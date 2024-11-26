Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».11 комментариев
Бывшего министра обороны Польши заподозрили в госизмене
Минюст Польши заподозрил Мачеревича в дипломатической измене из-за отказа от закупки самолетов-заправщиков
Бывший министр обороны Польши Антоний Мачеревич попал под подозрение в измене из-за отказа от закупки стратегически важных самолетов-заправщиков, что якобы нанесло ущерб национальной безопасности страны, сообщил Минюст страны.
Поводом для обвинений стало его решение выйти из программы закупки самолетов-заправщиков, известной как «Карконоше». Министерство юстиции передало в прокуратуру уведомление о подозрении в совершении преступления, подчеркнув, что речь идет о возможной дипломатической измене, передает РИА «Новости».
Программа «Карконоше» была инициирована самим Мачеревичем в 2016 году как альтернатива после отказа Польши от международной программы закупки транспортно-заправочных самолетов Airbus A330 MRTT. Однако позже от этой программы тоже отказались. По мнению экспертов, решение Мачеревича нанесло серьезный ущерб национальной безопасности Польши, так как лишило страну возможности усилить свои военно-воздушные силы.
Министерство отметило, что самолеты-заправщики имели бы решающее значение для повышения оперативных возможностей ВВС, позволяя дозаправляться в воздухе и обеспечивая стратегический транспорт. Выход из программы, как считают в министерстве, лишил Польшу важного элемента системы ПВО, способного значительно укрепить защиту страны.
Теперь Мачеревича могут обвинить по статье 129 Уголовного кодекса Польши, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от одного года до десяти лет за действия, совершаемые во вред республике.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подверг критике Мачеревича, который создал подкомиссию по расследованию крушения Ту-154М под Смоленском, чтобы опровергнуть заключения Межгосударственного авиационного комитета и доказать, что на борту был совершен теракт. Тогда же Мачеревич обвинил Дональда Туска, Сикорского и нынешнего министра-координатора по делам спецслужб Томаша Семоняка в укрывательстве виновных в крушении.