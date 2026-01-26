В ОП предложили оплачивать декретное пособие многодетным мамам три года

Tекст: Вера Басилая

По словам Рыбальченко, многодетным матерям следует выплачивать пособие по уходу за ребенком на протяжении всех трех лет декретного отпуска, передает ТАСС.

Сейчас выплаты прекращаются, когда ребенку исполняется полтора года, при этом сам отпуск длится до трех лет. Размер пособия составляет 40% от среднего заработка матери за два года до рождения ребенка.

«Считаю, что после рождения третьего ребенка эта мера может быть реализована. Это будет дополнительный стимул для многодетных мам, и очень это важно для тех женщин, которые уже находятся в возрасте старше 30 лет», – считает Рыбальченко.

Он отметил, что 76% третьих и последующих детей рождаются у женщин старше 30 лет.

По мнению общественника, продление выплат позволит женщинам полностью восстановиться после родов, посвятить больше времени материнству и уделить внимание первым детям, которые тоже требуют заботы. Рыбальченко добавил, что семья с тремя детьми сталкивается с «серьезной нагрузкой», и государство должно поддерживать такие семьи.

Кроме того, Рыбальченко предложил увеличить срок оплачиваемого декретного отпуска до двух лет для женщин, родивших второго ребенка. Он напомнил, что Россия занимает лидирующие позиции по условиям для семей с маленькими детьми, а в некоторых западных странах декретный отпуск либо очень короткий, либо вообще не предусмотрен.

Член ОП России подчеркнул, что декретный отпуск впервые появился в СССР и стал важным социальным достижением страны. По его словам, во Франции основная ответственность за рождение первенцев ложится на саму семью, а в Соединенных Штатах подобный отпуск отсутствует вовсе.

Правительство сняло ограничения по учету в стаже отпуска по уходу за ребенком.

В 2026 году максимальная сумма выплат по беременности и родам составит 1,3 млн рублей.

В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 75% от зарплаты.