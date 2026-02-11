Мишустин рассказал о сохранении пособия многодетным при превышении дохода

Tекст: Ольга Иванова

Правительство России подготовило поправки в законодательство, согласно которым многодетные семьи смогут получать единое пособие даже при превышении установленного максимального уровня дохода до 10%, передает ТАСС. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина, напомнив, что решение принято по поручению президента Владимира Путина.

Мишустин подчеркнул: «Во время прямой линии к президенту [Владимиру Путину] было обращение с просьбой оставить многодетным семьям право на получение единого пособия при незначительном превышении критериев по уровню дохода. Правительство подготовило соответствующие изменения в нормативно-правовую базу».

По словам премьера, если доходы семьи при повторном назначении выплаты превысят величину одного прожиточного минимума не более чем на 10%, то единое пособие будет продлено еще на 12 месяцев. Его размер составит половину прожиточного минимума, при этом сумма будет зависеть от региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии Общественной палаты России Сергей Рыбальченко выступил за выплату пособия многодетным матерям на протяжении всех трех лет декретного отпуска.