ФСБ задержала жительницу Донецка за призывы к ударам по Москве

ФСБ задержала женщину в Донецке за призывы к убийству военных и ударам по Москве

Федеральная служба безопасности задержала жительницу Донецка по подозрению в публикации призывов к убийству российских военных и нанесению ударов по Москве, сообщает ТАСС.

Как уточнили в Центре общественных связей ведомства, женщина публиковала подобные сообщения в открытом доступе.

В ЦОС ФСБ подчеркнули: «Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность жительницы Донецка, причастной к шпионажу и публичным призывам к осуществлению террористической деятельности. Женщина задержана за публикации призывов к убийству российских военнослужащих и нанесению огневых поражений по столице России».

Следователи выяснили, что подозреваемая сама вышла на связь с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через Telegram. По их заданию она занималась фотофиксацией российской военной техники, передавая собранные данные украинской стороне.

В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма) и ст. 276 УК РФ (шпионаж). Об этом информирует Следственный отдел УФСБ по ДНР.

ФСБ в очередной раз предостерегла от оправдания терроризма и публичных призывов к противозаконным действиям. В ведомстве подчеркнули, что спецслужбы Украины продолжают активный поиск исполнителей для диверсий на территории России. Граждан призывают проявлять бдительность и помнить об уголовной ответственности за незаконную деятельность.

Напомним, накануне ФСБ задержала в Челябинске мужчину по подозрению в переводах денег украинским вооруженным силам.

В тот же день ФСБ в Ставрополе задержала девушку, которая готовила теракт против военных.

А днем ранее в Калужской области сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов.