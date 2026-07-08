Иран пообещал США «быстрый и решительный» ответ на атаки

Tекст: Катерина Туманова

Информатор подчеркнул, что движение судов в Ормузском проливе осуществляется строго в соответствии с договоренностями Ирана, передает Press TV.

Предупреждение прозвучало на фоне напряженности, возникшей после сообщений о том, что несколько судов, проходивших через пролив без соблюдения установленных Ираном правил судоходства, были атакованы.

17 июня Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании. В соответствии с соглашением из 14 пунктов, Иран обязан обеспечить беспрепятственный проход коммерческих судов в течение как минимум 60 дней, а также полное восстановление движения в Ормузском проливе в течение 30 дней.

Иран подчеркнул, что пролив не вернется к довоенному состоянию, акцентируя внимание на своем законном праве на суверенитет над этим водным путем.

На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади напомнил позицию Тегерана, заявив, что Ормузский пролив «находится под контролем Ирана, а не Центрального командования США».

Его заявления прозвучали на следующий день после того, как Центральное командование США провело в Бахрейне «диалог по вопросам безопасности» с участием военных чиновников из 12 стран для обсуждения морской безопасности и потока коммерческого судоходства через Ормузский пролив.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе. Axios сообщил о целях американских ударов в Иране. США завершили новый раунд ударов по Ирану, сообщив, что были поражены 80 целей.