Эксперты назвали регионы с самыми высокими зарплатами сварщиков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самые высокие зарплаты для сварщиков в России предлагают в Тверской, Мурманской, Ленинградской, Свердловской и Псковской областях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Авито Работы». В этих регионах средний ежемесячный доход специалистов превышает 180 тыс. рублей, а лидером стала Тверская область, где средняя зарплата достигла 211 263 рублей, увеличившись на 54% за год.

Второе место занимает Мурманская область с уровнем оплаты 192 590 рублей (рост на 49%), третье – Ленинградская область, где специалисты могут рассчитывать на 186 827 рублей в месяц. В Свердловской области сварщики получают в среднем 181 257 рублей (рост 68%), а в Псковской – 180 454 рублей (рост 52%).

Среди других регионов с высокими зарплатами для этой профессии названы Нижегородская, Рязанская, Тульская, Ивановская и Воронежская области, где средний доход варьируется от 163452 до 179732 рублей. В исследовании отмечается, что данные получены по вакансиям для специалистов с опытом работы от одного года до трех лет.

Уровень дохода сварщиков может различаться в зависимости от квалификации, особенностей проекта и формата занятости, включая сменный и вахтовый графики. Дополнительно в северных и труднодоступных регионах предлагаются компенсации и надбавки, что делает вакансии еще привлекательнее для соискателей.

Директор «Авито Работы» Андрей Кучеренков объяснил, что рост зарплат связан с развитием машиностроения, энергетики и строительных проектов, а конкуренция между работодателями за квалифицированных специалистов усиливается. В целом количество вакансий для сварщиков зимой 2026 года увеличилось на 72%, а число резюме – на 73% по сравнению с прошлым годом.

Представитель Минстроя оценила возможный заработок сварщиков в 500 тысяч рублей. Представители этой специальности обогнали сотрудников IT-сектора по уровню предлагаемых доходов.