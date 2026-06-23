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    Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы – для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Британские проблемы толкнули Стармера в зарубежный авантюризм

    Британский премьер не мог ничего поменять у себя дома, именно поэтому вел активную внешнюю политику, но при этом достаточно легко ломался через колено при необходимости. В глазах простых британцев он начал выглядеть как человек, которого больше волнует судьба Украины, чем необходимость масштабных реформ в своей стране.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Власть над ценой нефти сместилась от скважины к логистике

    Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.

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    23 июня 2026, 11:56 • Новости дня

    Иран заявил о полном открытии Ормузского пролива

    Представитель Ирана при ООН Бахрейни объявил об открытии Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Ормузский пролив полностью открыт для коммерческих судов, заявил постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни.

    Постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни подтвердил снятие ограничений на судоходство в регионе, передают РИА «Новости».

    «Мы видим, что за последние дни через Ормузский пролив прошло много нефти... Ормузский пролив полностью открыт для судов, включая коммерческие суда», – заявил дипломат.

    Ранее, 21 июня, в швейцарском Бюргенштоке состоялись консультации между Тегераном и Вашингтоном. В диалоге также приняли участие государства-посредники в лице Катара и Пакистана.

    Президент США объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства после переговоров в Швейцарии.

    Ранее американский лидер сообщил о предстоящем открытии маршрута для разминирования.

    До этого глава Белого дома анонсировал снятие блокады по итогам сделки с Ираном.

    22 июня 2026, 21:55 • Новости дня
    Россия и Иран обсудили американо-иранский меморандум

    Москва и Тегеран провели консультации по меморандуму Ирана и США

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве прошли консультации представителей Москвы и Тегерана по ближневосточной проблематике, сообщил МИД России.

    Представители России и Ирана провели в Москве консультации, посвященные ближневосточной проблематике, говорится в официальном заявлении МИД России.

    В переговорах приняли участие спецпредставитель министра иностранных дел РФ по сирийскому урегулированию, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак и помощник главы МИД Ирана, генеральный директор Главного управления Западной Азии и Северной Африки Мехди Шуштари.

    Главной темой встречи стали перспективы реализации меморандума о взаимопонимании между Ираном и США. Документ направлен на завершение военного конфликта в ближневосточном регионе.

    Президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду на предотвращение возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

    Участники переговорного процесса создали специализированные технические группы для подготовки окончательного мирного соглашения.

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    22 июня 2026, 14:32 • Новости дня
    Эксперт: Израиль никогда не уйдет с юга Ливана

    Востоковед Семенов: Израиль никогда не уйдет с юга Ливана

    Эксперт: Израиль никогда не уйдет с юга Ливана
    @ Costfoto/CFOTO/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Иран не согласится на изменение роли ливанского движения «Хезболла» или вовсе прекращение его деятельности. Такие меры для Исламской республики и «оси сопротивления» неприемлемы. Поэтому какую бы сделку США и Иран ни обсуждали, вероятно, в Ливане так или иначе боевые действия будут продолжаться. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал востоковед Кирилл Семенов.

    «Израиль никогда не уйдет с юга Ливана. У США нет никаких рычагов давления, чтобы заставить еврейское государство прекратить военные операции», – отметил востоковед Кирилл Семенов. Он назвал позицию Тель-Авива «неразрешимым вопросом».

    По оценкам собеседника, спасти ситуацию могло бы изменение роли ливанского движения «Хезболла» или вовсе прекращение его деятельности. «Однако Иран на это не пойдет. Такие меры для Исламской республики и «оси сопротивления» неприемлемы», – уточнил Семенов.

    «Какую бы сделку США и Иран ни обсуждали, вероятно, в Ливане так или иначе боевые действия будут продолжаться. Я думаю, что рано или поздно стороны примут идею ведения переговоров на фоне военных действий в этой стране как неизбежность», – заключил эксперт.

    Ранее Пакистан и Катар, выступающие посредниками на переговорах между США и Ираном, опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда в швейцарском Бюргенштоке. С американской стороны в них участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а с иранской – спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.

    Представители Пакистана и Катара заявили, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе: и Тегеран, и Вашингтон смогли достичь «обнадеживающего прогресса». Так, Штаты и Исламская республика согласовали создание комитета по надзору за переговорами. «Главы переговорных команд будут регулярно отчитываться перед комитетом и возглавлять рабочие группы, занимающиеся ядерным вопросом, санкциями, а также мониторингом и урегулированием споров», – говорится в документе.

    Кроме того, стороны договорились о дорожной карте для достижения окончательного мирного соглашения в течение 60 дней, а также открыли линию связи для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал, что Тегеран благодаря посредничеству Пакистана и Катара согласовал решение ряда вопросов, включая экспорт нефти и размораживание активов.

    Отдельно обговорено прекращение боевых действий в Ливане. Создана специальная группа с участием Ливана для контроля за прекращением боев между Израилем и «Хезболлой». Вместе с тем израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на юге Ливана до тех пор, пока это потребуется для защиты своих граждан. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также отметил, что израильские военные сохраняют свободу действий в Ливане.

    «Не было и нет ограничений для военнослужащих Армии обороны Израиля относительно их действий по устранению угроз», – цитирует его портал Ynet. Напомним, 20 июня Нетаньяху и Кац после консультаций с США отдали приказ армии прекратить удары по Ливану. При этом военнослужащие ЦАХАЛ продолжат удерживать «желтую линию». «Израиль не намерен отводить войска от Бофора, который является неотъемлемой частью зоны безопасности в Ливане и имеет важное значение для обороны Галилеи и сил ЦАХАЛ», – написал израильский министр обороны.

    Примечательно, что в разгар переговоров в воскресенье американский лидер Дональд Трамп пригрозил Исламской республике новыми ударами. «Иран должен немедленно помешать своим высокооплачиваемым прокси в Ливане создавать проблемы. В противном случае мы снова нанесем Ирану очень сильный удар, как и на прошлой неделе, только еще сильнее!» – написал он в соцсети Truth Social.

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    22 июня 2026, 19:35 • Видео
    Кир Стармер все. Что дальше?

    Что означает уход Стармера для отношений Москвы и Лондона

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

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    22 июня 2026, 14:35 • Новости дня
    Вэнс заявил об открытии Ормузского пролива

    Вэнс: Ормузский пролив открыт

    Вэнс заявил об открытии Ормузского пролива
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Ормузский пролив открыт для транзита энергоносителей.

    «Мы хотели создать механизм для сохранения Ормузского пролива открытым. И он открыт. Конечно, мы видим, как снижаются цены на газ и нефть, миллионы баррелей нефти и природного газа проходят через Ормузский пролив, чего раньше не было», – заявил Вэнс в ходе пресс-конференции.

    Политик добавил, что американские власти стремились обеспечить эффективную координацию действий для возможности разминирования стратегически важного водного пути, передает ТАСС.

    Ранее президент США сообщил о планах открыть Ормузский пролив для разминирования.

    Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход коммерческих судов через эту артерию.

    Вэнс заявил о стабильности текущих договоренностей с Тегераном.

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    22 июня 2026, 17:14 • Новости дня
    Минфин США временно разрешил Ирану продавать нефть за доллары

    Минфин США выдал лицензию на операции с иранской нефтью до 21 августа

    Минфин США временно разрешил Ирану продавать нефть за доллары
    @ Ahmad Halabisaz/Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские власти легализовали производство, поставки и продажу углеводородов из Ирана, выдав соответствующую лицензию сроком до 21 августа текущего года.

    Соответствующий документ опубликовало Управление по контролю за иностранными активами американского Министерства финансов. Ведомство официально одобрило проведение финансовых операций с энергоносителями, передает ТАСС.

    «Все сделки, которые необходимы для производства, продажи и поставки или выгрузки нефти, нефтехимической продукции или нефтепродуктов иранского происхождения, разрешаются до 00.01 по времени восточного побережья США (08.01 мск – прим. ТАСС) 21 августа 2026 года», – отмечается в тексте генеральной лицензии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана объявил о планах возобновить экспорт углеводородов.

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил снятие американской военно-морской блокады.

    В середине июня Вашингтон и Тегеран договорились подписать мирное соглашение.

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    23 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет

    Эксперт Анпилогов: Автогиганты могут удвоить производство Patriot и Tomahawk в США

    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет
    @ U.S. Army

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Для переформатирования американских автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться до десяти лет. Но на Украину новые боеприпасы не отправятся: Штатам важно восстановить запасы истраченных в войне с Ираном Patriot и Tomahawk, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что General Motors и Ford начнут выпускать ракеты.

    «История знает несколько примеров, подобных инициативе, озвученной Трампом. Южный машиностроительный завод в Днепропетровске в пятидесятые годы прошлого века за несколько лет был перепрофилирован из автомобильного в ракетостроительное предприятие», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Но Советскому союзу даже при централизованном планировании потребовалось на это несколько лет. Сложность в том, что выпуск ракет предполагает совершенно другую специфику производственных процессов и переподготовку инженерно-технического состава», – продолжил собеседник.

    «Франклин Рузвельт также переводил часть американской экономики на военные рельсы во время Второй Мировой. Но тогда у США был избыток рабочих рук, множество научных кадров, у общества были сильные экономические стимулы идти на заводы. Власти могли облагать налогами и запретами гражданскую экономику для развития ВПК. Всех этих козырей у Дональда Трампа на руках нет», – заметил спикер.

    «С моей точки зрения, для полноценного переформатирования автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться от пяти до десяти лет. В итоге США окажутся способны вдвое увеличить выпуск ракет: Patriot – до примерно тысячи штук, Tomahawk – до двухсот. Пентагон планирует восполнить запасы боеприпасов, существенно оскудевшие за несколько месяцев конфликта с Ираном», – пояснил аналитик.

    «Все эти приготовления рассчитаны на потенциальный крупный конфликт, вероятнее всего, с Китаем. Сомнительно, что хоть какая-то часть из увеличенного производства Patriot будет поставлена в Украине. Речи же о предоставлении Tomahawk не идет. Эта ракета может нести ядерную боевую часть. Атаку по своей территории подобным боеприпасом Россия расценит как максимальную эскалацию, даже если боеголовка будет пустой. И США это понимают», – резюмировал эксперт.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские автоконцерны начнут производить оружие. «У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», – приводит РИА «Новости» заявление американского лидера, сделанное журналистам в Белом доме.

    По словам политика, власти разворачивают масштабную кампанию по выпуску оружия, поэтому автопроизводители – General Motors и Ford, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет. Конфликт с Ираном заметно истощил американские арсеналы и создал риск на случай новых войн. В апреле сообщалось, что только за семь недель боевых действий США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot и около 30% снарядов Tomahawk.

    На прошлой неделе сообщалось, что General Motors готовится производить оружейные детали, чтобы помочь корпорации Lockheed Martin восполнить истощенные запасы боеприпасов. Также Трамп заявлял, что США планируют увеличить темпы производства различных вооружений, в том числе для союзных сторон.

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    23 июня 2026, 01:28 • Новости дня
    Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства
    Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства
    @ Jacques Descloitres/NASA/GSFC/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Ормузский пролив полностью открыт для судоходства, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Ситуация в Ормузском проливе складывается у нас очень хорошо… Пролив полностью открыт», – сказал американский лидер после переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии.

    Трамп отметил, что в воскресенье через пролив прошло больше нефтяных танкеров, чем когда-либо раньше, передает РИА «Новости».

    Президент США также заявил, что ожидает направления размороженных иранских суверенных активов на эксклюзивные закупки сельскохозяйственной продукции у Соединенных Штатов. По его словам, деньги планируется потратить на покупку кукурузы, соевых бобов и другой продукции у американских фермеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о разрешении снять американскую морскую блокаду с Ирана и беспошлинно открыть Ормузский пролив.

    Центральное командование США подтвердило беспрепятственный и безопасный проход торговых судов через Ормузский пролив.

    В Швейцарии завершился первый раунд переговоров Ирана и США.

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    23 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    Израиль испугался усиления Ирана в Ливане из-за США

    Axios: Соглашение США и Ирана ограничило свободу действий Израиля в Ливане

    Tекст: Мария Иванова

    Подписанный Вашингтоном и Тегераном меморандум вызвал серьезную тревогу израильского руководства из-за риска легализации иранского влияния и ограничения военных маневров ЦАХАЛ в Ливане.

    Руководство еврейского государства крайне встревожено тем, что администрация США фактически признает позиции Тегерана, передает Axios.

    Подписанный на прошлой неделе меморандум о взаимопонимании предписывает сторонам прекратить боевые действия и гарантировать суверенитет соседней арабской республики.

    Израильские чиновники опасаются подрыва многомесячных усилий по ослаблению местных военных группировок. «Биби в истерике из-за этого», – заявил источник издания, упомянув прозвище премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Политик поручил доверенному лицу Рону Дермеру срочно задействовать связи в команде Дональда Трампа.

    Согласно новому документу, создается специальный механизм деэскалации, куда израильская делегация не вошла. Американские представители при этом уверены, что прямой канал связи пойдет региону исключительно на пользу. Во вторник дипломаты проведут очередной раунд консультаций при посредничестве госсекретаря Марко Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху столкнулся с международной изоляцией из-за несогласия с американо-иранским соглашением.

    Вооруженные силы Израиля и ливанское движение «Хезболла» согласились на перемирие при посредничестве США и Катара.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми жесткими ударами из-за активности проиранских группировок в Ливане.

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    22 июня 2026, 14:30 • Новости дня
    Вэнс заявил о допуске инспекторов МАГАТЭ на иранские ядерные объекты

    Вэнс: Иран допустил инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Ирана согласилось возобновить допуск международных специалистов на свои ядерные объекты, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам переговоров в швейцарском Бюргенштоке.

    «Иранцы согласились вновь пригласить инспекторов МАГАТЭ в свою страну», – подчеркнул американский политик на пресс-конференции, передает ТАСС.

    Он добавил, что это решение станет первым шагом к окончательной денуклеаризации и полному прекращению атомной программы Тегерана.

    Ожидается, что представители Международного агентства по атомной энергии могут прибыть в республику уже в понедельник. По словам Вэнса, американская делегация пыталась связаться с инспекторами еще накануне ночью.

    Вице-президент высоко оценил прошедшие консультации Вашингтона и Тегерана. Он отметил значительный прогресс в двустороннем диалоге, назвав достигнутые договоренности прочным фундаментом для успешного заключения итоговой сделки.

    Ранее Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана.

    Американская сторона намеревалась обсудить ядерную программу Тегерана.

    Участники диалога сформировали специализированные технические группы для подготовки окончательного соглашения.

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    22 июня 2026, 14:10 • Новости дня
    Израиль нанес удары беспилотниками по западу Газы

    В результате атаки израильских беспилотников в Газе погибла женщина

    Tекст: Денис Тельманов

    Очередная атака беспилотных аппаратов на западе палестинского анклава привела к гибели как минимум одного человека и ранению нескольких местных жителей.

    Израильские военные атаковали автомобили в районе Ар-Рималь на западе Газы, передает РИА «Новости».

    Катарский телеканал приводит последствия обстрела: «Одна женщина погибла, есть пострадавшие в результате удара израильского беспилотника по кварталу Ар-Рималь на западе города Газа».

    В соцсетях также появляются кадры других ударов, однако информация о новых жертвах пока отсутствует.

    В октябре 2025 года стороны конфликта при международном посредничестве согласовали первый этап мирного плана Дональда Трампа.

    После вступления в силу режима прекращения огня израильские войска отошли на так называемую желтую линию. При этом под их контролем осталось более 50% территории сектора.

    По оценкам палестинских властей, с начала перемирия 11 октября 2025 года жертвами атак стали свыше одной тысячи палестинцев, около 3,2 тыс. получили ранения. Общие потери с момента эскалации 7 октября 2023 года превысили 73 тыс. погибших и 173 тыс. пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года при израильском авиаударе по Газе погиб сын главы движения ХАМАС.

    В октябре прошлого года мировые лидеры прибыли в Египет для подписания мирного соглашения.

    Летом 2025 года в результате атак Израиля на анклав скончались по меньшей мере 82 палестинца.

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    23 июня 2026, 05:42 • Новости дня
    Трамп счел отказ Ирана от ядерных амбиций важнее риска экономического кризиса

    Tекст: Антон Антонов

    Предотвращение создания Ираном ядерного оружия важнее риска экономического кризиса, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Ядерное оружие важнее депрессии. Депрессия – это очень плохо. Но ядерное оружие вызовет депрессию гораздо быстрее», – сказал Трамп.

    Трамп подчеркнул, что в случае несоблюдения Тегераном условий меморандума с США Вашингтон «сделает то, что должен», передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также выразил уверенность, что сумеет урегулировать вопрос установления мира в Ливане вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он заявил, что считает себя человеком, который умеет быстро решать проблемы, в том числе во взаимодействии с израильским лидером, но не уточнил, какие именно меры планирует предпринять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

    Ранее американский лидер пообещал не допустить создания или приобретения Тегераном ядерного арсенала и предупредил о немыслимых последствиях в случае продолжения ядерных разработок.

    Политолог Владимир Сажин назвал Израиль главным тормозом переговоров США и Ирана и указывал на концентрацию Тель-Авива на ударах по целям «Хезболлы» в Ливане.

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    23 июня 2026, 05:05 • Новости дня
    Иран и США завершили подготовку к следующему этапу переговоров
    Иран и США завершили подготовку к следующему этапу переговоров
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подготовка к следующему этапу иранско-американских переговоров при участии Катара и Пакистана завершилась, сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

    Гарибабади «объявил об успешном завершении технических переговоров четырех стран и завершении подготовки к следующему этапу переговоров на высоком уровне», передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    По словам замглавы иранского МИД, предстоящие переговоры пройдут с участием спикера иранского парламента, главы МИД Ирана, вице-президента США, а также премьер-министров Пакистана и Катара.

    Как уточнил телеканал, в рамках достигнутых договоренностей созданы четыре специализированные рабочие группы: по прекращению санкций, по ядерной тематике, по реконструкции и экономическому развитию, а также по мониторингу и осуществлению договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации Тегерана и Вашингтона 22 июня провели технические переговоры по реализации американо-иранского меморандума и созданию профильных групп.

    18 июня было подписано предварительное соглашение о прекращении огня, а 21 июня в иранский порт беспрепятственно пришло первое грузовое судно – США сняли свою блокаду.

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    23 июня 2026, 07:30 • Новости дня
    Press TV: Вашингтон и Тегеран создали четыре рабочие группы после переговоров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранская и американская стороны договорились организовать совместные группы для решения вопросов снятия ограничений и контроля ядерной программы, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади.

    Представители двух государств определили формат дальнейшего взаимодействия на четырехсторонних встречах в Швейцарии, сказал Гарибабади, передает ТАСС со ссылкой на Press TV.

    Участники диалога намерены предметно обсуждать отмену действующих санкций и шаги по ядерному урегулированию.

    Отдельное внимание профильные специалисты уделят вопросам восстановления и последующего экономического развития. Кроме того, одна из сформированных рабочих групп займется тщательным мониторингом выполнения достигнутых договоренностей.

    Закрытые технические консультации сторон прошли в швейцарском Бюргенштоке 21 июня.

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    23 июня 2026, 11:31 • Новости дня
    Власти Ирана заявили о праве свободно тратить размороженные активы

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран получил возможность распоряжаться возвращенными финансовыми средствами по своему усмотрению для удовлетворения внутренних потребностей государства без каких-либо внешних лимитов.

    Руководство исламской республики сможет направлять освобожденные средства на любые нужды страны, передает ТАСС. Соответствующее заявление сделал официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

    «Важно то, что замороженные активы Ирана становятся доступными, чтобы Иран мог свободно использовать их любым необходимым образом для обеспечения страны нужными товарами», – подчеркнул дипломат во время брифинга.

    Представитель министерства также добавил, что в отношении этих капиталов не установлено абсолютно никаких дополнительных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о разблокировке части замороженных активов страны.

    По проекту меморандума о взаимопонимании Соединенные Штаты обязались предоставить Тегерану 24 млрд долларов.

    Ранее представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи назвал возвращение этих средств абсолютно законным требованием исламской республики.

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    23 июня 2026, 10:53 • Новости дня
    Ушаков сообщил о поддержке Россией меморандума США и Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские власти положительно оценили подписание соглашения между Вашингтоном и Тегераном, выразив надежду на высокую эффективность начавшегося переговорного процесса.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Москва приветствует достижение договоренностей между США и Ираном. Об этом передает РИА «Новости».

    Выступая на XII международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», представитель Кремля подчеркнул важность урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

    «Над всем, уважаемые коллеги, нависает, понятно, проблема Ближнего Востока. Россия приветствовала перемирие и заключение американо-иранского меморандума. Мы надеемся, что начавшиеся переговоры будут результативными», – отметил Ушаков.

    Соглашение было подписано дистанционно в ночь на 18 июня. Документ направлен на завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. В меморандуме также зафиксированы сроки снятия американской морской блокады и восстановления иранского судоходства в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о надежде на предотвращение возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

    Участники переговорного процесса сформировали в Швейцарии технические группы для подготовки окончательного мирного соглашения.

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    23 июня 2026, 10:12 • Новости дня
    Шойгу заявил о невозможности компенсировать дефицит энергоресурсов в мире

    Tекст: Ольга Иванова

    Мировые запасы не смогут покрыть нехватку энергоносителей и удобрений, вызванную нестабильностью на Ближнем Востоке и атаками на российские суда, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

    Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече представителей государств БРИКС в Нью-Дели сообщил, что глобальные резервы недостаточны для компенсации выпадающих поставок энергоносителей и удобрений. Об этом передает РИА «Новости».

    «Блокировка Ормузского пролива поставила под удар глобальную продовольственную и энергетическую безопасность: через него осуществляется значимый для многих государств экспорт энергоресурсов и минеральных удобрений. Это негативно сказывается на возможностях развития и создает угрозу голода для десятков стран Африки, Азии и Латинской Америки», – подчеркнул Шойгу.

    Он добавил, что ситуация осложняется непрекращающимися попытками навредить производственным и портовым мощностям на территории России, а также пиратскими нападениями на газовозы и другой транспорт. По словам секретаря Совбеза, компенсировать потерю российских и ближневосточных поставок за счет мировых запасов невозможно.

    Шойгу выразил уверенность, что для противодействия этим угрозам необходимо разрабатывать альтернативные логистические, торговые и ресурсные механизмы. Кроме того, он призвал усилить координацию между странами БРИКС по ключевым международным проблемам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые экономические структуры предупредили о риске масштабного глобального кризиса из-за проблем с судоходством на Ближнем Востоке.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу спрогнозировал угрозу голода для миллионов людей на фоне перебоев с поставками продовольствия.

    Экономист Игорь Юшков рассказал о нерешенных вопросах статуса иранской нефти после снятия морской блокады.

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