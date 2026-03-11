Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.0 комментариев
Пакистан пообещал безусловную военную поддержку Саудовской Аравии
Пакистан заявил о готовности прийти на помощь Саудовской Аравии на фоне иранских ракетных и беспилотных атак по странам Персидского залива.
Пакистанская сторона готова оказать Саудовской Аравии помощь в любой момент, сказал представитель пакистанского премьера Мушарраф Заиди, пишет Bloomberg.
Он напомнил, что Эр-Рияд и Исламабад традиционно исходят из принципа взаимной поддержки.
Саудовская Аравия и Пакистан, обладающий ядерным оружием и граничащий с Ираном, в сентябре прошлого года подписали оборонный пакт, усилив давнее партнерство в сфере безопасности. Сейчас этот договор проходит первую проверку на фоне ближневосточного кризиса, когда Иран уже неделю наносит ракетные и дроновые удары по государствам Персидского залива в ответ на действия США и Израиля.
В выходные начальник пакистанской армии фельдмаршал Асим Мунир посетил Саудовскую Аравию и провел переговоры с министром обороны королевства Халедом бин Салманом Аль Саудом. Стороны обсуждали совместные меры по остановке иранских ударов по королевству, что стало первым реальным испытанием двустороннего оборонного соглашения.
На фоне конфликта Эр-Рияд также помогает Исламабаду поставками нефти и дизеля, что важно для зависимой от импорта экономики Пакистана.
Заиди сообщил, что глава МИД Пакистана Исхак Дар ведет постоянные контакты с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагччи. По его словам, эти и другие переговоры уже способствовали более примирительным шагам Тегерана в отношении стран залива. Тем временем Саудовская Аравия сообщила о перехвате дронов, летевших к крупному нефтяному месторождению, а продолжающийся конфликт подстегивает рост мировых цен на нефть и газ.
Напомним, Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Газета ВЗГЛЯД изучала, означает ли это появление «исламского НАТО».