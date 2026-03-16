Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.3 комментария
Приставы арестовали 32 млрд рублей на счетах ЮГК
Судебные приставы наложили арест на денежные средства ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), сумма арестованных средств составляет 32,1 млрд рублей.
Решение принято в рамках исполнительного производства, возбужденного по определению Московского городского суда, говорится в сообщении ЮГК на сервере раскрытия информации, передает ТАСС.
Суд обязал компанию перечислить на депозитный счет всю нераспределенную прибыль за 2025 год и предыдущие периоды – не менее 33,3 млрд рублей. Сделать это необходимо в течение трех рабочих дней после получения соответствующего документа. Арест наложен на банковские счета компании, где хранятся средства.
В прошлом году ЮГК полностью перешла в собственность Росимущества.