Посол Италии назвал вероятной причиной пожара в баре в Швейцарии петарду
Пожар, унесший жизни 40 человек и травмировавший свыше 100 гостей в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана, предположительно начался из-за взрыва петарды в потолке, заявил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо.
Причиной пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии мог стать взрыв петарды, передает ТАСС.
Как сообщил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо, «взрыв мог быть вызван выпущенной в подвесной потолок петардой».
Трагедия произошла в ночь на 1 января, по данным полиции, погибли около 40 человек, а пострадали более 100.
Итальянские власти не исключают, что среди погибших могут быть граждане Италии. МИД Италии отметил, что «идентификация жертв невозможна из-за сильных ожогов» и заверил, что итальянские дипломаты работают в тесном контакте с коллегами из Швейцарии.
По сведениям СМИ и радиостанции Rhone FM, вероятной причиной возникновения пожара могло стать неосторожное использование пиротехники или же свечи в бутылках с шампанским. Полиция Швейцарии исключила версию теракта.
В российском посольстве в Швейцарии сообщили, что на текущий момент не располагают информацией о пострадавших гражданах России. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила соболезнования в связи с трагедией и заявила, что следит за ситуацией.
Президент Швейцарии перенес новогоднее обращение из-за этой трагедии.