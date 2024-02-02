Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО, а саму Европу должны охватить протесты, десятикратно превосходящие по масштабам нынешние.943 комментария
Глава МИД Польши назвал «ненормальным циником» экс-главу минобороны страны
Глава МИД Польши Сикорский назвал «ненормальным циником» создателя подкомиссии по крушению под Смоленском
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрушился с критикой на бывшего главу польского минобороны Антони Мачеревича, основавшего подкомиссию по расследованию крушения Ту-154М под Смоленском, в котором погиб экс-президент страны Лех Качиньский.
Сикорский заявил, что считает Мачеревича «ненормальным циником», и что испытывает гнев из-за того, что кто-то дал ему «власть над польской армией и СМИ для пропаганды заблуждений», передает ТАСС.
Глава польского МИД сделал это заявление после того, как суд обязал Мачеревича принести извинения премьер-министру Дональду Туску за обвинение политика в укрывательстве виновников смоленской авиакатастрофы.
Подкомиссия минобороны Польши по расследованию крушения правительственного Ту-154М под Смоленском была создана Мачеревичем, чтобы опровергнуть заключения Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и доказать, что на борту был совершен теракт. Тогда же Мачеревич обвинил Дональда Туска, Сикорского и нынешнего министра-координатора по делам спецслужб Томаша Семоняка в укрывательстве виновных в крушении.
Ранее полонист Станислав Стремидловский в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему Польша отказалась от иска к России по крушению Ту-154 под Смоленском.