Отказ воспользоваться ничтожным положением Европы и Дании противоречил бы основам американской внешнеполитической культуры. А это значит, что аннексия ими Гренландии, мирная или военная, является неизбежной.3 комментария
ФСБ задержала подростка из Мариуполя за шпионаж в пользу Киева
ФСБ задержала 17-летнего мариупольца за сбор данных для украинской разведки
В Мариуполе задержан 17-летний молодой человек, которого подозревают в передаче украинской военной разведке информации о размещении российских военных частей через интернет-мессенджер.
Сотрудники ФСБ задержали в Мариуполе 17-летнего местного жителя по подозрению в государственной измене, передает ТАСС.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, подросток с помощью интернет-мессенджера установил контакт с представителями военной разведки Украины. По их заданию он собирал и передавал сведения о дислокации российских воинских частей на территории Мариуполя.
В ФСБ уточнили: «Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность жителя г. Мариуполя 2008 г. р., причастного к государственной измене». Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ, предусматривающей наказание за государственную измену.
В ФСБ отметили, что спецслужбы Украины продолжают активно искать потенциальных исполнителей для разведывательно-диверсионной деятельности через интернет-пространство. По данным ведомства, основной целевой аудиторией украинских вербовщиков является молодежь, в том числе несовершеннолетние, которые не осознают всю тяжесть совершаемых действий и возможные последствия, среди которых – пожизненное лишение свободы.
Напомним, накануне ФСБ сообщила о предотвращении теракта на мосту в Пермском крае.
Ранее ФСБ задержала трех украинских диверсантов при попытке проникновения на территорию ДНР.
ФСБ также задержала жительницу Донецка за призывы к нанесению ударов по Москве.