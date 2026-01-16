ФСБ: Спецслужбы Киева втянули подростков в диверсии через чаты знакомств

Tекст: Дарья Григоренко

По данным ведомства, подростки в возрасте от 15 до 17 лет совершили поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и помещений в зданиях торговых центров по заданиям украинской стороны, передает ТАСС.

В ФСБ рассказали, что задержанные выходили на связь с девушками в социальных сетях и мессенджерах, которые просили выслать координаты школ, торговых центров и адресов проживания. После передачи данных с подростками связывались люди, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов, и сообщали, что переданные координаты уже использованы вооруженными силами Украины для планирования атак беспилотниками.

Далее подростков запугивали возможной уголовной ответственностью за пособничество и под предлогом проверки антитеррористической защищенности склоняли к совершению новых противоправных действий. В Центре общественных связей ФСБ подчеркнули, что деятельность подростков была пресечена в результате совместных действий ФСБ, Следственного комитета и МВД.

Ранее в Мариуполе был задержан 17-летний молодой человек, которого подозревают в передаче украинской военной разведке информации о размещении российских военных частей через интернет-мессенджер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в СК сообщили, что несовершеннолетнему учащемуся из столицы предъявили обвинение в теракте за поджог релейного шкафа в городе Ступино в Подмосковье.