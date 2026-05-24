Летчик Богдан раскрыл подробности первого полета истребителя Су-57Д
Поведение двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д в воздухе неотличимо от одноместной версии, рассказал Герой России, заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан, который совершил первый полет на самолете.
Богдан поделился впечатлениями от управления новым самолетом, передает ТАСС. Во время тестов специалисты зафиксировали полную сходимость параметров с одноместным вариантом.
«В ходе первого полета были оценены основные принципы и определенные тестовые режимы характеристик устойчивости и управляемости», – отметил пилот. Он добавил, что испытания машины на предельных режимах, включая большие углы атаки и высокие скорости вращения, еще впереди.
Летные тесты многофункционального истребителя Су-57Д начались 19 мая. В пресс-службе Ростеха пояснили, что эта модификация предназначена для координации боевых действий смешанных групп авиации в едином информационном пространстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сети появились кадры наземных испытаний двухместной модификации истребителя.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил старт проверок машины в реальных условиях.
Новая версия самолета получила официальное обозначение Су-57Д.