Шеф-пилот ОКБ Сухого Богдан предрек высокий спрос на Су-57Д
Двухместный истребитель пятого поколения Су-57Д будет пользоваться большим спросом, в том числе среди иностранных заказчиков, заявил заслуженный летчик-испытатель, шеф-пилот опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «Ростеха» Сергей Богдан, который совершил первый полет на самолете.
«Я считаю, что этот самолет очень нужен. Он будет очень востребован. Прежде всего, он будет востребован иностранными заказчиками», – отметил Богдан. Он пояснил, что наличие аналогичной «спарки» крайне важно при переучивании пилотов на новый тип воздушного судна. Для иностранных клиентов, которые ранее не эксплуатировали самолеты Сухого, вопрос обучения становится приоритетным.
Герой России добавил, что важной особенностью Су-57Д является практически полное сходство его характеристик с одноместным вариантом. По его словам, любое боевое подразделение только выиграет от принятия такого самолета на дежурство, так как он позволит наладить процесс обучения пилотов с нуля и восстановления навыков.
Ранее стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация начала летные испытания Су-57Д. Первый полет осуществил Сергей Богдан. В госкорпорации «Ростех» уточнили, что двухместный истребитель может быть задействован для организации и управления боевыми действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летные испытания двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д стартовали в России девятнадцатого мая.
Вторым пилотом боевого самолета станет опытный командир для оперативного руководства авиагруппой.