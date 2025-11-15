  • Новость часаСША потребовали полного выхода российских владельцев из NIS
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт рассказал о последствиях испытаний в США ядерной бомбы B61-12
    Риттер: Зеленский может не вернуться из Греции на Украину
    Каллас заговорила о победе России
    Сийярто: Венгрия не допустит «украинскую мафию» в ЕС
    Священник: Армяне возмущены методами нынешней армянской власти
    Захарова высмеяла молдавского депутата за слова о Пушкине и геях
    Украинцы вышли на митинг против коррупции и Зеленского
    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    4 комментария
    15 ноября 2025, 17:40 • В мире

    Ядерные испытания вернули США во времена холодной войны

    Ядерные испытания вернули США во времена холодной войны
    @ Craig Fritz/sandia.gov

    Tекст: Андрей Резчиков

    США провели серию летных испытаний ядерной бомбы свободного падения B61-12 в связке с истребителем-невидимкой F-35. После модернизации срок их службы продлен на 20 лет. Как отмечают эксперты, испытания напрямую затрагивают интересы безопасности России – сотня таких бомб хранится на американских базах в Европе. Считать ли это оружие стратегической или тактической угрозой и каков спектр возможных симметричных и асимметричных ответов со стороны России?

    США провели серию летных испытаний ядерной бомбы свободного падения (гравитационной) B61-12 без боевого заряда с самолетом F-35. Во время тестов с 19 по 21 августа на полигоне Танопа в Неваде «инертные единицы» бомбы были доставлены и сброшены самолетом F-35. Наблюдавшие за испытаниями эксперты признали их успешными. Заявляется, что эти тесты стали важным этапом в оценке характеристик вооружения и подтвердили надежность истребителя F-35 для транспортировки ядерных бомб и выполнения миссий с подобным арсеналом.

    Подчеркивается, что впервые в истории была проведена предварительная термическая подготовка испытательной сборки для перевозки на F-35 перед сбросом. Инженеры, подвергнув корпус бомбы и электронику контролируемым температурным циклам, воспроизвели условия эксплуатации. Сочетание климатических и летных испытаний позволяет сертифицировать надежность арсенала без проведения ядерных испытаний, а также проводить обучение летных экипажей в ходе миссии.

    В конце 2024 года Национальное управление по ядерной безопасности США завершило программу продления срока службы B61-12, что позволит использовать модернизированные бомбы как минимум еще 20 лет.

    Добавим, что президент США Дональд Трамп накануне опять высказался о возможном в будущем ядерном испытании. «У нас будут ядерные испытания, потому что другие люди тестируют», – заявил Трамп.

    На вопрос о сроках он ответил: «Очень скоро». Американский лидер отказался уточнить, собирается ли он «взорвать боеголовку», подчеркнув: «Я не хочу вам об этом говорить, но мы проведем ядерные испытания, как это делают другие страны».

    В экспертной среде считают, что эти испытания напрямую затрагивают интересы России, потому что B61-12 находятся на военных складах в нескольких странах Европы.

    «Ядерная гравитационная бомба B61-12 отличается от предыдущих моделей тем, что на ней установлена система планирования, которая позволяет преодолевать несколько десятков километров. Хвостовик обеспечивает высокую точность и управляемость бомбой в полете. Но главное – эту бомбу можно сбросить, не боясь, что самолет настигнет ударная волна», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.

    По его словам, для B61-12 существует несколько вариантов боевой части в диапазоне от 0,7 до 50 килотонн. При общей длине около 3,6 метра и массе около 825 килограммов бомба совместима с существующими стандартами хранения, обращения и интерфейса с самолетом, заменяя несколько более ранних модификаций B61 в единой конфигурации.

    «Эта бомба создавалась именно с таким расчетом, чтобы ее можно было размещать в отсеках малозаметного истребителя-бомбардировщика F-35, изготовленного из радиопоглощающего покрытия. Таким образом, бомба не будет видна на экранах радаров», – добавил полковник в отставке.

    При этом в бортовые компьютеры самолета предварительно загружают данные о целях и параметры сброса, чтобы F-35 мог действовать в условиях строгого контроля выбросов (EMCON) при полетах против интегрированных систем ПВО.

    По прогнозу Кнутова, американцы будут проводить испытания B61-12 в связке и с другими самолетами, в том числе с перспективным стратегическим бомбардировщиком B-21 Raider.

    «После завершения испытаний F-35 смогут наносить высокоточные удары с помощью ядерного оружия относительно небольшой мощности, поражать объекты ПВО, командные пункты, узлы связи и таким образом расчищать дорогу для обычной авиации, которая после уничтожения средств ПВО сможет безнаказанно действовать в небе противника», – пояснил эксперт.

    Таким образом F-35 становится самолетом для нанесения превентивного ядерного удара.

    «Это равнозначно тому, что американцы фактически начинают возвращаться к своей стратегии времен холодной войны, когда они должны были нанести противнику ущерб с таким расчетом, чтобы СССР не смог ответить»,

    – полагает спикер.

    Кнутов напомнил о том, что в Британии воссоздана военная база, на которой хранятся в том числе бомбы B61-12. Хотя конкретные места размещения остаются неизвестными, предыдущие сообщения в СМИ указывали на то, что на военной базе Лейкенхит строится хранилище для тактического ядерного оружия. Такие же базы существуют в Бельгии, Нидерландах, Италии и Германии, также существует вероятность их размещения в Турции. По последним оценкам, всего на территории военных баз в Европе находится около сотни таких бомб.

    «Прошедшие испытания говорят о том, что тактическое ядерное оружие США будет развернуто недалеко от российских границ», – добавил спикер.

    «Бомба B61-12 – это основное тактическое ядерное оружие США в Европе. Американцы постоянно модернизируют эти бомбы, носителями которых могут быть самолеты стран НАТО. Эта работа велась и ведется, но сейчас это приобретает характер информационной составляющей, достаточно вспомнить о заявлениях Трампа о планах провести ядерные испытания и обновить ядерный потенциал США», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    Собеседник назвал неслучайным, что о проведенных в августе испытаниях стало известно только сейчас – на фоне напряженности вокруг Украины и очередного обострения отношений с Россией. «США не хотят уходить с позиции мирового гегемона.

    Возможно, это ответ на слова президента России Владимира Путина, который заявил об успешных испытаниях подводного беспилотного аппарата «Посейдон» и стратегической ракеты неограниченной дальности «Буревестник»,

    – добавил спикер.

    По его словам, Россия, в отличие от США, сумела вовремя обновить свой ядерный потенциал. «Россия приближается к стопроцентной модернизации. А действия США напоминают суету. У США десятилетиями стоят на вооружении межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman, а в России идет развертывание новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». Американцы, на мой взгляд, поздно спохватились», – рассуждает Дандыкин.

    Проведенные в США испытания влияют на стратегическую стабильность, приближают мир к ситуации, когда порог применения ядерного оружия снижается, а риск ядерного конфликта из-за эскалации обычной войны возрастает.

    «К сожалению, такой риск со стороны США есть. Такая бравада присутствует и укоренилась, в том числе в Европе... Глядя на все это, Индия и Китай увеличивают свой ядерный потенциал. Происходящее заставляет Россию ориентироваться на это и создавать оружие судного дня», – добавил эксперт.

    При этом Россия постоянно предпринимает дипломатические и информационные шаги, именно с подачи Москвы вопросы дальнейшего контроля над вооружениями обсуждаются на международных площадках.

    «Но такое ощущение, что США ведут себя как камикадзе и ничего хорошего в этом нет. Эта спичка все ближе и ближе к запалу», – полагает Дандыкин.

    У России есть целый спектр возможных симметричных и асимметричных ответов, подчеркивает Кнутов. На усиление точности и живучести американских тактических ядерных сил Москва может предпринять немедленные и долгосрочные военно-технические меры. Среди них развертывание С-350 «Витязь» – зенитного ракетного комплекса средней дальности нового поколения, комплексов С-400 и С-500. При этом возможны удары по местам базирования F-35 и складам с ядерными бомбами.

    «Но приоритетом является превентивный удар тактическим ядерным оружием, например, с помощью «Орешника» (в неядерном оснащении) или модернизированных «Искандеров», которые в перспективе могут получить дальность нанесения удара до 2 тыс. километров. Либо речь может идти о других средствах поражения, например, крылатых ракетах, которые могут поражать аэродромы и места хранения американского ядерного оружия», – сказал Кнутов, добавив, что у России также должны быть средства для перехвата F-35 с B61-12 на подлете к ее территории.

    Главное
    Дрон «Бумеранг» установил рекорд поражения цели на 57 км
    На Украине назвали два варианта действий Европы против Зеленского
    Основатель группы Pink Floyd заявил об исчезновении солдат на Украине
    Психолог объяснила смысл панических атак и способы снизить риск их появления
    Мужчина погиб после проникновения в чужую квартиру в Звенигороде
    Блогеров позабавила Lada Aura с расцветкой в стиле Maybach
    Ученый раскрыл неожиданные данные об объекте 3I/ATLAS

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Перейти в раздел

    Ядерные испытания вернули США во времена холодной войны

    США провели серию летных испытаний ядерной бомбы свободного падения B61-12 в связке с истребителем-невидимкой F-35. После модернизации срок их службы продлен на 20 лет. Как отмечают эксперты, испытания напрямую затрагивают интересы безопасности России – сотня таких бомб хранится на американских базах в Европе. Считать ли это оружие стратегической или тактической угрозой и каков спектр возможных симметричных и асимметричных ответов со стороны России? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    • Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    • Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в декабре 2025: календарь по дням и рекомендации по защите самочувствия

      Декабрь традиционно характеризуется повышенной солнечной активностью, связанной с цикличностью процессов на Солнце. В этот период геомагнитные возмущения достигают Земли, влияя на работу техники и самочувствие метеозависимых людей. Изменения магнитного поля планеты могут вызывать нарушения сна, колебания артериального давления и общее ухудшение состояния.

    • Когда придет пенсия в декабре 2025: точные даты выплат, график по регионам и индексация

      Декабрь традиционно является особым месяцем для пенсионных выплат в связи с предстоящими новогодними праздниками. Из-за длительных выходных в январе график выплат смещается – все пенсионеры получат январскую пенсию досрочно, в декабре. Это касается получателей страховых, социальных и государственных пенсий через банки и отделения «Почты России». Точную дату выплаты можно узнать в отделении СФР по месту жительства или через горячую линию фонда.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации