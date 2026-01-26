Подросток в Крыму признался в поджоге машин из-за нацистских идей

Подросток признался в поджоге автомобилей в Крыму из-за нацистских взглядов

Tекст: Вера Басилая

В Южном окружном военном суде слушается дело крымчанина, который, по версии следствия, в 2024 году в Симферополе вступил в запрещенную в России террористическую организацию National Socialism/White Power.

Фигурант признался, что слил из бензобака мопеда около одного литра бензина для поджога автомобиля Opel Calibra, принадлежащего, по его мнению, еврею, передает ТАСС.

При этом свою вину он признал. До этого несовершеннолетний пытался уничтожить другой автомобиль пострадавшего – для этого купил пусковое устройство «ПУ-4», схожее по принципу действия с огнестрельным оружием, а также патроны к нему.

Фигурант несколько раз выстрелил по автомобилю ВАЗ, но ущерба не причинил, так как транспорт был без стекол. После поджога Opel Calibra подросток сообщил куратору о возбуждении уголовного дела и попросил у него денег на адвоката.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Ольгу Колкову к 15 годам заключения за попытку поджога автомобиля с Z-символикой.

Украинские спецслужбы привлекли четверых подростков из Москвы и Чувашии к совершению поджогов автомобилей сотрудников правоохранительных органов и помещений в зданиях торговых центров.

