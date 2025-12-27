  • Новость часаСилы ПВО за ночь уничтожили семь дронов ВСУ над Адыгеей и Краснодарским краем
    27 декабря 2025, 09:49 • Новости дня

    ФСБ задержала жительницу Донецка за призывы к ударам по Москве

    ФСБ задержала женщину в Донецке за призывы к убийству военных и ударам по Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Жительница Донецка была задержана по подозрению в шпионаже и размещении в интернете призывов к убийству военнослужащих и ударам по Москве.

    Федеральная служба безопасности задержала жительницу Донецка по подозрению в публикации призывов к убийству российских военных и нанесению ударов по Москве, сообщает ТАСС.

    Как уточнили в Центре общественных связей ведомства, женщина публиковала подобные сообщения в открытом доступе.

    В ЦОС ФСБ подчеркнули: «Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность жительницы Донецка, причастной к шпионажу и публичным призывам к осуществлению террористической деятельности. Женщина задержана за публикации призывов к убийству российских военнослужащих и нанесению огневых поражений по столице России».

    Следователи выяснили, что подозреваемая сама вышла на связь с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через Telegram. По их заданию она занималась фотофиксацией российской военной техники, передавая собранные данные украинской стороне.

    В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма) и ст. 276 УК РФ (шпионаж). Об этом информирует Следственный отдел УФСБ по ДНР.

    ФСБ в очередной раз предостерегла от оправдания терроризма и публичных призывов к противозаконным действиям. В ведомстве подчеркнули, что спецслужбы Украины продолжают активный поиск исполнителей для диверсий на территории России. Граждан призывают проявлять бдительность и помнить об уголовной ответственности за незаконную деятельность.

    Напомним, накануне ФСБ задержала в Челябинске мужчину по подозрению в переводах денег украинским вооруженным силам.

    В тот же день ФСБ в Ставрополе задержала девушку, которая готовила теракт против военных.

    А днем ранее в Калужской области сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов.

    26 декабря 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса

    Военный эксперт Кнутов: ВС России обойдут Дружковско-Краматорско-Славянскую агломерацию с севера и юга

    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация представляет собой мощнейший укрепрайон. Наступление ВС России с востока практически невозможно. Поэтому армия обходит район с севера, а также с юга. Противник это понимает, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно о стягивании войск ВСУ к трем ключевым городам Донбасса.

    «Дружковка, Краматорск и Славянск представляют собой единую агломерацию. Ключом к ней является Константиновка. Этот населенный пункт расположен на господствующей высоте. Операция по его освобождению продолжается. По некоторым данным, ВС России расширили зону контроля в черте города», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. 

    По его словам, Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация с востока представляет собой мощнейший укрепрайон: «это 50 км укреплений, причем высочайшего качества, различных бетонных дотов, укрытий, командных пунктов и огневых точек». «Наступать с востока практически невозможно. Поэтому российская армия двигается с севера – это Лиман, затем Изюм, а также с юга – Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров)», – пояснил собеседник.

    «Другими словами, наши бойцы стремятся обойти укрепрайон. Украинское командование это понимает и стягивает войска в безуспешных попытках помешать планам ВС России. Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация будет освобождена», – подчеркнул Кнутов. По его прогнозам, на этом направлении постепенно сформируются клещи.

    «Реализуется уже отработанная тактика: мы изолируем район боевых действий, берем под огневой контроль все дороги, по которым украинская сторона подвозит боеприпасы, проводит ротацию. Когда же личный состав противника измотан, бойцы начинают зачистку населенного пункта», – детализировал аналитик, допустив также применение тактики «просачивания».

    «В частности, мы будем «отсекать» Дружковку», – указал Кнутов, добавив, что перед началом этой операции необходимо освободить Константиновку. Что касается Краматорска и Славянска, то задача – охватить в клещи. «Краматорск находится выше, чем Славянск, и за него будет вестись тяжелый бой. Но освобождение города автоматически приведет к взятию и Славянска», – рассуждает спикер.

    Как бы то ни было, действия противника и его попытки стянуть к агломерации войска играют нам на руку. «Бои, которые ведутся в Донбассе, оттягивают силы ВСУ с Запорожского и других направлений. За счет этого у нас появляется возможность продвигаться, в частности в районе Гуляйполя, Орехова», – заключил Кнутов.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска стягивают силы к трем ключевым городам Донбасса – Краматорску, Дружковке и Славянску. По его информации, в города и окрестности перебрасывают в том числе группы иностранных наемников из Колумбии.

    «Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба – Краматорск, Дружковку и Славянск. С этой целью в города и окрестности противник стягивает серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии», – сказал он ТАСС.

    Кимаковский также отметил, что на этом направлении ВСУ возводят укрепления и готовят оборонительные позиции. «Крупная агломерация Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск является основным укрепрайоном ВСУ в Донбассе. Вскрытием этого «крепкого орешка» и предстоит заниматься нашей армии в следующем году. Если, конечно, Зеленский добровольно не выведет войска из ДНР, что очень вряд ли», – написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

    26 декабря 2025, 19:23 • Новости дня
    Рябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    Рябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о существенном прогрессе в переговорах Москвы и Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия», что Москва и Вашингтон максимально приблизились к разрешению конфликта на Украине, пишет ТАСС. Дипломат отметил, что для окончательного соглашения необходим последний рывок, который зависит прежде всего от политической воли американской стороны.

    В ходе беседы Рябков подчеркнул особую значимость прошедшей даты: «Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению украинского конфликта».

    Он также добавил, что реализация возможного соглашения осложняется позицией Киева и ряда стран Евросоюза, которые не заинтересованы в дипломатическом разрешении ситуации и предпринимают активные попытки этому помешать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российско-американский саммит в Анкоридже привел к достижениям, которые могут стать основой для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Москва планирует установить контакты с Вашингтоном, чтобы выяснить, изменился ли американский мирный план после консультаций с Киевом.

    Ранее Сергей Рябков заявил, что Москва твердо придерживается договоренностей, достигнутых на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    26 декабря 2025, 11:56 • Новости дня
    Ветеран ФСБ предупредил молодежь о мошеннических схемах

    Ветеран ФСБ Гончаров: На Украине работает свыше 120 кол-центров для вербовки и обмана россиян

    Ветеран ФСБ предупредил молодежь о мошеннических схемах
    @ Thomas Trutschel/picture alliance/photothek.de/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Против России на Украине действует свыше 120 кол-центров с профессиональными вербовщиками, психологами, манипуляторами и техническими специалистами. Поэтому российским властям нужно наращивать просветительскую работу с молодежью, чтобы она не выполняла дистанционно полученные задания от малознакомых лиц, какими бы безобидными они не выглядели, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Алексей Гончаров.

    «Молодежь не всегда в полной мере доверяет правоохранителям. На этом фоне госорганам, СМИ, общественным институтам и лидерам общественного мнения стоит усилить работу с несовершеннолетними. Им предстоит объяснить подрастающему поколению, что силовики нужны не для того, чтобы «запугивать», а для защиты населения, в том числе от телефонного терроризма, первым признаком которого является дистанционное давление на жертву», – сказал Алексей Гончаров, ветеран ФСБ.

    «Реальная оценка врага в данном случае важна так же, как и в ходе боевых действий. Против нас на Украине действует не менее 120 кол-центров с профессиональными вербовщиками, психологами, манипуляторами и техническими специалистами», – продолжил собеседник.

    По его словам, самыми распространенными схемами для обмана молодежи являются знакомства в соцсетях. «Молодые люди быстро развивают заочные отношения. На каком-то этапе, например, якобы девушка может попросить парня «помочь ее родственникам». Но если личной встречи с собеседником или собеседницей еще не было, отвечать на эти просьбы категорически нельзя. Мы не знаем, кто находится по ту сторону переписки. А обращение может выглядеть совсем безобидно – получить письмо, принести сумку, даже отправить СМС или позвонить на незнакомый номер», – предупредил эксперт.

    «При появлении малейших сомнений потенциальной жертве нужно обращаться именно в российские правоохранительные органы, а не пытаться искать защиты на стороне и уж тем более выполнять какие-то просьбы, требования или попытки подкупа. А они могут последовать. Тут необходимо донести до молодежи, что те несколько тысяч долларов, которые им обещают за подрыв условного релейного шкафа, не стоят наказания за терроризм и будущей испорченной жизни», – заключил Гончаров.

    В последнее время украинские спецслужбы активизировали дистанционные вербовку и запугивание россиян для совершения преступлений. Накануне житель Мелитополя был задержан ФСБ по подозрению в передаче информации о размещении российских военных через Telegram. Мужчина действовал под видом блогера. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

    На прошлой неделе на Кубани российским спецслужбам удалось предотвратить попытку поджога поездов, организованную по заданию украинских спецслужб. У одного из задержанных при обыске обнаружили канистру с бензином, смешанным с маслом, монтировку и молотки для вскрытия тягачей.

    Кроме того, злоумышленники используют имитацию взлома аккаунтов и фальшивую поддержку, чтобы убеждать жертв самостоятельно связываться с мошенниками, рассказывали в пресс-центре МВД России. Они звонят под видом Роскомнадзора или ФСБ и убеждают человека в необходимости срочно перевести деньги под предлогом предотвращения незаконного списания средств. Также сейчас мошенники начали использовать схему обмана россиян под предлогом доставки корпоративных подарков на Новый год.

    Президент Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» признал актуальность опасности телефонного мошенничества против россиян. По его словам, схемы аферистов, а также технические инструменты будут продолжать совершенствоваться. «Как только кто-то начинает по телефону говорить с вами о деньгах или имуществе, сразу кладите трубку», – посоветовал он.

    26 декабря 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Косовцево в Запорожской области
    Российские войска освободили Косовцево в Запорожской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника и освободили Косовцево. Кроме того, за неделю они освободили Андреевку в Днепропетровской области и Заречное в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 1770 военнослужащих, танк, 19 бронемашин, 12 орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    В течение недели подразделения группировки «Север» активными действиями взяли под контроль населенный пункт Высокое в Сумской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины.

    А на Харьковском направлении в результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Вильча и Прилипка. Нанесено поражение формированиям трех механизированных и двух мотопехотных бригад ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник за неделю потерял свыше 1230 военнослужащих, танк, девять бронемашин, пять орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ, 21 склад боеприпасов и матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям семи механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

     Потери противника на этом направлении составили более 1515 военнослужащих, три танка, 21 бронемашина и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 34 склада боеприпасов.

    Параллельно подразделения Южной группировки освободили Свято-Покровское в Донецкой народной республике (ДНР). Они нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, инженерной бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1635 военнослужащих, два танка, 24 бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, 25 складов боеприпасов и материальных средств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В течение последней недели подразделения группировки «Центр» освободили Светлое в ДНР. Продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в Димитрове, а также зачистку от разрозненных формирований противника в районах Родинского и Гришино.

    Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, двух полков беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    ВСУ на этом направлении потеряли более 3395 военнослужащих, четыре танка, в том числе американский Abrams и немецкий Leopard, 29 бронемашин и 18 орудий полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны, двух штурмовых полков ВСУ. Уничтожены до 365 военнослужащих ВСУ, три танка, четыре бронемашины, семь орудий полевой артиллерии, 12 станций РЭБ, 27 складов боеприпасов, материальных средств и горючего, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР. Днем ранее они освободили Заречное в Запорожской области.

    А до этого освободили днепропетровскую Андреевку и харьковскую Прилипку.

    27 декабря 2025, 01:30 • Новости дня
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе

    Tекст: Катерина Туманова

    Служебный ноутбук с личными данными младшего лейтенанта ВСУ был обнаружен в оставленном подразделением блиндаже вместе с документацией и оборудованием, рассказали в российских силовых структурах.

    «Найден служебный ноутбук младшего лейтенанта Калинского Станислава Игоревича 28.07.1991 года рождения, уроженца села Загвиздя Ивано-Франковской области с грозным ником «Ночной кошмар зеро», – заявил источник РИА «Новости».

    В российском силовом ведомстве уточнили, что батальон, где служил Калинский, был преобразован из 75-го батальона 102-й бригады территориальной обороны после реформы украинских войск.

    Город Гуляйполе находится в Запорожской области, которая с 2022 года входит в состав России, однако часть ее территорий, включая город Запорожье, пока остается под контролем украинской стороны. Мелитополь с марта 2023 года является административным центром региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе. На видео из захваченного помещения можно рассмотреть брошенные карты и средства связи. Кроме того, в ВСУ сообщили, что в Гуляйполе штаб украинской 102-й бригады теробороны был брошен личным составом без сопротивления после появления трех российских военных. Украинцы потребовали расформировать 102-й батальон после захвата штаба в Гуляйполе.

    27 декабря 2025, 00:20 • Новости дня
    Трамп накануне встречи с Зеленским заявил об одном важном условии

    Трамп накануне встречи с Зеленским заявил об одном важном условии

    Tекст: Катерина Туманова

    Накануне встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который представит новый мирный план из 20 пунктов, американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью Politico заявил, что его визави ничего не получит без одобрения главы Белого дома.

    В ходе интервью Трамп, с одной стороны, изображал собой великого арбитра, но с другой, отнесся к последнему предложению Зеленского довольно прохладно и не спешил одобрять предложение президента Украины.

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что он предложит», – заявил он Politico.

    Встреча Трампа с Зеленским, помимо гарантий безопасности, будет посвящена управлению Запорожской атомной электростанцией и территориальному контролю Донбасса и восточных территорий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 25 декабря Зеленский сообщил о часовой беседе со спецпосланником президента США и Джаредом Кушнером, в ходе которой обсуждались возможные форматы и время будущих мероприятий.

    В пятницу, 26 декабря, глава киевского режима заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом. Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил, что США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС.

    26 декабря 2025, 21:37 • Новости дня
    Военные ВСУ бросили штаб в Гуляйполе, испугавшись трех россиян

    Украинские военные покинули штаб в Гуляйполе из-за паники перед тремя россиянами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Гуляйполе штаб украинской 102-й бригады теробороны был брошен личным составом без сопротивления после появления трех российских военных, сообщили в ВСУ.

    Украинские военные сдали штаб батальона 102-й бригады территориальной обороны на территории Гуляйполя Запорожской области трем российским военным из-за паники, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости». Об этом заявил командир Первого отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов.

    «Группа в количестве трех военных РФ вышла банально на шум генератора и начала штурм. Вместо того чтобы дать отпор, штаб был брошен. Те средства, носители информации, которые там были, – они не уничтожены», – рассказал Филатов.

    По словам украинского командира, оборудование и документы, оставшиеся в штабе создают риск утраты данных. Отмечается, что данный инцидент ярко иллюстрирует проблемы с подготовкой и моральным состоянием украинских военных на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе. На видео из захваченного помещения можно рассмотреть брошенные карты и средства связи, а также флаги Украины.

    А накануне российская армия также в Гуляйполе уничтожила подземные бункеры ВСУ.

    26 декабря 2025, 18:02 • Новости дня
    Зеленский захотел обсудить Донбасс на встрече с Трампом

    Зеленский сообщил о намерении поднять вопрос Донбасса на встрече с Трампом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал украинским журналистам, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на предстоящих переговорах с Дональдом Трампом.

    Владимир Зеленский заявил о намерении поднять территориальные вопросы на встрече с  президентом США Дональдом Трампом, включая судьбу Донбасса и ситуацию вокруг Запорожской АЭС, пишет РИА «Новости».

    Украинский лидер отметил, что эти темы относятся к числу наиболее чувствительных, подчеркнув: «Что касается чувствительных вопросов, мы (с Трампом – ред.) будем их обсуждать. И Донбасс, и Запорожскую АЭС и другие вопросы».

    Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что встреча состоится в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря. Темой переговоров, по данным агентства УНИАН, будет вопрос территориальной целостности, в особенности обсуждение статуса Донбасса.

    Украинский телеканал «Новости.LIVE» опубликовал аудиозапись, где Зеленский подчеркнул готовность открыто рассмотреть вопрос безопасного управления объектами, включая Запорожскую АЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский 25 декабря сообщил о часовой беседе со спецпосланником президента США и Джаредом Кушнером, в ходе которой обсуждались возможные форматы и время будущих мероприятий.

    До этого, по данным Washington Post Зеленский предложил создать демилитаризованную зону на Донбассе и заявил о готовности отвести войска с этих территорий при сохранении позиций в других регионах.

    Напомним, украинские СМИ в начале недели опубликовали текст мирного плана Киева из 20 пунктов, включающего подтверждение суверенитета, соглашение о ненападении с международным мониторингом и гарантии безопасности от США, НАТО и Европы по аналогии с 5-й статьей Устава НАТО.

    26 декабря 2025, 11:22 • Новости дня
    На западе Украины повредили Львовскую железную дорогу

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате взрывов был поврежден участок Львовской железной дороги возле станции Ковель в Волынской области, сообщил украинский вице-премьер – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

    Министр написал: «Есть повреждения Львовской железной дороги по станции Ковель». Власти пока не сообщили о причинах происшествия и возможных пострадавших, передает ТАСС.

    С утра в Волынской области объявлена воздушная тревога.

    В пятницу в Киевской области во второй раз за утро была объявлена воздушная тревога.

    Ранее по всей территории, подконтрольной киевскому режиму, прозвучал сигнал воздушной тревоги.

    26 декабря 2025, 13:07 • Новости дня
    Рябков назвал рождественскую речь Зеленского проявлением неадекватности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что эмоциональный тон рождественского обращения Владимира Зеленского свидетельствует о неадекватности решений, принимаемых киевскими властями.

    Рождественская речь президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о неадекватности киевских властей, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает «Россия 24».

    По словам дипломата, подобные заявления демонстрируют уровень и эмоциональное состояние, в котором в настоящий момент принимаются решения в Киеве.

    В интервью программе «60 минут» Рябков заметил: «Неадекватность подобного рода заявлений пронизывает и сам сигнал, если он там вообще есть, и говорит очень многое о том, на каком уровне и в каком эмоциональном состоянии принимаются решения в Киеве».

    Напомним, Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то «сгинуть», заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. При этом он не указал, кому именно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рождественское обращение Владимира Зеленского с пожеланиями смерти свидетельствует о его озлобленности и неадекватности.

    Власти Украины решили вместо привычного для православных Рождества 7 января отмечать профессиональный праздник программистов.

    В 2023 году Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря.

    26 декабря 2025, 13:55 • Новости дня
    На Украине решили ужесточить ограничения для русского языка

    Рада предложила ужесточить контроль использования русского языка

    Tекст: Дарья Григоренко

    Верховная рада Украины разрабатывает законопроект, который предполагает дальнейшее ужесточение ограничений на использование русского языка.

    Документ предлагает минимизировать присутствие русского языка во всех сферах, а также ввести ответственность за нарушение языковой политики. В сообщении Рады отмечается: «Верховная рада постановляет... рекомендовать кабинету министров разработать и внести в Раду законопроекты, направленные на усиление защиты украинского языкового пространства и недопущения использования (русского) языка», передает РИА «Новости».

    Одно из ключевых положений предполагает внедрение технологий для выявления и блокировки русскоязычного контента в медиапространстве страны. Законодатели также предлагают сделать обязательным использование украинского языка внутри семьи и при воспитании детей. За несоблюдение предлагается ввести меры ответственности.

    Законопроект затрагивает деловую и юридическую сферу, предусматривая защиту соискателей от дискриминации по языковому признаку, а также разработку уникального «украинского» шрифта для оформления нормативных актов. На данный момент не уточняется, будет ли этот шрифт основан на кириллице или латинице.

    Отдельно отмечается политика государственного «сопровождения» молодых семей с детьми, в рамках которой будет вестись контроль за использованием украинского культурного продукта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белой Церкви под Киевом запретили использование «русскоязычного культурного продукта». Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обвинил Раду в неонацизме и русофобии после отмены защиты русского языка. Власти Украины пожаловались, что жители Киева стали чаще использовать русский язык в повседневной жизни.

    Напомним, украинские депутаты одобрили законопроект об исключении русского из перечня языков, которым предоставлялись гарантии защиты по Европейской хартии.

    26 декабря 2025, 11:07 • Новости дня
    Pais: ВСУ считают, что это Рождество для них последнее на передовой

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные выразили опасения, что текущее Рождество может стать для них последним на передовой из-за сильного истощения армии, сообщает испанская газета Pais.

    По данным испанской газеты Pais, украинские военные считают, что по причине острого недостатка сил и вооружения это Рождество может оказаться последним для них на передовой, передает РИА «Новости».

    В подразделениях чувствуется усталость и истощение ресурсов, а мотивация продолжать боевые действия снижается из-за отсутствия необходимых резервов, передает Pais.

    Один из украинских солдат по имени Александр, представляющий разведывательную службу, в разговоре с журналистами подчеркнул, что у ВСУ нет ни оружия, ни личного состава для эффективной обороны. Он отметил, что уверен в невозможности воевать при таких условиях и предположил, что нынешнее Рождество может стать для них последним на фронте.

    В то же время не все военные настроены пессимистично. По информации Pais, другой боец, находящийся рядом с Александром, заявил, что окончание конфликта не стало бы для него плохой новостью. Таким образом, публикация указывает на внутренние разногласия среди военнослужащих относительно будущего и перспектив окончания конфликта.

    Командование украинской армии столкнулось с массовым побегом бойцов из 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    Западные дипломатические представители отмечали, что коррупционные разоблачения в высших эшелонах украинской власти приводят к резкому ухудшению морального состояния солдат и увеличению числа дезертиров.

    27 декабря 2025, 04:58 • Новости дня
    Марочко: В ДНР за Резниковку начались бои, Димитров зачищают

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие продвинулись западнее Свято-Покровского и начали бои за Резниковку в ДНР, а в Димитрове (украинское название Мирноград) началась зачистка города, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За несколько суток нашим военнослужащим удалось продвинуться западнее населенного пункта Кирово, оно же Свято-Покровское. Сейчас идут бои непосредственно за населенный пункт Резниковка», – рассказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что ВС России продвигаются и на северо-запад, и на юго-запад от Резниковки. Он допустил, что в начале следующей недели населенный пункт может быть взять под стопроцентный контроль российских военных.

    «Касаемо Димитрова: по улице Центральной полностью разрезана украинская группировка. По сути, идет зачистка данного населенного пункта. У противника абсолютно нет никаких шансов выйти из города», – отметил он.

    По словам Марочко, в подвалах города еще укрываются мирные жители – им  оказывают всю необходимую помощь.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский военнопленный Виталий Набережный заявлял, что попытки украинских военных выйти из Димитрова обречены на провал. Пушилин заявлял, что кольцо вокруг Димитрова сужается. Российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР.

    26 декабря 2025, 10:23 • Новости дня
    Зеленский сообщил о предстоящей встрече с Трампом в США

    Зеленский сообщил о договоренности встретиться с президентом США Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о достижении договоренности о проведении встречи с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни.

    Зеленский объявил о достижении договоренности о проведении встречи с Дональдом Трампом в ближайшие дни. Он также подчеркнул, что, по его мнению, многое может решиться до Нового года, передает ТАСС.

    Ранее, 25 декабря, Зеленский сообщил, что вместе с командой провел беседу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем американского лидера. По данным Зеленского, обсуждение шло в течение почти часа, на нем рассматривались разные форматы и возможное время будущих мероприятий. Кроме того, сообщалось, что секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров проведет еще один разговор с представителями США в ближайшее время.

    Ранее издание Kyiv Post сообщило, что Владимир Зеленский планирует отправиться на переговоры в США 28 декабря. Переговоры могут пройти в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.

    27 декабря 2025, 05:53 • Новости дня
    Из ВСУ за год дезертировали или ушли в самоволку более 200 тыс. человек

    ТАСС: Из ВСУ за год дезертировали или ушли в самоволку более 200 тыс. человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В течение 2025 года численность дезертиров и «самовольно ушедших» из ВСУ бойцов превысила 200 тыс., что составляет около четверти численности всех военнослужащих.

    С начала 2025 года из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали или самовольно покинули службу свыше 200 тыс. военнослужащих, – подсчитали в ТАСС.

    Эта цифра приближается к четверти всей украинской армии, чья численность оценивается в 800 тыс.

    Сянваря по октябрь число дезертиров и «самовольщиков» оценивалось в 176 тыс. человек на основании сведений Государственного бюро расследований Украины и офиса генерального прокурора.

    После рекордных показателей октября – почти 19,6 тыс. случаев – украинские правоохранительные органы прекратили публиковать обновленные статистические данные.

    В ноябре и декабре ситуация официально не освещалась, однако Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС России, 18 декабря заявил, что ежемесячно ряды ВСУ покидают до 30 тыс. военнослужащих. Представители Киева признавали сохранение высоких темпов дезертирства.

    Напомним, коррупционные разоблачения в высших эшелонах украинской власти вызвали резкое ухудшение морального состояния солдат и рост числа дезертиров, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат. Силовики сообщили о массовом дезертирстве в 72-й бригаде ВСУ. Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ. Испанская Pais сообщила, что солдаты ВСУ считают это Рождество для них последним.

