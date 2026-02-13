В Минстрое назвали рабочую специальность с зарплатой 500 тыс. рублей

Минстрой: Сварщик в России может зарабатывать 500 тыс. рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Она подчеркнула, что столь высокая зарплата связана с востребованностью профессии и использованием сварных конструкций в большинстве зданий и сооружений. «Сварщики по 500 тыс. получают. Это очень дорогая профессия, дорогое оборудование. В строительстве без сварки невозможно, ведь большая часть мостов и объектов жилищного и промышленного строительства требуют сварных конструкций», – сказала Кузьменко, передает ТАСС.

По словам Кузьменко, в последние годы в стране вырос интерес к архитектурным и строительным специальностям. В Новосибирске конкурс на эти направления достигает трех-четырех человек на место. Это связано с программой популяризации строительных профессий «Я – строитель будущего», которую она курирует.

В течение прошлого года в рамках этого проекта было проведено около 150 мероприятий, охвативших более 4,8 млн человек. Один из ключевых проектов – «Цифровое ГТО» для школьников 9-11 классов, который тестирует их знания в сферах проектирования, 3D-моделирования и эксплуатации зданий. По словам Кузьменко, успешное прохождение теста дает школьнику право на дополнительные пять баллов к ЕГЭ при поступлении в профильные вузы.

Сибирский строительный форум «Стратегии ускорения темпов строительства» проходит в Новосибирске с 10 по 12 февраля. Его организаторами выступают правительство Новосибирской области, Российский Союз Строителей и ведущие отраслевые ассоциации при поддержке Минстроя РФ. Программа форума включает более 40 специализированных секций, где обсуждаются вопросы развития строительной отрасли.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Магаданской области и на Чукотке в ноябре 2025 года превысила отметку в 200 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре количество российских регионов, где средняя зарплата превышает 100 тыс. рублей, выросло до 14.