В ОП предложили Дерипаске год работать по 12 часов в день

Замсекретаря ОП Гриб предложил Дерипаске год работать по 12 часов в день

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Владислав Гриб выразил категорическое несогласие с предложением Олега Дерипаски о шестидневной рабочей неделе и двенадцатичасовом рабочем дне для сотрудников. По его словам, было бы полезно, если бы сам бизнесмен поработал простым рабочим на своем заводе в таком режиме в течение года-двух, чтобы лично прочувствовать подобный график.

Гриб подчеркнул, что любые переработки должны быть исключительно добровольными и оплачиваться в двойном размере. Он отметил, что право на труд и отдых закреплено в Конституции и напомнил, что Россия является социальным государством, где политика строится на обеспечении достойной жизни, охране труда и здоровья граждан.

Ранее Олег Дерипаска выступил с инициативой о введении усиленного режима работы на предприятиях для ускорения экономической трансформации. По мнению бизнесмена, эффективным решением может стать переход к работе по двенадцать часов в день при шестидневной рабочей неделе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что вопрос перехода на шестидневную рабочую неделю сейчас не рассматривается в Госдуме.

Академик РАН Геннадий Онищенко выступил за введение шестидневной рабочей недели с 12-часовым рабочим днем для отдельных отраслей.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев указал, что 72-часовая рабочая неделя физически невозможна для большинства граждан и предложил Олегу Дерипаске разъяснить свою позицию.