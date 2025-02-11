Украинцы стали лидерами по преступлениям в Польше

Польская полиция назвала украинцев лидерами по числу преступлений среди иностранцев в 2024 году

Tекст: Мария Иванова

Граждане Украины в прошлом году заняли первое место среди иностранных граждан по количеству преступлений, совершенных в Польше, сообщает ТАСС. По данным Главного управления польской полиции, украинцы нарушили закон 9753 раза.

Наиболее распространенным преступлением среди граждан Украины в Польше стала езда в состоянии алкогольного опьянения – таких случаев зарегистрировано 2 43. Граждан Украины также часто задерживали за кражи (930 случаев) и за мошенничество (461 случай).

Второе место по числу преступлений заняли граждане Грузии. В 2024 году арестовали 1780 грузинских граждан. Наиболее частыми нарушениями среди них стали кражи (472 случая), езда в состоянии алкогольного опьянения (334 случая) и хранение наркотиков (200 случаев).

Всего иностранцы совершили в Польше 16 437 преступлений в прошлом году, что на 857 случаев меньше, чем в 2023 году, говорится в полицейском отчете.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше начали обсуждать возможность лишения граждан Украины льгот и привилегий, полученных после февраля 2022 года.

Кроме того украинские мошеннические кол-центры все больше переносят свою деятельность в Евросоюз, а первой жертвой этих мошенников стала Польша.

Между тем вГермании выросло число уголовных преступлений, совершенных украинскими беженцами, в том числе наблюдается рост изнасилований и сексуальных домогательств.