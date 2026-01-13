ФСБ задержала подростка из Мариуполя за шпионаж в пользу Киева

ФСБ задержала 17-летнего мариупольца за сбор данных для украинской разведки

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники ФСБ задержали в Мариуполе 17-летнего местного жителя по подозрению в государственной измене, передает ТАСС.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, подросток с помощью интернет-мессенджера установил контакт с представителями военной разведки Украины. По их заданию он собирал и передавал сведения о дислокации российских воинских частей на территории Мариуполя.

В ФСБ уточнили: «Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность жителя г. Мариуполя 2008 г. р., причастного к государственной измене». Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ, предусматривающей наказание за государственную измену.

В ФСБ отметили, что спецслужбы Украины продолжают активно искать потенциальных исполнителей для разведывательно-диверсионной деятельности через интернет-пространство. По данным ведомства, основной целевой аудиторией украинских вербовщиков является молодежь, в том числе несовершеннолетние, которые не осознают всю тяжесть совершаемых действий и возможные последствия, среди которых – пожизненное лишение свободы.

Напомним, накануне ФСБ сообщила о предотвращении теракта на мосту в Пермском крае.

Ранее ФСБ задержала трех украинских диверсантов при попытке проникновения на территорию ДНР.

ФСБ также задержала жительницу Донецка за призывы к нанесению ударов по Москве.