресс-службы главы Татарстана, жертв и разрушений после отражения атаки не зафиксировано, а все предприятия функционируют в обычном режиме.

Все экстренные службы и представители администрации работают на месте происшествия. Возвращение в дома будет возможно после подтверждения безопасности.

Власти Казани отменили занятия во всех образовательных учреждениях из-за угрозы атаки беспилотников.

Минобороны России сообщило, что два беспилотника были нейтрализованы над Татарстаном.

Позже утром в Казани сняли режим угрозы атаки беспилотников, а ранее в городе вводили ограничения в аэропортах.