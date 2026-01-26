Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.0 комментариев
Золото и серебро установили рекорды на торгах в Нью-Йорке
Золото и серебро на бирже достигли рекордных максимумов выше 5100 и 109 долларов
Биржевые котировки золота и серебра зафиксировали новые рекорды, превысив отметки в 5 100 и 109 долларов за тройскую унцию соответственно.
Биржевые цены на золото и серебро установили новые исторические рекорды, передает РИА «Новости».
На торгах цены на золото поднимались выше 5 100 долларов за тройскую унцию, а серебро стоило более 109 долларов за унцию. Такой рост цен отмечается на фоне начала новой недели.
К 7.57 мск фьючерсы на золото с поставкой в апреле на нью-йоркской бирже Comex выросли на 1,78%, увеличившись на 88,56 доллара, до 5 105,69 доллара за унцию. В ходе торгов была зафиксирована историческая вершина – 5 128,85 доллара за тройскую унцию.
Серебро также резко подорожало: мартовский фьючерс на него вырос на 6,47% и достиг 107,89 доллара за унцию. Ранее в понедельник цена обновила рекорд, поднявшись до 109,32 доллара.
Аналитики связывают рост интереса к драгоценным металлам с их статусом защитных активов. «Золото – обратная сторона уверенности. Это средство защиты от неожиданных всплесков инфляции, непредвиденного спада на рынках, роста политических рисков», – заявил управляющий портфелем First Eagle Investment Management Макс Белмонт, которого цитирует Bloomberg.
Напомним, ранее стоимость золота поднялась выше 5 тыс. долларов за тройскую унцию.
Стоимость серебра 23 января превысила 100 долларов за тройскую унцию. В тот же день стоимость платины на бирже NYMEX достигла рекордного уровня.