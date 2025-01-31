Поляки теряют терпение к нахлебничеству украинцев

Tекст: Станислав Лещенко

Польская партия «Конфедерация» представила на рассмотрение депутатов Сейма законопроект, отменяющий финансовые, социальные и медицинские привилегии, которыми наделил украинских граждан специальный закон от марта 2022 года. Проект нового закона презентовал вице-спикер Сейма Республики Польша Кшиштоф Босак. Он заявил, что в стране сложилась парадоксальная ситуация – украинские граждане имеют в Польше больше возможностей, чем сами поляки. Босак требует, чтобы украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, платили налоги, медицинские взносы и только на этих условиях пользовались услугами польской системы социального обеспечения и здравоохранения.

Кшиштоф Босак пояснил, что законопроект направлен не на дискриминацию, а на «приравнивание граждан с украинскими паспортами к любому другому иностранцу, который находится в Польше». По его словам, ситуация, при которой украинские беженцы могут пользоваться польской медициной без необходимости платить взносы, породила феномен «здравоохранительного туризма».

Украинцы специально едут в Польшу, чтобы бесплатно поправить здоровье за счет польского государства. Босак привел данные на конец 2023 года (более поздняя информация пока недоступна) о том, что расходы Польши на лечение граждан Украины составили 700 млн злотых (около 17 млрд рублей). Босак предположил, что сейчас эта сумма уже перевалила за миллиард злотых.

В свою очередь, депутат «Конфедерации» Михал Вавер напоминает, что любому украинцу, чтобы получить доступ к медуслугам, нужно только зарегистрироваться в качестве беженца. А полякам, чтобы воспользоваться медпомощью, нужно иметь страховку, которая обычно связана с наличием работы или выполнением ряда других требований.

В «Конфедерации» ссылаются на данные экономиста о том, что за последнее время очереди на медицинские услуги в Польше выросли на 70%, из-за чего полякам стало куда труднее получать необходимое им лечение. В партии указывают, что польское здравоохранение не в состоянии справиться с дополнительными нагрузками, возникающими из-за привилегий граждан Украины.

Однако этим создаваемая украинцами нагрузка на польское государство не ограничивается. В «Конфедерации» подсчитали, что устроившиеся на работу в Польше украинцы возвращают в госбюджет лишь 15% от тех сумм, которые беженцы с Украины получают в виде госпособий.

А недавно министр образования Польши Барбара Новацкая сообщила, что украинцы часто жульничали в процессе получения пособий на ребенка. Они оформляли эти пособия даже в том случае, если сами Польшу уже покинули. Новацкая взялась навести порядок в данной сфере, и ее усилия принесли результат: если в 2022 году пособие получали свыше 514 тыс. детей беженцев, в 2023-м – более 322 тыс., то в 2024-м – уже только 247 тыс.

Кроме того, Новацкая покончила с прежним положением дел, когда дети беженцев, получающих пособие, не посещали польские школы. Сейчас, чтобы не лишиться пособия, в учебное заведение ходить необходимо. Министр образования надеется, что, обучаясь в польских школах, дети беженцев ассимилируются, из украинцев превратятся в поляков и станут со временем добропорядочными налогоплательщиками.

Недавно был внесен и другой законопроект – об ограничении пособий для тех украинцев, кто не хочет работать. Речь идет о «программе 800+» (ранее 500+), которая предусматривает выплату 800 злотых (около 19 600 рублей) на ребенка в месяц – независимо от дохода или состоятельности его родителей. Эту программу в 2022 году ввела партия «Право и Справедливость», находившаяся на тот момент у власти. Сейчас «ПиС» в оппозиции – и именно она и предложила ограничить выплату пособия только теми детьми, чьи родители работают и платят налоги в Польше. Причем с этим законопроектом согласились кандидат в президенты от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и вице-премьер, министр обороны и глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.

Такое согласие по данному вопросу, проявленное представителями соперничающих политических сил, объясняется очень просто. Результаты свежих опросов показывают, что 88% поляков не желают выплачивать пособие по «программе 800+» тем украинским семьям, которые не хотят работать. Граждане Польши жалуются в соцсетях, что они вынуждены тяжко трудиться и платить налоги, которые уходят на содержание «дармоедов». Соответственно, правящие политики демонстрируют готовность разрешить столь раздражающую людей проблему.

Самым лучшим индикатором смены отношения к украинцам в Польше стали публикации местной прессы. Если два года назад украинцев описывали «невинными жертвами развязанной Путиным войны», то сейчас это лентяи, халявщики и преступники.

Журнал Wprost сообщает, что абсолютное большинство (85%) украинских беженцев в Польше готовы работать только при зарплате выше 900 евро в месяц. Неудивительно, что при таких запросах многие соблазняются перспективой свернуть на криминальную дорожку с ее иллюзией высоких заработков. Самый распространенный вид преступлений, наиболее ассоциирующийся с украинцами, – разумеется, телефонные мошенничества. Однако здесь необходимо отличное знание языка, обладание навыками психолога и определенный артистизм. Поэтому многие украинцы выбирают себе криминальные «профессии» попроще.

Газета Raport Warszawski рассказала, как изменилась криминальная обстановка в столице Польши за последние годы. В качестве примера описана ситуация в варшавском районе Прага-Пулноц, где украинских беженцев осело особенно много. Результат налицо – если в 2018 году здесь было зарегистрировано 3097 преступлений, то в 2023-м – уже 4013 (полные данные за 2024 год пока еще недоступны). Из 454 преступников-мигрантов, пойманных в Прага-Пулноце за первые десять месяцев 2024 года, 259 оказались украинцами, на втором месте грузины – 124.

Как сообщил чиновник местной администрации Кшиштоф Михальский, вместе с людьми, спасающимися от боевых действий, в Прагу-Пулноц в большом количестве прибыли и профессиональные преступники. Особенно местные власти беспокоит деятельность украинских наркоторговцев. Ряд многоквартирных домов превратились, по выражению Михальского, в «наркотические ямы».

Приезжие активно осваивают самые разные криминальные ниши, вытесняя из них конкурентов. Например, украинцы и грузины взяли на себя подпольную торговлю контрабандными сигаретами, которая годами являлась в Праге-Пулноц прерогативой преступных сообществ из Азербайджана.

Украинцы уже начали создавать на территории Польши разветвленные подпольные структуры, протянувшие свои щупальца в другие страны Евросоюза.

Так, в ноябре прошлого года правоохранительные органы ряда государств ЕС пресекли деятельность преступной сети, действовавшей под руководством двух братьев-украинцев. Во Франции, Словении и Испании было арестовано 23 подозреваемых. У преступников изъято 35,7 млн евро наличными, 36 транспортных средств, недвижимость, часы и ювелирные изделия.

Сеть занималась предоставлением услуги курьерской доставки наличных и подпольным банковским обслуживанием других преступных сетей. В частности, злоумышленники пользовались своим статусом украинских беженцев. Беженцам позволили привезти с собой в Евросоюз свои сбережения наличными и ввели в их отношении исключения, позволяющие с легкостью перемещать крупные суммы денег. Декларируя денежные суммы как часть своего собственного имущества, преступники путешествовали между Испанией, Кипром, Францией и другими странами. «Предполагается, что подозреваемые злоупотребили временным статусом защиты, предоставленным Евросоюзом украинским беженцам с 2022 года», – отметили в Европоле.

Неудивительно, что поляки теряют последние остатки симпатий к украинцам. Польский политик Кшиштоф Босак, набирающий очки у избирателя на антиукраинской риторике (он ругает как приезжих украинцев за паразитизм, так и власти Украины за увертки и нежелание допустить эксгумацию жертв Волынской резни), предрекает «перезагрузку» отношений России и Евросоюза. «Она (перезагрузка – прим. ВЗГЛЯД) наступит независимо от того, кто что себе думает. Мы живем в мире пропаганды, которая утверждает, что западный мир окончательно порвал отношения с Россией. Это обыкновенная неправда. В западном мире весь бизнес и политика ждут возможности вернуться к отношениям с Россией», – заявляет вице-спикер польского Сейма.

По его оценке, для Варшавы от этого тоже будет польза: наладив отношения с Москвой, она улучшит свои конкурентные позиции на рынке. Такая риторика от известного польского публичного политика выглядит очень симптоматичной.