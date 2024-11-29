Следующий президент Польши станет разочарованием для Украины

Tекст: Станислав Лещенко

До очередных президентских выборов в Польше осталось менее полугода – они состоятся 18 мая 2025-го. Сейчас польское государство возглавляет объединение «Гражданская коалиция» (ГК).

Изначально от нее на место кандидата в президенты претендовали двое. Один из них – глава Варшавы Рафал Тшасковский, в своей агитации в основном акцентировавший внимание на экономических проблемах страны. Второй – человек в России хорошо известный, нынешний министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Это один из самых яростных антироссийских «ястребов», горячий сторонник поднятия ставок в противостоянии Запада с Россией.

Сикорский регулярно делает жесткие заявления в адрес Москвы. Последний его «подвиг» – закрытие российского консульства в Познани и угроза закрыть все остальные консульства РФ на польской земле.

«Радек Сикорский не то чтобы сам по себе убежденный русофоб, но он решил, что это амплуа сейчас наиболее выгодно для политической карьеры, – пояснил газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. – Поэтому он сделал все возможное, чтобы за ним закрепился имидж бескомпромиссного борца с Москвой. Но вместе с тем Сикорский совершил и крупную ошибку. Он поставил не на ту лошадь в американской президентской гонке и публично выступил против Дональда Трампа».

А вот Тшасковский антитрамповских выходок себе не позволял – что, судя по всему, было замечено республиканцами. Уже после американских выборов в Варшаву прибыли люди из окружения Трампа – отставные генералы Эдвард Дейли и Джеймс Макконвилл, а также бывший министр по делам армии Райан Маккарти. Они встретились с нынешним президентом Польши Анджеем Дудой и с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским – а вот с Сикорским встречаться не стали, хоть он и министр иностранных дел и потенциальный кандидат в президенты.

То есть Трамп прозрачно дал понять, какой из двух претендентов от ГК устраивает его больше.

В итоге на праймериз Рафалу Тшасковскому выразили поддержку 75% проголосовавших. Иначе говоря, наиболее антироссийски настроенный польский политик проиграл президентские выборы уже на стадии предварительного отбора. Станислав Стремидловский объясняет поражение Сикорского резким ухудшением в Польше реноме киевского режима.

«В польской прессе стали появляться статьи с критической оценкой режима Зеленского, которого ругают за монополизацию власти, коррупцию, борьбу с оппозицией, зачистку информационного пространства и т. д. Поляки все больше видят, что продолжение боевых действий на Украине не несет Польше никакой выгоды. Более того, они опасаются, что если конфликт затянется, то Польшу захлестнет новая волна беженцев – в то время как они и предыдущую-то не смогли «переварить». Здравомыслящие люди прекрасно понимают, что какой-то там «победы Украины», к которой призывает Сикорский, не будет – и все больше начинают мечтать о мирных переговорах, разрядке и стабилизации. Поэтому призывы Сикорского к нагнетанию эскалации, к отправке Польши на передовую успеха не имеют», – говорит политолог.

По его словам, Тшасковский сумел уловить настроения электората гораздо точнее. «Рафал Тшасковский – тот политик, который никогда не был радикалом и всегда старался держаться умеренного курса. Да, он тоже выступал с критикой Москвы, но и в этом случае держал себя в рамках, без оголтелости. Тшасковский никогда не позволял себе столь резких антироссийских выпадов, какие допускал Сикорский», – говорит Станислав Стремидловский.

И действительно, можно привести целый ряд примеров весьма прохладного отношения Тшасковского к киевскому режиму. Так, ранее он неоднократно указывал на проблемы польских крестьян из-за завоза и продажи за бесценок украинской агропродукции. Тшасковский же остро критиковал киевский режим за отказ от эксгумации жертв Волынской резни.

По словам Стремидловского, выбор, сделанный членами «Гражданской коалиции» в пользу Тшасковского, ставит главу этого объединения и премьер-министра Польши Дональда Туска перед необходимостью сделать очевидный вывод. «Агрессивная антироссийская концепция главы МИД не поддерживается избирателями его партии – а значит, необходимо думать о смене курса. Что предполагает, среди прочего, выбор нового кандидата на позицию министра иностранных дел, более умеренного и способного найти общий язык как с американскими, так и российскими коллегами», – поясняет специалист.

Тем временем партия «Право и справедливость» тоже определилась со своим кандидатом в президенты – им стал глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий. И эта кандидатура тоже весьма неприятна для Киева. Дело в том, что Навроцкий – один из самых решительных в Польше сторонников давления на Украину, дабы та признала вину за Волынскую резню.

В связи с этим политолог Александр Носович напоминает, что одна из главных конкретных проблем поляков сегодня – мигранты с Украины. Их в Польше до пяти миллионов, они не интегрируются, многие отказываются работать и только требуют себе больше социальных пособий. «Ну а пану Навроцкому профессиональная «любовь» к Украине и украинцам, понятное дело, по должности положена. И он соответствует», – отмечает Носович.

Кстати, Навроцкий недавно сделал заявление, которое украинские националисты расценили как намек на возможность предъявления их государству территориальных претензий.

Он сказал, что поляки ждут, что «украинские власти положительно рассмотрят наши заявления, чтобы мы могли начать работу по поиску и эксгумации жертв геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше».

Тут возмутился экс-директор украинского Института национальной памяти, депутат Верховной рады Владимир Вятрович, сообщивший, что «Восточной Малопольшей» украинскую Галицию именовали только в 1922–1939 годах. «Таким образом украинскую Галицию вписывали в общепольский нарратив, стирали ее украинскость», – сказал Вятрович. Он добавил, что употребление Навроцким термина «Восточная Малопольша» свидетельствует не о почитании памяти погибших поляков, а о сожалениях о потерянных территориях.

По мнению Носовича, антиукраинская повестка Навроцкого имеет в Польше много сторонников. «С таким кандидатом в президенты «ПиС» может и вырваться за пределы электорального гетто. Ведь к лету следующего года «невинные жертвы агрессии Путина» достанут поляков еще сильнее», – предрекает Носович.

А белорусский политолог Вадим Гигин добавляет: «Что и требовалось доказать. Столкновение восточноевропейских националистов между собой неизбежно.

Они только временно объединяются на почве русофобии. Но в действительности ненавидят друг друга не меньше».

То есть возможное избрание Навроцкого в президенты Польши не сулит Киеву ничего хорошего. «Если директор польского Института национальной памяти сможет заехать в президентский кабинет, украинское общество ждет немало исторических открытий. Навроцкий – не Дуда. Кокетничать с Киевом не будет», – предрекает Станислав Стремидловский.

Впрочем, справедливости ради, нельзя не отметить, что и к России Кароль Навроцкий относится крайне отрицательно – он, в частности, руководил кампанией по сносу памятников советским воинам. В этом плане Москве выгодней Тшасковский, который относится к России куда менее радикально.

По мнению Станислава Стремидловского, больше шансов на победу именно у главы Варшавы. «По части раскрученности его образа, медийности у Тшасковского дела обстоят гораздо лучше, чем у его конкурента. И если он сам не навредит себе какими-либо неосторожными заявлениями, если не прилетит какой-нибудь "черный лебедь", то Тшасковский победит», – полагает эксперт.