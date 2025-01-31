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Поляки теряют терпение к нахлебничеству украинцев
В Польше начали обсуждать возможность лишить граждан Украины тех льгот, выплат и привилегий, которые они получили после февраля 2022 года на волне сочувствия «жертвам российской агрессии». Выяснилось, что многие из этих «жертв» оказались не только нахлебниками, но даже преступниками. Поляки стремительно теряют последние остатки симпатии к гражданам Украины.
Польская партия «Конфедерация» представила на рассмотрение депутатов Сейма законопроект, отменяющий финансовые, социальные и медицинские привилегии, которыми наделил украинских граждан специальный закон от марта 2022 года. Проект нового закона презентовал вице-спикер Сейма Республики Польша Кшиштоф Босак. Он заявил, что в стране сложилась парадоксальная ситуация – украинские граждане имеют в Польше больше возможностей, чем сами поляки. Босак требует, чтобы украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, платили налоги, медицинские взносы и только на этих условиях пользовались услугами польской системы социального обеспечения и здравоохранения.
Кшиштоф Босак пояснил, что законопроект направлен не на дискриминацию, а на «приравнивание граждан с украинскими паспортами к любому другому иностранцу, который находится в Польше». По его словам, ситуация, при которой украинские беженцы могут пользоваться польской медициной без необходимости платить взносы, породила феномен «здравоохранительного туризма».
Украинцы специально едут в Польшу, чтобы бесплатно поправить здоровье за счет польского государства. Босак привел данные на конец 2023 года (более поздняя информация пока недоступна) о том, что расходы Польши на лечение граждан Украины составили 700 млн злотых (около 17 млрд рублей). Босак предположил, что сейчас эта сумма уже перевалила за миллиард злотых.
В свою очередь, депутат «Конфедерации» Михал Вавер напоминает, что любому украинцу, чтобы получить доступ к медуслугам, нужно только зарегистрироваться в качестве беженца. А полякам, чтобы воспользоваться медпомощью, нужно иметь страховку, которая обычно связана с наличием работы или выполнением ряда других требований.
В «Конфедерации» ссылаются на данные экономиста о том, что за последнее время очереди на медицинские услуги в Польше выросли на 70%, из-за чего полякам стало куда труднее получать необходимое им лечение. В партии указывают, что польское здравоохранение не в состоянии справиться с дополнительными нагрузками, возникающими из-за привилегий граждан Украины.
Однако этим создаваемая украинцами нагрузка на польское государство не ограничивается. В «Конфедерации» подсчитали, что устроившиеся на работу в Польше украинцы возвращают в госбюджет лишь 15% от тех сумм, которые беженцы с Украины получают в виде госпособий.
А недавно министр образования Польши Барбара Новацкая сообщила, что украинцы часто жульничали в процессе получения пособий на ребенка. Они оформляли эти пособия даже в том случае, если сами Польшу уже покинули. Новацкая взялась навести порядок в данной сфере, и ее усилия принесли результат: если в 2022 году пособие получали свыше 514 тыс. детей беженцев, в 2023-м – более 322 тыс., то в 2024-м – уже только 247 тыс.
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Кроме того, Новацкая покончила с прежним положением дел, когда дети беженцев, получающих пособие, не посещали польские школы. Сейчас, чтобы не лишиться пособия, в учебное заведение ходить необходимо. Министр образования надеется, что, обучаясь в польских школах, дети беженцев ассимилируются, из украинцев превратятся в поляков и станут со временем добропорядочными налогоплательщиками.
Недавно был внесен и другой законопроект – об ограничении пособий для тех украинцев, кто не хочет работать. Речь идет о «программе 800+» (ранее 500+), которая предусматривает выплату 800 злотых (около 19 600 рублей) на ребенка в месяц – независимо от дохода или состоятельности его родителей. Эту программу в 2022 году ввела партия «Право и Справедливость», находившаяся на тот момент у власти. Сейчас «ПиС» в оппозиции – и именно она и предложила ограничить выплату пособия только теми детьми, чьи родители работают и платят налоги в Польше. Причем с этим законопроектом согласились кандидат в президенты от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и вице-премьер, министр обороны и глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.
Такое согласие по данному вопросу, проявленное представителями соперничающих политических сил, объясняется очень просто. Результаты свежих опросов показывают, что 88% поляков не желают выплачивать пособие по «программе 800+» тем украинским семьям, которые не хотят работать. Граждане Польши жалуются в соцсетях, что они вынуждены тяжко трудиться и платить налоги, которые уходят на содержание «дармоедов». Соответственно, правящие политики демонстрируют готовность разрешить столь раздражающую людей проблему.
Самым лучшим индикатором смены отношения к украинцам в Польше стали публикации местной прессы. Если два года назад украинцев описывали «невинными жертвами развязанной Путиным войны», то сейчас это лентяи, халявщики и преступники.
Журнал Wprost сообщает, что абсолютное большинство (85%) украинских беженцев в Польше готовы работать только при зарплате выше 900 евро в месяц. Неудивительно, что при таких запросах многие соблазняются перспективой свернуть на криминальную дорожку с ее иллюзией высоких заработков. Самый распространенный вид преступлений, наиболее ассоциирующийся с украинцами, – разумеется, телефонные мошенничества. Однако здесь необходимо отличное знание языка, обладание навыками психолога и определенный артистизм. Поэтому многие украинцы выбирают себе криминальные «профессии» попроще.
Газета Raport Warszawski рассказала, как изменилась криминальная обстановка в столице Польши за последние годы. В качестве примера описана ситуация в варшавском районе Прага-Пулноц, где украинских беженцев осело особенно много. Результат налицо – если в 2018 году здесь было зарегистрировано 3097 преступлений, то в 2023-м – уже 4013 (полные данные за 2024 год пока еще недоступны). Из 454 преступников-мигрантов, пойманных в Прага-Пулноце за первые десять месяцев 2024 года, 259 оказались украинцами, на втором месте грузины – 124.
Как сообщил чиновник местной администрации Кшиштоф Михальский, вместе с людьми, спасающимися от боевых действий, в Прагу-Пулноц в большом количестве прибыли и профессиональные преступники. Особенно местные власти беспокоит деятельность украинских наркоторговцев. Ряд многоквартирных домов превратились, по выражению Михальского, в «наркотические ямы».
Приезжие активно осваивают самые разные криминальные ниши, вытесняя из них конкурентов. Например, украинцы и грузины взяли на себя подпольную торговлю контрабандными сигаретами, которая годами являлась в Праге-Пулноц прерогативой преступных сообществ из Азербайджана.
Украинцы уже начали создавать на территории Польши разветвленные подпольные структуры, протянувшие свои щупальца в другие страны Евросоюза.
Так, в ноябре прошлого года правоохранительные органы ряда государств ЕС пресекли деятельность преступной сети, действовавшей под руководством двух братьев-украинцев. Во Франции, Словении и Испании было арестовано 23 подозреваемых. У преступников изъято 35,7 млн евро наличными, 36 транспортных средств, недвижимость, часы и ювелирные изделия.
Сеть занималась предоставлением услуги курьерской доставки наличных и подпольным банковским обслуживанием других преступных сетей. В частности, злоумышленники пользовались своим статусом украинских беженцев. Беженцам позволили привезти с собой в Евросоюз свои сбережения наличными и ввели в их отношении исключения, позволяющие с легкостью перемещать крупные суммы денег. Декларируя денежные суммы как часть своего собственного имущества, преступники путешествовали между Испанией, Кипром, Францией и другими странами. «Предполагается, что подозреваемые злоупотребили временным статусом защиты, предоставленным Евросоюзом украинским беженцам с 2022 года», – отметили в Европоле.
Неудивительно, что поляки теряют последние остатки симпатий к украинцам. Польский политик Кшиштоф Босак, набирающий очки у избирателя на антиукраинской риторике (он ругает как приезжих украинцев за паразитизм, так и власти Украины за увертки и нежелание допустить эксгумацию жертв Волынской резни), предрекает «перезагрузку» отношений России и Евросоюза. «Она (перезагрузка – прим. ВЗГЛЯД) наступит независимо от того, кто что себе думает. Мы живем в мире пропаганды, которая утверждает, что западный мир окончательно порвал отношения с Россией. Это обыкновенная неправда. В западном мире весь бизнес и политика ждут возможности вернуться к отношениям с Россией», – заявляет вице-спикер польского Сейма.
По его оценке, для Варшавы от этого тоже будет польза: наладив отношения с Москвой, она улучшит свои конкурентные позиции на рынке. Такая риторика от известного польского публичного политика выглядит очень симптоматичной.