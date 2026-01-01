Посол Италии назвал вероятной причиной пожара в баре в Швейцарии петарду

Посол Италии в Берне: Причиной пожара в баре в Швейцарии могла быть петарда

Tекст: Мария Иванова

Причиной пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии мог стать взрыв петарды, передает ТАСС.

Как сообщил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо, «взрыв мог быть вызван выпущенной в подвесной потолок петардой».

Трагедия произошла в ночь на 1 января, по данным полиции, погибли около 40 человек, а пострадали более 100.

Итальянские власти не исключают, что среди погибших могут быть граждане Италии. МИД Италии отметил, что «идентификация жертв невозможна из-за сильных ожогов» и заверил, что итальянские дипломаты работают в тесном контакте с коллегами из Швейцарии.

По сведениям СМИ и радиостанции Rhone FM, вероятной причиной возникновения пожара могло стать неосторожное использование пиротехники или же свечи в бутылках с шампанским. Полиция Швейцарии исключила версию теракта.

В российском посольстве в Швейцарии сообщили, что на текущий момент не располагают информацией о пострадавших гражданах России. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила соболезнования в связи с трагедией и заявила, что следит за ситуацией.

Президент Швейцарии перенес новогоднее обращение из-за этой трагедии.