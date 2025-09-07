Лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, компания LazerBuzz сообщила о планах провести испытания автоматизированного лазерного комплекса противодействия дронам в зоне спецоперации этой осенью. Проект под названием «Посох» был впервые представлен на всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде.

В компании отметили: «На «Дроннице» мы впервые показываем прототип автоматизированного комплекса лазерного противодействия. Достигнута договоренность, что до конца октября комплекс будет испытан в зоне СВО». Аппарат снабжен системой наведения и тепловизором, позволяющим классифицировать цели.

В рамках того же мероприятия была также продемонстрирована установка для дистанционного поражения взрывоопасных предметов. Для этой системы заявлена рабочая дистанция до 500 метров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лазерная установка LaserBazz уничтожила FPV-дрон за одну секунду. Боевые лазеры для борьбы с беспилотниками прошли успешные испытания. Россия применяла боевые лазеры против украинских дронов.