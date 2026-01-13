  • Новость часаВ роддоме Новокузнецка за праздники умерли 10 младенцев
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    От чего зависит стойкость Кубы перед Америкой
    В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии
    Генштаб Британии назвал условие размещения войск на Украине
    Посол России в Армении получил ноту протеста за заявления телеведущего Соловьева
    Небензя пообещал жесткий ответ на каждую атаку ВСУ по мирным жителям
    США в ООН осудили удар «Орешником» по Западной Украине
    Белый дом опубликовал фото смотрящего на Гренландию Трампа
    Еврокомиссар предупредил о конце НАТО в случае захвата Трампом Гренландии
    Украина не выплатила долг МВФ
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Политическая культура США подталкивает аннексию Гренландии

    Отказ воспользоваться ничтожным положением Европы и Дании противоречил бы основам американской внешнеполитической культуры. А это значит, что аннексия ими Гренландии, мирная или военная, является неизбежной.

    3 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Почему в нашем репертуаре так много ремейков

    Сейчас нам кажется, что советская киноотрасль, на которой с переменным успехом паразитирует современный российский кинематограф, была полностью и абсолютно оригинальной. Ага, сейчас.

    23 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Госуслуги» как путь к справедливости

    Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.

    19 комментариев
    13 января 2026, 09:49 • Новости дня

    ФСБ задержала подростка из Мариуполя за шпионаж в пользу Киева

    ФСБ задержала 17-летнего мариупольца за сбор данных для украинской разведки

    Tекст: Мария Иванова

    В Мариуполе задержан 17-летний молодой человек, которого подозревают в передаче украинской военной разведке информации о размещении российских военных частей через интернет-мессенджер.

    Сотрудники ФСБ задержали в Мариуполе 17-летнего местного жителя по подозрению в государственной измене, передает ТАСС.

    Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, подросток с помощью интернет-мессенджера установил контакт с представителями военной разведки Украины. По их заданию он собирал и передавал сведения о дислокации российских воинских частей на территории Мариуполя.

    В ФСБ уточнили: «Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность жителя г. Мариуполя 2008 г. р., причастного к государственной измене». Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ, предусматривающей наказание за государственную измену.

    В ФСБ отметили, что спецслужбы Украины продолжают активно искать потенциальных исполнителей для разведывательно-диверсионной деятельности через интернет-пространство. По данным ведомства, основной целевой аудиторией украинских вербовщиков является молодежь, в том числе несовершеннолетние, которые не осознают всю тяжесть совершаемых действий и возможные последствия, среди которых – пожизненное лишение свободы.

    Напомним, накануне ФСБ сообщила о предотвращении теракта на мосту в Пермском крае.

    Ранее ФСБ задержала трех украинских диверсантов при попытке проникновения на территорию ДНР.

    ФСБ также задержала жительницу Донецка за призывы к нанесению ударов по Москве.

    12 января 2026, 16:56 • Новости дня
    Минобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    Минобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара Вооруженных Сил России с применением комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, сообщило Минобороны России.

    Завод занимался ремонтом и обслуживанием авиационной техники ВСУ, включая переданные западными странами самолеты F-16 и МиГ-29, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На территории предприятия также производились ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой и средней дальности, которые использовались для атак по гражданским объектам в глубине России.

    В результате удара были разрушены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией, а также инфраструктура заводского аэродрома.

    Кроме того, в ходе массированной атаки с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и крылатых ракет «Калибр» в Киеве были поражены мощности двух предприятий, участвовавших в сборке ударных БПЛА для атак по территории России. По данным Минобороны, атака также затронула объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу оборонной промышленности Украины.

    Ранее мэр Львова Андрей Садовый раскрыл подробности удара «Орешником».

    Комментарии (32)
    12 января 2026, 21:50 • Новости дня
    Дипломат Долгов спросил фон дер Ляйен о количестве у нее дивизий

    Дипломат Долгов задал фон дер Ляйен вопрос, сколько у нее дивизий

    Дипломат Долгов спросил фон дер Ляйен о количестве у нее дивизий
    @ Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям Константин Долгов спросил у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сколько у нее дивизий, после ее слов о необходимости России продемонстрировать стремление к миру на Украине.

    Посол по особым поручениям Константин Долгов прокомментировал заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости России продемонстрировать стремление к миру на Украине, передает «Газета.Ru».

    Долгов отметил, что риторика главы Еврокомиссии сводится к конфронтации с Россией и назвал ее позицию лицемерной. Он с иронией спросил: «Она замерзает что ли там, да? Что она вдруг запела про какой-то мир, так сказать, фон дер Ляйен, а то она все к войне призывала до сих пор».

    Дипломат напомнил известный вопрос Сталина Черчиллю о количестве дивизий у папы Римского и задал аналогичный вопрос в адрес фон дер Ляйен: «Вот, и у фон дер Ляйен сколько дивизий?».

    По словам Долгова, Европа и Украина не стремятся к миру. Он подчеркнул, что экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба открыто говорил о необходимости передышки для Киева, чтобы затем продолжить конфронтацию с Россией.

    Заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости России показать заинтересованность в урегулировании конфликта прозвучало 12 января.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским во время встречи «коалиции желающих» в Париже.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что европейские политики сами не верят в свои антироссийские стратегии, и это обрекает их.

    Комментарии (6)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 18:07 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского
    Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул слабую переговорную позицию Владимира Зеленского.

    На вопрос журналиста New York Times, есть ли у Зеленского «карты в рукаве» для успешных переговоров с Россией, Трамп ответил отрицательно, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, отсутствие поддержки со стороны главы США станет для Зеленского «полной катастрофой».

    Ранее Трамп выразил разочарование Зеленским.

    Во время встречи «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Зеленским, показав укоризненный жест.

    Комментарии (7)
    13 января 2026, 04:40 • Новости дня
    США в ООН осудили удар «Орешником» по Западной Украине

    Зампостпреда США назвала «опасной и необъяснимой эскалацией» удар «Орешником»

    США в ООН осудили удар «Орешником» по Западной Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампостпреда США при ООН Тэмми Брюс в своем выступлении на заседании Совета Безопасности по Украине недоумённо заявила, что американские дипломаты только-только встретились с коллегами из ЕС и Украины по вопросу мирового соглашения, как Россия ударила по «Орешником».

    «Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск баллистической ракеты «Орешник», способной нести ядерный заряд, по району Украины, расположенному недалеко от границы с Польшей и НАТО. Это представляет собой ещё одну опасную и необъяснимую эскалацию войны, даже несмотря на то, что США активно работают с Киевом, другими партнерами и Москвой над прекращением войны путем переговоров», – заявила она.

    Брюс добавила, что в момент, когда всё держится только на бескорыстной  и беспрецедентной приверженности президента США Дональда Трампа миру во всем мире, обе стороны должны искать пути деэскалации, «однако действия России рискуют расширить и усилить войну».

    «Мы осуждаем продолжающиеся и усиливающиеся атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру. Эти атаки выставляют на посмешище дело мира, дело первостепенной важности для всего мира и для президента Трампа», – сказала зампостпреда США.

    Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что баллистическая ракета «Орешник» без боевой части нанесла значительный ущерб критической инфраструктуре Львовской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО связал удар «Орешником» с попыткой ослабить военную помощь Киеву. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Минобороны России сообщило, что «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод.

    Комментарии (18)
    12 января 2026, 15:39 • Новости дня
    Мирошник рассказал о массовых расстрелах ВСУ мирных жителей в Селидове

    Мирошник: ВСУ перед уходом из Селидово в массовом порядке убивали мирных жителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные подразделения Вооруженных сил Украины в Селидово Донецкой народной республики перед освобождением города российскими войсками в 2024 году массово убивали мирных жителей, включая инвалидов и пожилых людей, рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, подобные действия отмечались не только на улицах города, но и в многоквартирных домах, передает ТАСС. В квартирах были обнаружены тела мирных жителей, застреленных на близком расстоянии. Большинство погибших – это пожилые граждане и люди с ограниченной подвижностью, которые не могли самостоятельно эвакуироваться из города.

    «В последние дни пребывания их (ВСУ) в Селидове карательные группы ходили по улицам и расстреливали население, которое попадалось им на глаза. Точно так же проводились чистки и по многоэтажным зданиям, где в квартирах найдены тела людей, застреленных практически в упор. Среди них очень большое количество стариков, а также инвалидов, людей обездвиженных или с определенными проблемами передвижения, которые просто не могли покинуть эти территории», – заявил Мирошник.

    Ранее Мирошник сообщил, что в результате преступных действий украинских военных в Селидово погибли 130 человек.

    Он также заявил, что украинские боевики угрожали уничтожением всех жителей Селидово и расстреливали отказавшихся покинуть дома.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 08:37 • Новости дня
    Дроны ВСУ повредили промышленный объект в Таганроге
    Дроны ВСУ повредили промышленный объект в Таганроге
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    При атаке дронов ВСУ в Таганроге получили повреждения промышленный объект, а также газовые коммуникации, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

    При отражении атаки БПЛА в Таганроге и Красносулинском районе Ростовской области нейтрализовано семь аппаратов, по предварительным данным, люди не пострадали, указал Слюсарь в своем Telegram-канале.

    Кроме того, по предварительным сведениям, в Таганроге разрушения получили промобъект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили.

    Напомним, в ночь с понедельника на вторник над Россией нейтрализовали 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Вечером в понедельник над страной ликвидировали 78 украинских БПЛА.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 08:29 • Новости дня
    Срок платежа Украины МВФ истек без подтверждения оплаты

    Украина не оплатила очередной платеж по долгу МВФ

    Срок платежа Украины МВФ истек без подтверждения оплаты
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киев не провел очередной платеж МВФ на сумму примерно 171,9 млн долларов, срок его исполнения истек в понедельник, следует из платежного графика фонда.

    Срок очередного платежа Украины по кредиту Международного валютного фонда истек в 00.00 понедельника по времени Вашингтона, передает РИА «Новости».

    По данным платежного графика фонда, Киев должен был до этого времени выплатить 125 737 500 специальных прав заимствования, что эквивалентно примерно 171,9 млн долларов по курсу на 12 января. Средства предоставлялись Украине через основной кредитный механизм МВФ, финансируемый странами-участниками фонда.

    К утру вторника по московскому времени подтверждение о поступлении указанного платежа в календаре МВФ отсутствует. Следующий блок финансовых обязательств Украины перед фондом наступает 1 февраля 2026 года – тогда планируются регулярные платежи за пользование средствами МВФ. Еще один возврат части основного долга на сумму 62,5 млн SDR запланирован на 24 февраля. В феврале–апреле 2026 года, как отмечает агентство, Киев должен будет провести еще несколько крупных выплат по линии возврата кредитов фонда.

    Украина должна была перечислить Международному валютному фонду почти 180 млн долларов в счет обслуживания кредита.

    До этого Украина начала реструктуризацию долга, привязанного к ВВП, на сумму 2,6 млрд долларов.

    Комментарии (3)
    12 января 2026, 14:42 • Новости дня
    Российские войска освободили Новобойковское в Запорожской области
    Российские войска освободили Новобойковское в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Днепр» освобождено Новобойковское в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригадам береговой обороны ВСУ, теробороны и нацгвардии около Кирова, Орехова, Юрковки в Запорожской области и Садового в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Уничтожены до 50 военнослужащих и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ возле Андреевки, Кондратовки и Мирополья в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям бригады теробороны рядом со Старицей.

    При этом ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, в том числе польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и три склада матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Благодатовки, Ковшаровки, Моначиновки, Нечволодовки, Новоосиново, Петровки и Синихи в Харьковской области.

    Потери противника при этом составили более 180 военнослужащих, бронетранспортер М113 и два американских бронеавтомобиля HMMWV, 12 пикапов, а также боевая машина РСЗО «Град». Уничтожены три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Кондратовки, Константиновки, Краматорска, Никифоровки, Славянска и Степановки в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Противник потерял свыше 190 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113 и итальянский Puma, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin и шведский Archer. Уничтожены четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и пяти бригад нацгвардии в поблизости от Белицкого, Водянского, Гришино в ДНР, Гавриловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих. Уничтожены пять бронемашин, включая американский бронетранспортер Stryker, бронеавтомобили HMMWV и австралийский Bushmaster, а также три пикапа и артиллерийское орудие, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ около Александровки, Орлов в Днепропетровской области, Голубково, Горького, Зализничного, Новоукраинки, Самойловки и Шевченковского в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, три бронемашины, боевую машину РСЗО «Град», подытожили в оборонном ведомстве.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году.

    Напомним, накануне российские военные освободили Белогорье в Запорожской области, а до этого они очистили Зеленое в той же Запорожской области.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 03:23 • Новости дня
    В зоне СВО уничтожены около 750 воевавших за ВСУ колумбийских наемников

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители российских силовых структур сообщили, что с начала спецоперации из числа воевавших на стороне ВСУ наемников из Колумбии было уничтожено около 750 человек.

    «Как минимум уже 750 наемников в ВСУ из Колумбии было ликвидировано с конца февраля 2022 года в зоне СВО», – сообщили силовики ТАСС.

    В начале декабря 2025 года президент Колумбии Густаво Петро поручил министерству иностранных дел наладить контакт с украинскими властями для освобождения удерживаемых наемников из южноамериканской страны, завербованных ВСУ.

    3 декабря нижняя палата парламента Колумбии одобрила законопроект о присоединении страны к международной конвенции по борьбе с вербовкой наемников.

    До этого российское военное ведомство сообщало, что в рядах ВСУ действуют выходцы из разных стран, причем киевский режим использует их как «пушечное мясо».

    Минобороны России в марте 2024 года заявляло о прибытии на Украину 13 387 иностранных наемников, из которых уничтожены были 5 962 человек. Наибольшее число прибыло из Польши и Грузии – из 2 960 поляков были уничтожены 1 497, из 1 042 грузин – 561 человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, списки погибших на Украине наемников включали советников из США, ФРГ, Британии. ВС России обнаружили документы грузинских наемников под Константиновкой. Боевики ВСУ и наемники потребовали у жителей Одессы и Херсона купить им алкоголь.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 01:25 • Новости дня
    Небензя предупредил об ответе на каждую атаку ВСУ по мирным жителям

    Небензя предупредил, что Россия будет решать проблемы военными методами

    Небензя предупредил об ответе на каждую атаку ВСУ по мирным жителям
    @ Пресс-служба МИД России/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Постпред России при ООН Василий Небензя в своём выступлении на очередном заседании Совета Безопасности по Украине заявил, что Россия будет решать проблему украинского конфликта военными методами, пока киевский режим не согласится на реалистичные условия переговоров.

    В очередной раз упоминая глухоту и слепоту Запада к регулярным ударам ВСУ по мирным ударам и гражданам, дипломат сообщил, что за декабрь 2025 года число пострадавших от ударов ВСУ гражданских лиц составило как минимум 367 человек, 56 из них погибли.

    «Пока киевский главарь не придет в чувства и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблему военными методами. Его предупреждали еще в свое время – условия для переговоров для него с каждым потерянным им днем будут становиться только хуже. И на каждую подлую атаку по мирным российским гражданам последует жёсткий ответ», – резюмировал Небензя.

    В этом же выступлении дипломат указал на обнуление Зеленским миротворческих стараний США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал в начале января, что ВСУ ударили по Центру детей и молодежи в регионе. Посол Мирошник пояснил молчание ЕС в ответ на атаки ВСУ по резиденции Путина и Хорлам. Сальдо заявил, что Владимир Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию президента России и херсонское село Хорлы.


    Комментарии (0)
    13 января 2026, 06:10 • Новости дня
    Глава британского генштаба назвал условие размещения войск на Украине
    Глава британского генштаба назвал условие размещения войск на Украине
    @ Tayfun Salci/Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Начальник генштаба Вооруженных сил Британии маршал авиации Ричард Найтон назвал условием размещения войск королевства на Украине – уверенность в их безопасности.

    На вопрос члена парламента от консервативной партии Джесси Нормана из комитета по обороне, насколько Найтон уверен, что британские войска, развернутые для обеспечения соблюдения мирного соглашения на Украине, будут иметь достаточное оснащение, подготовку и графики ротации, тот ответил, что в «оперативных условиях не существует такого понятия, как нулевой риск», передает Sky News.

    «Задача военного руководства при поддержке министров в принятии решений состоит в том, чтобы оценить этот уровень риска и убедиться в том, что выгоды, которые мы получаем от развертывания, перевешивают любые риски, которые у нас могут возникнуть», – сказал он.

    Найтон заявил, что «уверен, поскольку принимал активное участие в планировании [«коалиции желающих»], что у нас есть средства для выполнения установленных требований, и дополнительное финансирование снизит риск».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине в случае прекращения огня. Обе страны планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией. Лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 11:46 • Новости дня
    На Украине заявили о невозможности ремонта двух ТЭЦ в Киеве

    Депутат Рады Нагорняк заявил о невозможности ремонта двух ТЭЦ в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    После серии взрывов на прошлой неделе восстановить работу двух киевских ТЭЦ не удалось, в результате чего половина многоквартирных домов осталась без отопления, сообщил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.

    Информация о неудачной попытке восстановить работу ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 поступила от депутата Верховной рады Сергея Нагорняка, передает ТАСС.

    В эфире телеканала «Киев 24» ему был задан вопрос о состоянии разрушенных объектов, на что он ответил: «К сожалению, нет». По его словам, ни одно защитное сооружение не помогло предотвратить повреждения.

    Ранее, согласно украинскому изданию «Новости. LIVE», источники в администрации города сообщали, что на ремонт ТЭЦ-5 было выделено двое суток, а на ТЭЦ-6 – одни сутки. Однако выполнение этих сроков оказалось невозможным.

    Ранее корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что ситуация с энергетикой в Киеве становится катастрофической.

    Жители села Гореничи под Киевом провели акцию протеста из-за отсутствия электричества в домах.

    В субботу в Киеве была приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта из-за массовых аварийных отключений электроэнергии.

    В Киеве также прекратили работу ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые нуждаются в восстановлении.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 00:13 • Новости дня
    Сербские Novosti удивились поведению Зеленского накануне капитуляции

    Novosti удивились поведению Зеленского накануне капитуляции

    Tекст: Катерина Туманова

    У главы киевского режима Владимира Зеленского нет веских аргументов в пользу оптимистичных заявлений, его планы завершить конфликт на Украине к лету маловероятны, так как украинский лидер исключает уступки по территории и отказ от курса на вступление в НАТО, пишут сербские Novosti.

    «Преимущество России перед Украиной заключается в том, что у неё достаточно оружия и ресурсов для продолжения войны, в то время как Киеву постоянно угрожает банкротство. [Президент России Владимир] Путин пользуется полной поддержкой не только своих генералов, но и всей армии. Российская военная промышленность работает в три смены и производит всё необходимое для фронта», – пишет сербский портал Novosti.

    В статье отмечается, что большую опасность для украинской армии представляют не столько российские вооруженные силы, сколько нищета. В Киеве не скрывают, что их госбюджет пуст и без помощи из-за рубежа ни прокормить свою армию, ни выплатить жалованье офицерам и солдатам правительство страны не в состоянии.

    «Зеленский тщетно продолжает уверять Европу, что его армия действительно защищает Европу от России. Многие европейские страны больше не верят этой истории», – говорится в материале.

    Упоминая встречи Зеленского с евроспонсорами указывается, что они «по-прежнему дают ему обещания гораздо быстрее и проще, чем готовы и могут реально помочь».

    В заключение автор пишет, что главной проблемой Зеленского и его союзников является то, что они ведут себя победоносно в своих требованиях, словно они захватывают территории, где находится российская армия.

    «Именно поэтому они не могут избавиться от своей высокомерия и разработать вместе с Киевом реалистичный план, приемлемый и для России. Чем больше времени проходит и чем быстрее продвигаются русские, тем реалистичнее становится прогноз, что вместо мирного соглашения Украина будет вынуждена подписать капитуляцию. Если они обанкротятся, денег на войну не будет», – делает вывод издание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в нескольких регионах Украины, включая Киев, были введены массовые аварийные отключения электроэнергии на фоне сложных погодных условий. В Киеве массово закрылись супермаркеты из-за проблем со светом. Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского.


    Комментарии (0)
    13 января 2026, 05:40 • Новости дня
    Депутат Журова с недоумением ответила на требование Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова высказалась о требовании главы киевского режима Владимира Зеленского к России дать «чёткий ответ» на предложение Украины и США по окончанию конфликта.

    «Надо хотя бы посмотреть. Даже сложно сказать, что это за реальные условия. Они же могут быть сейчас любые. Поэтому сложно что-либо прокомментировать, не видя, что они там с США порешали. Может, они скажут ещё Крым отдать?! Пусть они сначала предъявят документ, а потом мы будем понимать», – сказала Журова «Ленте.ру».

    Журова добавила, что «нам практически сейчас угрожают, а мы даже не знаем, что в итоге в этом предложении».

    Ранее Зеленский в Telegram-канале заявил, что Киев «сформулировал видение», на которое «должен быть четкий ответ от России, готовы ли они закончить войну».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры «коалиции желающих» в Париже  подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. Зеленский  заявил, что документ с США по гарантиям безопасности Украины почти готов. Портал Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному США и Украиной плану мира.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 16:40 • Новости дня
    Генсек НАТО связал удар «Орешником» с попыткой ослабить военную помощь Киеву

    Рютте: Удар «Орешником» стал сигналом НАТО отказаться от поддержки Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал недавний российский удар ракетной системой «Орешник» по Львову.

    По его словам, этот удар следует рассматривать как попытку России заставить альянс отказаться от поддержки Киева, передает ТАСС.

    «На прошлой неделе мы видели применение ракетной системы «Орешник» по Львову. Россия старается удержать нас от поддержки Украины, но мы от нее не откажемся», – заявил Рютте на пресс-конференции во время визита в Хорватию.

    Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что баллистическая ракета «Орешник» без боевой части нанесла значительный ущерб критической инфраструктуре Львовской области.

    В Китае назвали удар «Орешника» переломным моментом для НАТО.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дроны ВСУ повредили промышленный объект в Таганроге
    Bloomberg: Торговое перемирие США и Китая может сорваться из-за Ирана
    Китайские СМИ: Москва и Пекин нанесли экономический удар по Японии
    Названо число ликвидированных наемников ВСУ из Колумбии
    Власти Эстонии не пустили в страну израильтянина с самоваром
    В роддоме Новокузнецка за праздники умерли 10 младенцев
    За две недели до концерта Долиной в Москве не продали 80% билетов

    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию

    «Именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо». Такими словами эксперты описывают ряд ключевых достижений, реализованных российским авиапромом в прошедшем году – и объясняют, в чем заключается их принципиальная важность. Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году

    В 2025 году российским войскам в зоне СВО удалось найти и успешно применить рецепт прорыва хорошо укрепленной обороны противника – что и привело к освобождению ряда ключевых населенных пунктов Донбасса. В чем заключается эта новая тактика и какие новые системы вооружений помогли ее реализовать? Подробности

    Перейти в раздел

    От чего зависит стойкость Кубы перед Америкой

    Похоже, что следующей после Венесуэлы целью Соединенных Штатов становится еще одна страна Латинской Америки – Куба. Остров Свободы десятилетиями противостоит Вашингтону, но сейчас Куба попала в действительно крайне сложное положение. От чего зависит то, сможет ли она устоять в итоге сегодня? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    • Утилизационный сбор на автомобили в 2026 году: что это, ставка, изменения

      Существенное влияние на цены автомобилей некоторых категорий оказывает установленный государством утилизационный сбор. Что это за платеж, кто именно и в каком размере должен его уплачивать – и куда поступают собранные таким образом средства?

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации