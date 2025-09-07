Лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО

  • Новость часаЗдание кабмина загорелось в Киеве после падения БПЛА
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Много везения тогда было». О чем сегодня жалеет герой «чуда на Ижме»
    Работодатели смогут выплачивать миллион рублей за рождение ребенка
    Эксперт объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО
    Группа Героя России снайпера Ярого уничтожила более 2,5 тыс. целей с начала СВО
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на всех направлениях
    Генерал авиации рассказал о сроках начала серийного производства авиадвигателя ПД-26
    Глава ФМБА Скворцова: Вакцина от рака прошла доклинические исследования
    Песков: Все мессенджеры прозрачны для спецслужб
    Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Жертвами киберпреступников легко могут стать наши с вами дети

    В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.

    9 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    5 комментариев
    7 сентября 2025, 09:28 • Новости дня

    Лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разработанный компанией LazerBuzz лазерный комплекс для уничтожения дронов планируется испытать на территории спецоперации до конца октября.

    Как передает ТАСС, компания LazerBuzz сообщила о планах провести испытания автоматизированного лазерного комплекса противодействия дронам в зоне спецоперации этой осенью. Проект под названием «Посох» был впервые представлен на всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде.

    В компании отметили: «На «Дроннице» мы впервые показываем прототип автоматизированного комплекса лазерного противодействия. Достигнута договоренность, что до конца октября комплекс будет испытан в зоне СВО». Аппарат снабжен системой наведения и тепловизором, позволяющим классифицировать цели.

    В рамках того же мероприятия была также продемонстрирована установка для дистанционного поражения взрывоопасных предметов. Для этой системы заявлена рабочая дистанция до 500 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лазерная установка LaserBazz уничтожила FPV-дрон за одну секунду. Боевые лазеры для борьбы с беспилотниками прошли успешные испытания. Россия применяла боевые лазеры против украинских дронов.

    6 сентября 2025, 03:18 • Новости дня
    Черноморский флот начал испытания беспилотной лодки на оптоволокне «Ушкуйник»

    Беспилотная лодка на оптоволокне «Ушкуйник» прошла первые испытания на базе ЧФ

    Черноморский флот начал испытания беспилотной лодки на оптоволокне «Ушкуйник»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Новейшая беспилотная лодка с оптоволоконным управлением проходит испытания на базе Черноморского флота, а ее боевые испытания запланированы на сентябрь, сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

    Испытания новейшей беспилотной лодки «Ушкуйник» проходят на полигоне Черноморского флота. Она управляется по оптоволоконному кабелю, который сразу тонет и ложится на дно благодаря тяжести и защищенной конструкции, передает  ТАСС.

    По словам гендиректора НПЦ «Ушкуйник» Алексея Чадаева, кабель может быть армированным и достигать больших размеров.

    «Сейчас на Черноморском флоте ведутся полигонные испытания новейшей беспилотной лодки на оптоволоконном управлении, разработанной специалистами НПЦ «Ушкуйник». Боевые испытания пройдут в сентябре. На изделии установлена катушка с защищенным оптоволоконным кабелем», – рассказал Чадаев.

    Разработка предназначена для выполнения разных задач: лодка может применяться как камикадзе, использоваться как авианосец для FPV-дронов или служить истребителем украинских беспилотных катеров. В последнем случае дроны запускаются с борта лодки и управляются по радио, а оптоволоконный канал обеспечивает надежную связь с операторами на суше.

    Впервые лодку публично покажут 6–7 сентября на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские предприятия начали выпуск и поставки новых лазерных систем для эффективного противодействия беспилотникам, первые образцы уже прошли успешные испытания.

    Московские инженеры внедрили искусственный интеллект в дроны, что делает их неуязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет им самостоятельно достигать цели даже при потере сигнала управления.

    При этом в рамках Восточного экономического форума представили FPV-дрон «Ветер-Х», который может выполнять задачи на дистанциях от 30 км благодаря использованию воздушного ретранслятора.

    Комментарии (7)
    5 сентября 2025, 11:17 • Новости дня
    «Калашников» начал изготовление модернизированных АК-308 на экспорт

    «Калашников» начал производство новых АК-308 для иностранных заказчиков

    «Калашников» начал изготовление модернизированных АК-308 на экспорт
    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Мария Иванова

    К октябрю первая партия модернизированных автоматов АК-308 под патрон 7,62х51 NATO будет изготовлена для иностранных заказчиков после успешных испытаний, сообщили в концерне «Калашников».

    АО «Концерн «Калашников» приступило к изготовлению модернизированных автоматов АК-308 для зарубежных заказчиков, передает Telegram-канал концерна.

    Контракт предусматривает выпуск оружия под патрон 7,62х51 NATO, а первую партию планируется завершить в октябре 2025 года. В концерне отмечают, что модернизированный АК-308 прошел все необходимые испытания, подтвердив готовность к серийному производству.

    Среди конструктивных новшеств – складной регулируемый приклад АК-12, новая крышка ствольной коробки с длинной планкой Пикатинни и цевье улучшенной формы. В магазине автомата появились окна для контроля количества патронов, а диоптрический прицел заимствован у АК-12, с возможностью стрельбы в сумерках и на ближних дистанциях.

    Унификация схемных решений связана с положительным боевым опытом АК-12.

    Спрос на АК-308 за рубежом остается стабильно высоким, что обеспечивает формирование портфеля заказов на оружие уже на 2026 год.

    Напомним, 1 сентября концерн «Калашников» выпустил первую партию компактных автоматов АМ-17.

    Ранее компания начала модернизацию автомата АК-15 по результатам испытаний в зоне спецоперации на Украине.

    Компания также сообщала, что выполнила план по производству продукции за первые шесть месяцев 2025 года.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 11:20 • Новости дня
    Флаг ВМФ подняли на патрульном корабле «Иван Папанин»
    Флаг ВМФ подняли на патрульном корабле «Иван Папанин»
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Североморске прошла торжественная церемония подъема флага на головном патрульном корабле ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин».

    Церемония подъема военно-морского флага на головном патрульном корабле ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» прошла в главной базе Северного флота в Североморске, передает ТАСС.

    Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев на мероприятии отметил: «Корабль «Иван Папанин» – особенный проект. При его строительстве были внедрены сложные технические решения, некоторые из них не имеют аналогов в мировом судостроении. Правильность их реализации в полном объеме подтверждена в ходе проведения испытаний».

    Проект 23550 был разработан конструкторским бюро «Алмаз» Объединенной судостроительной корпорации, а строительство корабля велось на «Адмиралтейских верфях». Заложен корабль был в апреле 2017 года, спущен на воду в октябре 2019 года. Весной 2023 года «Иван Папанин» совершил переход из Балтийского в Баренцево море и прибыл в Североморск для дальнейших испытаний.

    Корабль обладает водоизмещением около 9 тыс. тонн, дальностью плавания около 10 тыс. миль и автономностью до 70 суток. Его ледовый класс Arc7 позволяет преодолевать льды толщиной свыше полутора метров. На борту размещены 76-мм артиллерийская установка, вертолетная площадка и ангары для беспилотной техники.

    Платформа сочетает возможности патрульного корабля, ледокола и буксира. «Иван Папанин» будет выполнять охрану и мониторинг водных ресурсов в Арктике, сопровождать и буксировать задержанные суда, участвовать в спасательных операциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевой ледокол «Иван Папанин» планируют передать ВМФ летом 2025 года. Испытания судна назначили на весну 2025 года. Ледокол будет обеспечивать защиту интересов России в Арктике.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 19:12 • Новости дня
    Туск пообещал ответные меры Польши на учения в Белоруссии

    Туск заявил о готовности Польши принять меры при провокациях Белоруссии

    Туск пообещал ответные меры Польши на учения в Белоруссии
    @ Grzegorz Krzyzewski/Fotonews/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Польский премьер Дональд Туск анонсировал возможность применения особых мер против Белоруссии, если на учениях «Запад-2025» будут зафиксированы провокации.

    Польша готовится применить «особые меры» в отношении Белоруссии в случае провокаций во время учений «Запад-2025», заявил премьер-министр страны Дональд Туск на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info, передает ТАСС.

    «Я не исключаю, об этом я больше расскажу на следующей неделе, что мы применим особые меры в отношении Белоруссии, если с белорусской стороны продолжатся провокации», – сказал Туск. Он также назвал совместные белорусско-российские учения «агрессивными» и утверждал, что они симулируют нападение.

    Учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября на белорусской территории. В маневрах примут участие военнослужащие России и Белоруссии; отрабатываются задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства, отражению ударов с воздуха, борьбе с диверсионными группами, а также планирование применения ядерного оружия.

    В ответ на эти учения Польша совместно с НАТО проводит дивизионные маневры «Железный защитник» с участием около 34 тыс. военных и 600 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанну вызвали в МИД Белоруссии. Белорусские дипломаты заявили ему решительный протест и вручили ноту в связи с действиями гражданина Польши Гжегожа Гавела.

    В МИД Белоруссии подчеркнули, что Гавел обвиняется в совершении акта шпионажа на территории республики. Командование армии Литвы объявило о начале учений «Железный кулак» с участием подразделений США и переброской военной техники по региону.

    Комментарии (3)
    5 сентября 2025, 16:36 • Новости дня
    NBC сообщил о планах создать буферную зону на Украине без НАТО

    США и союзники обсуждали демилитаризацию территории на Украине без НАТО

    NBC сообщил о планах создать буферную зону на Украине без НАТО
    @ Sazzad Hossain/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Идея о создании буферной зоны между Россией и Украиной предполагает участие военных не из стран НАТО и помощь США в наблюдении.

    Планы по организации буферной зоны на Украине обсуждаются военными чиновниками стран – союзников, включая США, сообщает NBC News.

    По данным телеканала, зона будет большой демилитаризованной территорией с неуточненными пока границами. США могли бы играть ключевую роль в обеспечении наблюдения за этой зоной благодаря использованию дронов, спутников и других средств разведки.

    Силы для укрепления буферной зоны могут быть предоставлены странами, не входящими в НАТО, например Бангладеш или Саудовской Аравией. Американские военные не будут размещаться непосредственно на украинской территории.

    «Составители планов стараются избежать использования сил НАТО и хоть какого-либо ее упоминания», – приводит NBC слова своего источника. Подчеркивается, что участие альянса вызвало бы серьезные вопросы у Москвы.

    В качестве альтернативы Киеву могут быть предложены двусторонние соглашения с союзниками для получения гарантий безопасности без привлечения НАТО, что не позволит задействовать коллективную оборону по статье 5 альянса. NBC отмечает, что все инициативы находятся на стадии обсуждения и не будут реализованы без согласия Москвы, Вашингтона, Киева и стран-гарантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что буферная зона по линии соприкосновения на Украине не требуется. Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения.

    Запад обсуждает создание трехуровневой системы обороны на Украине, куда входит демилитаризованная зона с нейтральными миротворцами и подготовленные войска Украины.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 05:56 • Новости дня
    AW&ST сообщил о поставках ракет ERAM на Украину в октябре

    Журнал AW&ST сообщил о поставках ракет ERAM на Украину в октябре

    Tекст: Ирма Каплан

    США могут поставить Украине первые ракеты воздушного базирования ERAM в октябре текущего года, сообщил журнал Aviation Week & Space Technology (AW&ST).

    Поставки ударных боеприпасов повышенной дальности (ERAM), как ожидается, будут поставляться украинским и американским вооруженным силам в больших количествах. <...> Хотя Украине разрешено закупить до 3550 ракет, первая партия будет меньше. Поставка первых десяти экземпляров запланирована на октябрь», – пишет Aviation Week & Space Technology (AW&ST).

    По данным журнала, ERAM появилась всего за 14 месяцев с момента публикации заявки в августе 2024 года. Поставка опытных образцов крылатых ракет воздушного базирования запланирована на октябрь. Это продукт новой организации, созданной ВВС США несколько лет назад в рамках Управления вооружений Центра управления жизненным циклом.

    Вышеозначенные боеприпасы – это ответ на запрос об ускорении закупок, разработки и массового производства оружия воздушного базирования для Пентагона, добавили авторы материала.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза и поступят Киеву в течение шести недель.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о планах превратить Украину в «стального дикобраза», а «коалиция желающих» согласилась поставлять киевскому режиму ракеты большой дальности.


    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 22:38 • Новости дня
    Мобилизованных с инвалидностью ВСУ стали использовать в «ротах смерти»

    Tекст: Ирма Каплан

    В 425-м штурмовом полку ВСУ мобилизованных с тяжелыми заболеваниями направляли на самые опасные задания, чтобы отвлечь российских военнослужащих, например, на штурмы позиций, рассказали в российских силовых структурах.

    «По прибытии в 425-й отдельный штурмовой полк командир оценивает новобранцев и, если он видит, что по каким-либо причинам или по здоровью воин из него никудышный, ему прямая дорога в »роту смерти», – пояснил ТАСС информатор.

    Он рассказал, что задача таких бойцов – отвлекать на себя огонь противника во время штурма, пока разведка выявляет российские огневые позиции.

    «Если отправлять на убой некого», командование ВСУ на позиции запросит «смертников» из смежного подразделения. О такой практике, по словам источника, часто рассказывают пленные военнослужащие ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка ВСУ массово покидают свои подразделения из-за недовольства действиями командования и невозможности перевода, сообщили в российских силовых структурах.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД, разбиралась, где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ.


    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 07:42 • Новости дня
    Бойцы «Севера» сообщили о считанных метрах до освобождения Юнаковки

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» сообщили об успехах на Сумском направлении фронта в районе Юнаковки: несмотря на активацию противника, который пытается совершать контратаки, до освобождения поселения осталось немного.

    «Штурмовые группы ВДВ с тяжелыми боями продолжают продвижение в Юнаковке, до полного освобождения населенного пункта остались считанные метры. Противник активизировался и усиливает давление на фланги. По нему работает российская авиация, артиллерия и расчеты БПЛА», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    По их словам, за сутки ВСУ попытались реализовать четыре контратаки: две в районе Андреевки и по одной в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки. В итоге российские бойцы уничтожили более 50% живой силы штурмовых групп ВСУ и две ББМ.

    В Волчанске на Харьковском направлении штурмгруппы «Северян» отразили одну контратаку и продвинулись на левом берегу реки Волчья на 100 м, заняли одно техническое здание и закрепились. Также есть значительные продвижения в районе Тихого.

    В лесу западнее Синельниково штурмовики продвинулись на 200 м и заняли опорный пункт и огневую позицию ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» заметили, как возрастных солдат ВСУ переводят в штурмовики близ Сум. Кроме того, артиллерия группировки российских войск «Север» нарастила усилия по уничтожению позиций ВСУ на Сумском направлении.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 12:16 • Новости дня
    Минобороны Канады заявило о пропаже военного в Латвии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канадский военнослужащий, техник по обслуживанию транспорта из вертолетной эскадрильи, пропал без вести в латвийском городе Адажи 2 сентября, сообщило Министерство обороны Канады.

    Военнослужащий Вооруженных сил Канады пропал без вести на территории Латвии, передает ТАСС.

    Министерство обороны Канады сообщило, что техник по обслуживанию транспорта Джордж Холь числится пропавшим со 2 сентября 2025 года. Он служил в составе авиационного батальона многонациональной бригады НАТО в Латвии, а его основное место дислокации – канадский город Эдмонт, провинция Альберта.

    Ведется расследование, продолжаются поисковые мероприятия». Последний раз Холя видели в латвийском городе Адажи.

    В поисковой операции задействованы правоохранительные органы Латвии, военная полиция Канады, а также подразделения НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Латвии со 2 сентября по 8 октября пройдут масштабные учения Namejs 2025 с участием около 12 тыс. военных НАТО. В порт Риги прибыла техника и экипировка вооруженных сил Канады. Канада планирует использовать своих военных в Латвии для защиты от «российских хакеров».

    Комментарии (4)
    4 сентября 2025, 16:20 • Новости дня
    В Париже прошла встреча Зеленского и спецпосланника США Уиткоффа

    Зеленский обсудил гарантии безопасности с Уиткоффом в Париже

    Tекст: Денис Тельманов

    В Париже состоялась встреча Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, подробности переговоров официально не раскрывались.

    Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провели двусторонние переговоры в Париже, передает ТАСС. Представитель Зеленского Сергей Никифоров сообщил журналистам, что встреча уже завершилась, однако детали беседы остались неизвестными.

    Ранее издание «Общественное» со ссылкой на источники в Елисейском дворце отмечало, что эта встреча стала продолжением переговоров Зеленского и американской стороны, проходивших в Вашингтоне 18 августа.

    В четверг в Париже с Уиткоффом также встречались секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак. По информации СМИ, обсуждалась практическая реализация гарантий безопасности для Украины.

    В этот же день в Париже прошла встреча членов так называемой коалиции желающих, где обсуждались вопросы безопасности для Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял о тридцати странах – участниках коалиции. Ожидается, что вскоре лидеры этих стран вместе с Зеленским проведут совместный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планируют провести личную встречу для обсуждения вопросов сотрудничества. Стивен Уиткофф оказался во Франции накануне переговоров по формату «коалиции желающих». Глава украинского режима Владимир Зеленский заявил, что инициатива по военной поддержке Киева в рамках «коалиции желающих» пока «выглядит теоретически».

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 15:53 • Новости дня
    В России представили новейший безэкипажный катер «Бандит»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший морской робототехнический катер «Бандит» впервые показали на слете «Дронница» в Великом Новгороде.

    Новейший морской робототехнический катер «Бандит» был впервые продемонстрирован на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница», передает ТАСС. Испытания изделия продолжаются. Катер может управляться по радиосвязи и видеосвязи на расстоянии до 400 км. «Бандит» может применяться в режиме камикадзе с полезной нагрузкой до 500 кг, а также для доставки грузов – боекомплекта, медикаментов и продуктов. Боевую апробацию катер пройдет весной 2026 года. Максимальная скорость катера составляет свыше 74 км/ч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в современной войне началась эра использования морских дронов. Российский ВМФ продолжает формировать свой новый облик с учетом развития беспилотных технологий. Эксперты указывают, что для флота приоритетом остаются ударные и разведывательные морские беспилотники.

    Комментарии (2)
    6 сентября 2025, 10:49 • Новости дня
    В России впервые показали FPV-дрон «Артемида 10», запускаемый с дронпорта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На всероссийском слете операторов беспилотных систем представили новый FPV-дрон, отличающийся возможностью группового применения и централизованным управлением, сообщил официальный представитель НПО «Кайсант».

    FPV-дрон «Артемида 10», оснащённый технологией машинного зрения и предназначенный для запуска с дронопорта, впервые презентовали на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде, передает ТАСС. Новинку представил официальный представитель НПО «Кайсант».

    Как рассказали в организации, главная особенность «Артемиды 10» заключается в возможности коллективного применения: «Управление всеми устройствами производится при помощи одного пульта. Речь о групповом применении аппаратов, мы назвали это «коллектив», – отметили представители НПО «Кайсант». Дроны размещаются на специальной тележке-дронопорте, которая доставляет их к месту запуска.

    После прибытия устройства переходят в режим гибернации и остаются неактивными до команды оператора. Затем управление переключается с тележки на каждый дрон по очереди, аппараты стартуют и выполняют задание по поражению цели. Масса одного FPV-дрона составляет 1,2 кг, а максимальная дальность захвата цели достигает 500 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конвертоплан Supercam S350M оснастили защитой от FPV-дронов. Презентация конвертоплана Supercam прошла на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 11:55 • Новости дня
    На ВЭФ показали новейший FPV-дрон «Ветер-Х» для СВО

    Новейший FPV-дрон «Ветер-Х» с дальностью от 30 км показали на ВЭФ

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках Восточного экономического форума представили FPV-дрон «Ветер-Х», который может выполнять задачи на дистанциях от 30 километров благодаря использованию воздушного ретранслятора.

    Новейший FPV-дрон «Ветер-Х» с воздушным ретранслятором, предназначенный для выполнения задач на дистанциях от 30 км, был представлен на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает ТАСС.

    Конструкторское бюро «Ветер» сообщило, что дрон уже применяется в рамках спецоперации на Украине.

    В компании отметили, что «Ветер-Х» впервые демонстрируется на ВЭФ и отличается от других FPV-дронов возможностью параллельного использования двух каналов связи – радио и оптики. Новая модель также получила увеличенную раму, что обеспечивает стабильный полет с грузом в любых погодных условиях. Комплекс управления устойчивой связью разработан КБ «Ветер» и может переключать каналы в полете.

    С воздушным ретранслятором и наземной станцией управления «Питон V3» дрон способен выполнять задачи на расстоянии от 30 км. Продолжительность полета с полезной нагрузкой составляет от 25 минут, при использовании двух аккумуляторов – до 50 минут. Дальность полета заявлена от 23 км. В компании подчеркнули, что воздушный ретранслятор произведен на 80% из отечественных компонентов.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября, его организатором выступает Фонд Росконгресс. В этом году форум привлек более 4,5 тыс. участников из более чем 70 стран и территорий, на мероприятии проходят свыше 100 тематических сессий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевые лазеры для борьбы с беспилотниками прошли успешные испытания.

    Московские инженеры внедрили искусственный интеллект в дроны, что делает их неуязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет им самостоятельно достигать цели даже при потере сигнала управления.

    Министерство обороны отчиталось, что увеличило поставки тактических беспилотников в войска, что уже положительно влияет на эффективность боевых действий.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 18:14 • Новости дня
    Российские войска получили модульные FPV-дроны «Ключ 10» нового поколения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новая версия FPV-дрона с быстрой заменой модуля видеопередачи стала доступна российским военным, она позволяет легко менять частоты и повышать тактические возможности, сообщил официальный представитель Центра беспилотных компетенций с позывным Барс.

    Стартовали массовые поставки модульных FPV-дронов «Ключ 10» для российских подразделений, сказал Барс ТАСС.

    По его словам, в основе новинки – модульная конструкция, позволяющая за очень короткий промежуток времени поменять видеомодуль, чтобы работать на другой частоте управления.

    «Если бойцам нужна другая частота, они могут за 10 секунд заменить модуль, и работать на требуемой частоте», – заявил Барс. Такая возможность позволяет войскам быстро адаптироваться к условиям фронта и менять каналы радиоуправления при необходимости.

    Аппарат впервые демонстрируют на слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде. В зоне спецоперации система применяется уже около двух месяцев.

    Представители подразделений отмечают, что новинка дает существенное тактическое преимущество, несмотря на небольшие доработки. Барс также добавил, что модульный дрон «Ключ 10» стал первым подобным аппаратом в России.

    Ранее в субботу гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщал, что выпуск оптоволоконных дронов «Князь Вандал Новгородский» превысил 50 тыс. штук в месяц.

    До этого российские предприятия начали выпуск и поставки новых лазерных систем для эффективного противодействия беспилотникам.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 11:25 • Новости дня
    Эксперты назвали новые межконтинентальные ракеты Китая страховкой от ПРО США

    Эксперт Каушал назвал новые межконтинентальные ракеты Китая страховкой от ПРО США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время парада в Пекине Китай продемонстрировал две новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты, способные нести многочисленные ядерные боеголовки, пишет Bloomberg .

    Китай продемонстрировал свои новые стратегические амбиции в ядерной сфере, представив на параде в честь годовщины окончания Второй мировой войны в Пекине две новые межконтинентальные баллистические ракеты – DF-5C и DF-61, передает Bloomberg.

    Оба этих комплекса отличались внушительными размерами и, по мнению экспертов, отражают стремление Китая значительно увеличить свой ядерный арсенал, который, по оценкам Пентагона, может достичь 1 тыс. боеголовок к 2030 году.

    Как отметил старший научный сотрудник лондонского Royal United Services Institute Сидхарт Каушал, крупные ракеты особенно ценны тем, что способны нести множество индивидуально наводимых боеголовок, что усложняет задачи противоракетной обороны.

    Он подчеркнул: «Фактически, их можно рассматривать как страховку от возможностей систем ПРО США». Присутствие DF-5C и DF-61 стало сигналом о том, что Китай развивает ядерную триаду – комплекс систем доставки ядерного оружия с земли, моря и воздуха.

    DF-5C отличается трехсекционной конструкцией и диаметром свыше 3 метров, при этом ракету перевозили на нескольких транспортных средствах. По сообщениям китайских СМИ, она способна нести до десяти боеголовок или один сверхмощный заряд.

    По мнению директора Программы по нераспространению оружия в Восточной Азии Джеффри Льюиса, большая масса боевой части позволяет предполагать наличие многомегатонной боеголовки, что может компенсировать возможную нехватку точности или быть использовано против укрепленных целей.

    DF-61, напротив, была показана на мобильной 16-колесной платформе, что делает ее менее уязвимой для удара и более гибкой в применении – по мнению Каушала, речь идет о твердотопливной ракете длиной более 20 метров, вероятно, наследнице DF-41 с дальностью до Северной Америки.

    Эксперты допускают, что на таких ракетах могут быть размещены и экзотические системы, включая фракционный орбитальный бомбардировочный комплекс, испытания которого Китай провел в 2021 году.

    Как отмечает эксперт Carnegie Endowment for International Peace Анкит Панда, разнообразие и секретность китайских МБР демонстрируют, что ядерная программа страны развивается так же масштабно и экспериментально, как в США и СССР до заключения договоров о контроле над вооружениями в эпоху холодной войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пекине начался военный парад. На площади Тяньаньмэнь началось движение парадных расчетов. Китай впервые представил на параде ядерную ракету DF-5C.

    Комментарии (0)
    Главное
    Макрон сообщил Моди о работе «коалиции желающих»
    Путешественника из Франции задержали во Владивостоке за незаконное пересечение границы
    Песков: Компании-спонсоры ВСУ стали врагами России
    Россиян освободили после задержания за поцелуй в мечети Стамбула
    Россия поставила рекордный объем сои в США
    ВСУ массово отступили от Константиновки из-за нехватки людей
    L'Antidiplomatico: Путин разрушил парижские планы «рыцарей апокалипсиса»

    Рублю предложили расслабиться

    Российская валюта весь 2025 год удивляла своей крепостью. Однако с конца августа рубль взял курс на ослабление. Глава Сбербанка считает, что этот тренд продолжится вплоть до конца года. Что заставило рубль развернутся и от чего зависят темпы его ослабления? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Перейти в раздел

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века

    Целый ряд макроэкономических показателей демонстрирует глубокие проблемы в экономике Великобритании. Перед нами системный кризис финансов Соединенного Королевства и всей британской экономической модели. Корни этого кризиса уходят в далекое прошлое – куда, похоже, возвращается и сама эта страна, бывшая когда-то самой могущественной в мире империей. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации