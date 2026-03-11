Пакистан пообещал безусловную военную поддержку Саудовской Аравии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пакистанская сторона готова оказать Саудовской Аравии помощь в любой момент, сказал представитель пакистанского премьера Мушарраф Заиди, пишет Bloomberg.

Он напомнил, что Эр-Рияд и Исламабад традиционно исходят из принципа взаимной поддержки.

Саудовская Аравия и Пакистан, обладающий ядерным оружием и граничащий с Ираном, в сентябре прошлого года подписали оборонный пакт, усилив давнее партнерство в сфере безопасности. Сейчас этот договор проходит первую проверку на фоне ближневосточного кризиса, когда Иран уже неделю наносит ракетные и дроновые удары по государствам Персидского залива в ответ на действия США и Израиля.

В выходные начальник пакистанской армии фельдмаршал Асим Мунир посетил Саудовскую Аравию и провел переговоры с министром обороны королевства Халедом бин Салманом Аль Саудом. Стороны обсуждали совместные меры по остановке иранских ударов по королевству, что стало первым реальным испытанием двустороннего оборонного соглашения.

На фоне конфликта Эр-Рияд также помогает Исламабаду поставками нефти и дизеля, что важно для зависимой от импорта экономики Пакистана.

Заиди сообщил, что глава МИД Пакистана Исхак Дар ведет постоянные контакты с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагччи. По его словам, эти и другие переговоры уже способствовали более примирительным шагам Тегерана в отношении стран залива. Тем временем Саудовская Аравия сообщила о перехвате дронов, летевших к крупному нефтяному месторождению, а продолжающийся конфликт подстегивает рост мировых цен на нефть и газ.

