Зарплаты строителей в России выросли на 16%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Средняя предлагаемая зарплата в строительной отрасли России по итогам 2025 года составила 116,6 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анализ вакансий платформы hh.ru. Этот показатель на 16% выше уровня 2024 года, когда медианная зарплата составляла 100,7 тыс. рублей. В исследовании отмечается: «Это отражает рост спроса на квалифицированные кадры и повышение ценности специалистов для работодателей».

В настоящее время зарплатная вилка для специалистов строительной сферы составляет от 78,3 тыс. до 212,6 тыс. рублей. Наиболее востребованными профессиями в 2025 году стали разнорабочие, электромонтажники, сварщики и прорабы.

Аналитики отмечают, что в отрасли увеличивается спрос на специалистов с цифровыми навыками, что связано с продолжающейся цифровизацией строительной индустрии.

