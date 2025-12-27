ФСБ задержала жительницу Донецка за призывы к ударам по Москве

Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.3 комментария
ФСБ задержала женщину в Донецке за призывы к убийству военных и ударам по Москве
Жительница Донецка была задержана по подозрению в шпионаже и размещении в интернете призывов к убийству военнослужащих и ударам по Москве.
Федеральная служба безопасности задержала жительницу Донецка по подозрению в публикации призывов к убийству российских военных и нанесению ударов по Москве, сообщает ТАСС.
Как уточнили в Центре общественных связей ведомства, женщина публиковала подобные сообщения в открытом доступе.
В ЦОС ФСБ подчеркнули: «Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность жительницы Донецка, причастной к шпионажу и публичным призывам к осуществлению террористической деятельности. Женщина задержана за публикации призывов к убийству российских военнослужащих и нанесению огневых поражений по столице России».
Следователи выяснили, что подозреваемая сама вышла на связь с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через Telegram. По их заданию она занималась фотофиксацией российской военной техники, передавая собранные данные украинской стороне.
В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма) и ст. 276 УК РФ (шпионаж). Об этом информирует Следственный отдел УФСБ по ДНР.
ФСБ в очередной раз предостерегла от оправдания терроризма и публичных призывов к противозаконным действиям. В ведомстве подчеркнули, что спецслужбы Украины продолжают активный поиск исполнителей для диверсий на территории России. Граждан призывают проявлять бдительность и помнить об уголовной ответственности за незаконную деятельность.
Напомним, накануне ФСБ задержала в Челябинске мужчину по подозрению в переводах денег украинским вооруженным силам.
В тот же день ФСБ в Ставрополе задержала девушку, которая готовила теракт против военных.
А днем ранее в Калужской области сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов.