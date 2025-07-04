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    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неумение болеть за своих ведет к нравственной порче

    Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.

    9 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую.

    14 комментариев
    4 июля 2025, 14:57 • Новости дня

    Лазерная установка LaserBazz уничтожила FPV-дрон за секунду

    Лазерная установка LaserBazz уничтожила FPV-дрон за секунду
    @ Екатерина Адамова/ ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На северо-западе России в ходе испытаний лазерная установка проекта «Посох» за одну секунду уничтожила FPV-дрон на дистанции 500 метров.

    Лазерная установка проекта «Посох» для защиты критической инфраструктуры от беспилотников успешно прошла тестирование, передает ТАСС.

    Испытания прошли на полигоне на Северо-Западе России. Устройство с системой наведения на цель поразило статический макет типового аккумулятора FPV-дрона на дистанции 500 метров прямым лазерным воздействием в течение одной секунды.

    Представитель LaserBazz отметил: «В ходе тестирования, мы продемонстрировали поражение статического макета типового аккумулятора FPV-дрона на дистанции 500 метров. Это заняло около одной секунды прямого воздействия». Уточняется, что для поражения двигателя аналогичного дрона лазеру понадобилось бы лишь 0,2 секунды.

    Мощность представленной на испытаниях установки составила 3 кВт. Однако у компании уже имеется более мощный комплекс мощностью 80 кВт для охраны промышленных и критических объектов. Разработчики намерены апробировать установку в зоне спецоперации на Украине до конца 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России планирует испытать новую лазерную систему для борьбы с беспилотниками, входящую в проект «Посох», в зоне спецоперации до конца лета 2025 года.

    3 июля 2025, 02:25 • Новости дня
    Подсчитаны потери ВСУ за 2025 год

    ТАСС: Потери ВСУ за 2025 год достигли 265 тыс. военных и 4 тыс. единиц бронетехники

    Подсчитаны потери ВСУ за 2025 год
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Подсчеты ТАСС показывают на значительный рост потерь украинской армии за первые шесть месяцев 2025 года, включая как личный состав, так и военную технику.

    Суммарные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с января по июнь 2025 года составили более 265 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    В июне, согласно сводкам Минобороны России, число потерь достигло примерно 45 тыс. человек, в то время как за предыдущие пять месяцев этот показатель составил 222 тыс.

    В части военной техники украинская армия за полгода лишилась 13 самолетов, 22 зенитных ракетных комплексов, 69 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 979 танков и других бронемашин.

    Также были уничтожены 6 727 артиллерийских орудий и минометов, 7 866 единиц специальной военной автомобильной техники и свыше 27 тыс. беспилотников.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, общие потери ВСУ за сутки составили свыше 1235 военнослужащих, два бронетранспортера, танк, 13 артиллерийских орудий, девять складов и 13 станций РЭБ, сообщили в Минобороны.Также газета ВЗГЛЯД перечисляла, какие военные запасы США расстреляла Украина.

    Комментарии (11)
    2 июля 2025, 13:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил решение Пентагона приостановить поставку вооружений Украине

    Эксперт Анпилогов: Обороноспособность Украины без американского оружия резко упадет

    Эксперт объяснил решение Пентагона приостановить поставку вооружений Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Снабжение украинской армии становится неподъемной для американцев задачей. Тем более что истощение арсеналов Пентагона достигло критической точки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно о приостановке поставок Украине зенитных ракет и высокоточных боеприпасов из США.

    «Решение Штатов приостановить поставки вооружений Украине, по всей видимости, коснулось той помощи, которую обещал предоставить еще Джо Байден», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов. По его мнению, такой шаг администрации Дональда Трампа не похож на «двойную игру».

    Собеседник напомнил, что в мае американская сторона была вынуждена выкупать у европейских союзников, в том числе боекомплект ЗРК Patriot для Украины. В арсенале США свободных комплексов не нашлось, но были утвержденные еще предыдущим американским лидером средства на такие траты.

    «У Пентагона есть требования по неснижаемым остаткам различных видов вооружений. Прошедшая ревизия показала истощение арсеналов. Одна из причин – военный конфликт между Израилем и Ираном», – указал эксперт, напомнив, что Вашингтон поставлял еврейскому государству боеприпасы для ПВО и ВВС.

    «Кроме того, администрация Трампа не снимает задачу по подготовке к большой войне с Китаем. Все это в совокупности определило решение Пентагона приостановить любые поставки Киеву», – пояснил Анпилогов. По его словам, действия США подтвердили: они рассматривают Украину как «второстепенный театр боевых действий».

    «К тому же все, что поставляется ВСУ, либо крайне быстро расходуется – скажем, артиллерийские снаряды, либо поражается российскими ВКС – например, те же Patriot. Снабжение украинской стороны становится неподъемной для американцев задачей», – добавил собеседник.

    Как быстро разрешится ситуация и возобновятся ли поставки, судить сложно. «Истощение американских арсеналов достигло критической точки не вчера. Это процесс, который фактически идет с 2022 года и имеет системный характер. Причем речь идет о проблемах в производстве не только боеприпасов, но и многих расходников. Например, лайнеров – сменных частей ствола артиллерийского орудия», – привел пример аналитик.

    «Выяснилось, что тот режим использования артиллерии, который задает конфликт на Украине, разительно отличается от тех боевых действий, которые вела армия НАТО в 2000-2010-х годах: тогда пушка или гаубица могла отстреливать сотню снарядов за год, а сейчас сотня – это расход за неделю. Износ орудия чудовищный. Поэтому у ВСУ есть проблема с переданными им артсистемами – у тех расстреляны стволы, то есть они потеряли боевые качества. За счет деградации материала и невозможности замены очень сильно падает дальность и точность стрельбы», – детализировал Анпилогов.

    Американцам предстоит пересобрать свой ВПК, а это, как отмечает собеседник, довольно длительный процесс. Украина с приостановкой американских поставок теряет большой сегмент мощного высокоточного оружия, отметил он. «Резко упадет способность украинской армии обороняться, противник сильно просядет по системам ПВО. Все это скажется на боевых действиях, в частности облегчит ВС России работу по тылам противоборствующей стороны», – прогнозирует он. Эксперт напомнил, что на Украине уже вынуждены признавать: они не могут перехватить значительную часть российских ракет и дронов.

    «Европе же не хватит мощности, чтобы быстро заменить американскую помощь. Тем более что европейцы сами сталкиваются с потребностью пополнять свои собственные арсеналы. Все попытки Европы собрать в новых условиях свой ВПК до сих пор упирались в неповоротливую бюрократию. Страны ЕС продолжат передавать вооружение, но, я думаю, по остаточному принципу», – рассуждает аналитик.

    На этом фоне он указал на попытки Украины запустить производство вооружений. Так, в Киеве заявляют об испытаниях аналога российского УМПК, напомнил эксперт. «Противник давно истощил доставшиеся ему еще с советских времен запасы. Поэтому системы ПВО советского образца переоборудовали под западные ракеты. Положение оппонентов усугубляется», – заключил Анпилогов.

    Ранее стало известно, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину. Решение в начале июня принял глава политического управления Пентагона Элбридж Колби после проверки запасов боеприпасов. Причиной, по данным Politico, стала нехватка собственных запасов, которую выявили после проверки.

    По информации NBC News, Штаты отложили поставки перехватчиков Patriot, ракет Hellfire, Stinger и AIM, 155-мм осколочно-фугасных снарядов для гаубиц и высокоточных ракет GMLRS. По информации источников телекомпании, приостановка может продлиться до тех пор, пока не будет завершена оценка американского вооружения. В случае, если обнаружится дефицит боеприпасов, отсрочку могут пролонгировать.

    Как пишет The New York Times, США не будут поставлять Украине боеприпасы и ракеты в течение ближайших месяцев. «Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после пересмотра Минобороны военной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру», – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

    «Подобный шаг поднимает вопросы о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины – и о приоритетах в самой американской оборонной политике», – прокомментировал ситуацию глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Тем временем МИД Украины пригласил временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для обсуждения поддержки. «Ключевой темой разговора с американским дипломатом стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух стран», – говорится в заявлении украинского ведомства, передает ТАСС. В Киеве заявили о важности продолжения поставок ранее одобренных пакетов оружия.

    Комментарии (3)
    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

    Комментарии (0)
    4 июля 2025, 04:33 • Новости дня
    Разработчик рассказал об испытаниях дальнобойной платформы «Странник» в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Дальнобойная роботизированная платформа «Странник» со спутниковым управлением предназначена для минирования и эвакуации раненых на дистанции до 30 км, ее испытания в зоне СВО начнутся в июле, сообщил официальный представитель компании Komandante Robotics Алексей Смирнов.

    Он уточнил, что дрон способен ехать на дистанции свыше 15 км и вплоть до 30 км – в зависимости от емкости батарейки.

    «Мы упразднили все то, что применяется для подобных платформ сейчас – не нужен пульт управления, ноутбук, наземная станция управления (НСУ), антенны, также убраны все аналоговые и цифровые частоты. «Странник» управляется со спутника. Для управления платформой нужен смартфон или планшет, при этом оператор может находиться в любой точке планеты», – цитирует разработчика ТАСС.

    Он подчеркнул, что существующие платформы с ретранслятором могут преодолеть не более 1,5 км при действии радиоэлектронной борьбы и требуют непосредственного присутствия оператора в радиусе до 5 км, что подвергает его опасности. «Странник» отличается компактностью, помещается в багажник, весит 56 кг, его сложнее поразить дроном-камикадзе, а при потере связи он не требует перезапуска.

    Кроме того, «Странник» полностью автономен. Он передает обстановку вокруг, оснащен телеметрией и двусторонней связью, что делает его уникальным среди аналогов. Заявленная скорость платформы – 20 км/ч, а управление реализуется отечественным программным обеспечением, работающим без VPN и сторонних сервисов, что устраняет задержки связи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, попытки получить доступ к протоколу шифрования российской системы «Веда» оказались безуспешными для украинских хакеров, несмотря на наличие станций с прошивкой, сообщил официальный представитель проекта.Также

    лазерную систему для борьбы с беспилотниками, которая входит в проект «Посох», планируют испытать в зоне спецоперации до конца лета 2025 года.


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    3 июля 2025, 17:07 • Новости дня
    Портовая инфраструктура в Одессе пострадала после серии взрывов
    Портовая инфраструктура в Одессе пострадала после серии взрывов
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате серии взрывов в Одессе повреждения получили портовые краны, техника и складские помещения, что подтвердили представители местных властей.

    Портовая инфраструктура в Одессе была повреждена после взрывов, передает ТАСС. Об инциденте сообщил украинский чиновник Алексей Кулеба в своем Telegram-канале. Он уточнил, что был зафиксирован удар по порту города, в результате которого пострадали портовые краны, техника и склады.

    Власти города ранее информировали о произошедших взрывах. Мэр Одессы Геннадий Труханов говорил о многочисленных взрывах, не приводя дополнительных подробностей о последствиях инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники «Герань-2» нанесли удар по украинскому складу боеприпасов в районе Краматорска в ДНР. В Одесской области разоблачили группу командиров ВСУ, которые организовали продажу поддельных документов и казенного топлива на крупную сумму.

    Массовый ночной удар по объектам в Харькове и Одессе провели с использованием новых реактивных дронов «Герань-3», способных развивать скорость до 600 километров в час.

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    2 июля 2025, 16:50 • Новости дня
    Депутат Рады заявила о конце союзнических отношений США и Украины

    Депутат Рады Безуглая: США сейчас – не наш союзник

    Tекст: Денис Тельманов

    Марьяна Безуглая публично поставила под сомнение союзнические отношения Киева и Вашингтона на фоне сокращения военной поддержки со стороны США.

    Информация о прекращении части поставок оружия Украине появилась накануне, передает РИА «Новости». Сообщалось, что США временно приостановили отправку ряда военных грузов, включая ракеты ПВО, высокоточные боеприпасы и другое вооружение, из-за опасений по поводу сокращения собственных запасов.

    Марьяна Безуглая, депутат Верховной рады Украины, заявила в своем Telegram-канале: «США сейчас – не наш союзник». Она подчеркнула изменившийся характер отношений между двумя странами после решения Вашингтона.

    Издание Politico и представитель Белого дома Анна Келли подтвердили, что поставки были ограничены ради национальных интересов США. В перечень вооружений, попавших под ограничения, вошли десятки перехватчиков Patriot, тысячи гаубичных боеприпасов калибра 155 миллиметров, более ста ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных систем GMLRS, десятки ракет Stinger, ракеты AIM и гранатометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское внешнеполитическое ведомство провело встречу с временным поверенным США на фоне приостановки ряда военных поставок, включая ракеты Patriot.

    США приостановили поставки Украине зенитных ракет и высокоточных боеприпасов. Армия США столкнулась с критическим истощением арсеналов. Дмитрий Песков отметил, что уменьшение объема западных поставок вооружений Украине ускоряет завершение спецоперации.

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    3 июля 2025, 17:13 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США

    Военный эксперт Кнутов: США и ЕС переведут Украину на войну дронов

    Эксперт оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пентагон пересматривает военные приоритеты в пользу Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, что уже привело к уменьшению поставок оружия на Украину. Однако, как отмечает в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, России стоит учитывать непредсказуемость Дональда Трампа – американский лидер может в любой момент возобновить военную поддержку ВСУ, пусть и не в прежних объемах.

    «Еще 5 июня глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что Штаты «не обязаны защищать весь мир», поэтому они перераспределят расходы на оборону. Он отмечал, что среди приоритетных задач администрации Трампа – защита южной границы США и обеспечение сдерживания КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Еще одно важное для НАТО событие – это саммит альянса в Гааге, который проходил в конце июня. По его итогам Вашингтону удалось добиться от членов блока повышения расходов на оборону до 5% ВВП, отметил собеседник.

    «США, получив возможность финансово влиять на НАТО и на программы закупки вооружений, дали понять, что не собираются отворачиваться от этой организации или уходить из Европы. Но вместе с тем они переключат свое военно-политическое внимание на Китай, оставив ВСУ на попечении Британии и Германии», – указал эксперт.

    «При этом поставки оружия сокращаются, и этот процесс продолжится. Дело в том, что конфликт между Индией и Пакистаном, а также 12-дневная война между Ираном и Израилем показали, что расход ракет для систем ПВО и других боеприпасов, а также количество самолетов и их защита не соответствуют тем стандартам, которые были у Пентагона», – пояснил аналитик.

    Так, в ходе эскалации на Ближнем Востоке была израсходована одна пятая всех запасов ракет для комплексов THAAD. «В итоге американцы пришли к выводу, что им нужно пересмотреть свои нормативы. Поэтому и было принято решение приостановить поставки Украине. Такой шаг – военная необходимость», – акцентировал эксперт.

    По его словам, европейцы действуют в том же ключе. «Их риторика следующая: они готовы помогать Киеву, но в первую очередь необходимо пополнить свои арсеналы. Так, Польша в три раза увеличила производство снарядов. Британия сообщила о резком увеличении производства стволов для артиллерийских орудий», – перечислил Кнутов.

    «Кроме того, Североатлантический альянс принял решение о создании своего рубежа противовоздушной обороны протяженностью 3 тыс. километров – это так называемая антидроновая стена, которая будет включать и зенитно-ракетные комплексы, станции РЭБ и РЛС, и космические спутники, а также боевые лазеры. Все это требует производственных мощностей, которых у Европы нет», – добавил собеседник.

    На этом фоне Украину переводят исключительно на дроны, отметил он. В частности, правительство Германии подписало соглашение о выделении денег для производства на Украине более 500 БПЛА с дальностью полета до 1,2 тыс. километров. Финляндия и Норвегия также заявили, что создают аппараты для ВСУ.

    Отдельного внимания заслуживает система противовоздушной обороны Украины. «Переданный Киеву ЗРК SAMP-T уже несколько месяцев не используется, потому что к нему нет ракет. Что касается комплекса Patriot, то к нему поставили порядка сотни ракет. Этого противнику хватит лишь на неделю боевых действий при интенсивных налетах», – детализировал аналитик.

    В такой ситуации Киев демонстрирует находчивость. «Украинцы развивают программу дронов-ПВО, чтобы хоть как-то прикрыть небо. Они пытаются применять аппараты против наших «Гераней». Более того, разрабатываются беспилотники с автоматами или пулеметами, которые, по задумке, станут вести огонь по целям в воздухе», – рассказал Кнутов.

    По его оценкам, традиционные средства борьбы будут исчерпаны у ВСУ через несколько месяцев. За это время США не смогут восполнить свои арсеналы, считает эксперт. Впрочем, он призывает учитывать и политику нынешнего американского лидера.

    «Дональд Трамп – человек настроения: сегодня у него заявления одного плана, а завтра – все поменялось, решения пересмотрены. Поэтому предугадать, как он поведет себя в вопросе помощи Украины, трудно. Но я думаю, что доводы Пентагона все же будут решающими, а они – против Киева», – рассуждает спикер.

    В свою очередь Европа не сможет устранить дефицит в вооружении ВСУ. «О чем бы ни просил украинский министр обороны, важно понимать: производственные мощности у всего блока НАТО не настолько большие, как аппетиты у руководства Украины», – иронично отметил аналитик. По его оценкам, Европа к концу года может построить новые предприятия или модернизировать действующие.

    «Тогда, вероятно, возрастет производство и беспилотников, и других видов оружия, и увеличатся поставки Киеву. Другой вопрос, что к этому моменту ситуация на фронте может ощутимо измениться, и точно не в пользу ВСУ. Кроме того, наша разведка отслеживает и своевременно пресекает поступления вооружения на Украину. И эта работа будет продолжаться», – заключил Кнутов.

    Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлены поставки только части вооружений. «Мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились», – сказала представитель ведомства Тэмми Брюс. По ее словам, это не станет фактором в урегулировании конфликта.

    Она отвергла сообщения о том, что украинские власти не были уведомлены о решении США. «У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США», – отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента.

    По информации Politico, Минобороны США приостановило помощь Киеву без согласования с внешнеполитическим ведомством. В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов Конгресса и ключевых европейских союзников США. Конгрессмен Майкл Маккол указал на внутренние разногласия в Белом доме.

    В другом материале Politico сообщает, что Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ. В рамках этой инициативы несколько европейских правительств уже изучают возможность использовать свои оборонные бюджеты для закупки американских систем.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил у Германии поддержку в ПВО и бронетехнике. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями немецкой военной промышленности. Украинские власти считают, что расширение сотрудничества с немецкими производителями вооружений может компенсировать возникший дефицит военной помощи. Киев ожидает, что Берлин усилит поддержку.

    Напомним о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News накануне. Украинское Минобороны заявило, что официальных уведомлений по этому поводу не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, причиной сокращения западных поставок стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран. «Но в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции», – подчеркнул Песков. Газета ВЗГЛЯД писала, к каким военным и политическим последствиям приведет сложившаяся ситуация.

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    2 июля 2025, 19:48 • Новости дня
    Медведев: С начала года в армию прибыло более 210 тыс. контрактников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Контракт с Министерством обороны о службе в ВС России с начала 2025 года подписали более 210 тыс. человек, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии.

    На 1 июля в воинские части прибыли более 210 тыс. человек, сказал Медведев, передает ТАСС. Он отметил, что темп набора кадров остается стабильным и высоким.

    Также Медведев сообщил, что с начала года в добровольческие подразделения поступили свыше 18 тыс. человек. «Хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в этой деятельности, за такие высокие результаты», – заключил зампред СБ России.

    В мае Медведев сообщал, что почти 175 тыс. человек стали контрактниками в воинских частях России с начала 2025 года, в добровольческие подразделения пришли свыше 14 тыс. новых бойцов.

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    4 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    США резко увеличили планы закупок ракет Patriot PAC-3 MSE
    США резко увеличили планы закупок ракет Patriot PAC-3 MSE
    @ 94th Airlift Wing and MEADS International, Inc.

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия США намерена закупить более 13 тыс. зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE, чтобы восполнить запасы и ускорить развитие программы «Золотой купол».

    Армия США увеличит планы закупки зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE с 3376 до 13773 единиц, передает РИА «Новости». Решение было утверждено Советом по надзору за требованиями армии 16 апреля 2025 года, срок реализации программы не уточняется.

    Причиной расширения закупок стала необходимость быстро пополнить арсенал и приоритет развития противоракетной обороны в рамках инициативы «Золотой купол». По информации Politico, ранее часть поставок вооружений на Украину была приостановлена из-за истощения американских запасов, что подтвердили в Белом доме со ссылкой на интересы национальной безопасности Соединенных Штатов.

    Пентагон запросил на закупку этих ракет в бюджете 2026 года более 1,31 млрд долларов. Из них около 946 млн долларов пойдут на обычные закупки, а еще 366 млн долларов выделят на закупку дополнительных 96 ракет. В рамках базовой программы 549,6 млн долларов заложены на 130 ракет, а 396,3 млн долларов предназначены для помощи Украине через фонд Overseas Operations Cost.

    Patriot PAC-3 MSE – это модернизированные ракеты-перехватчики, предназначенные для уничтожения баллистических и крылатых ракет и вражеских самолетов. Средняя стоимость одной ракеты составляет около 3,87 млн долларов. Концепция «Золотого купола», представленная президентом Трампом 20 мая, предусматривает дополнительно 25 млрд долларов на развитие интегрированной системы ПВО и ПРО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ признали слабость американских комплексов Patriot против российских баллистических ракет. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области. ВС России поразили более 30 установок Patriot на Украине.

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    2 июля 2025, 06:58 • Новости дня
    Ростех отправил в войска новую партию БМП-3
    Ростех отправил в войска новую партию БМП-3
    @ @rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшие боевые машины пехоты БМП-3 с усовершенствованной защитой направлены российской армии для повышения эффективности и безопасности на поле боя, сообщили в Ростехе.

    Новую партию боевых машин пехоты БМП-3 передало Министерству обороны России предприятие «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», передает ТАСС. В сообщении отмечается, что поставленные машины оснащены специальными экранами и решетками, что повысило их защищенность. Кроме того, внедрение новых систем позволило увеличить мобильность БМП-3 и эффективность использования вооружения.

    В Ростехе подчеркнули, что холдинг ежемесячно полностью выполняет обязательства по контрактам и комплектует машины дополнительными средствами защиты. Все поставляемые БМП-3 проходят строгий контроль качества и испытания, в которых ежедневно участвуют представители Минобороны. Военный представитель на заводе отметил: «Как и заводской коллектив, представители заказчика работают на производстве по 12 часов, а если необходимо – то и круглосуточно. Есть государственная задача – обеспечить армию надежной бронетехникой, и мы ее выполняем».

    В корпорации рассказали, что за последние три года в конструкцию БМП-3 внесены десятки изменений с учетом пожеланий военнослужащих и опыта спецоперации на Украине. Модификации включают новые комплекты защиты, средства снижения заметности, а также специальное оборудование, повышающее мобильность и эффективность применения вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты завершают испытания модернизированной БМП-3. Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» изучили бронемашины западного образца. Боевой модуль «Бережок», который разработал этот холдинг, прошел испытания против безэкипажных катеров.

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    3 июля 2025, 04:27 • Новости дня
    Politico описала новую тактику Киева по добыче американского оружия

    Politico: Киев разработал новую тактику для добычи американского оружия

    Tекст: Ирма Каплан

    Как выяснила газета, поскольку от американского президента Дональда Трампа не поступает новой военной помощи, Киев хочет получить разрешение на покупку американского оружия через Европу.

    «Поскольку Украина пытается добиться от США отправки ей большего количества оружия, она планирует попробовать кое-что новое: попросить Вашингтон разрешить Европе закупать американское оружие для Украины, заявили шесть информаторов, осведомленных о запросе», – пишет Pоlitico.

    Новый подход обсуждался примерно в то же время, когда администрация Трампа приняла решение остановить некоторые поставки военной помощи, которые уже были выделены Киеву, включая системы Patriot и осколочно-фугасные артиллерийские снаряды.

    В рамках новой стратегии несколько европейских правительств стали изучать варианты закупки американского оружия из своих оборонных бюджетов для передачи Украине. Деньги будут засчитываться в счет новых расходов НАТО на оборону, но пока нет твердых обязательств по данному вопросу.

    Эти закупки должны будут осуществляться с одобрения правительством США, условия которого обсуждаются.

    Одним из потенциальных камней преткновения являются ограничения, которые США обычно налагают на союзников, использующих американское оружие. Известно, что производство и отправка союзникам американского оружия занимает много времени.

    «Администрация Трампа, похоже, с энтузиазмом отнеслась к идее отправки большего количества оборонительного оружия в Киев, поскольку президент Украины Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Нидерландах на прошлой неделе. Один человек, напрямую проинформированный о встрече, охарактеризовал ее как «действительно позитивную», отметив, что Трамп показался «сострадательным» и «понимающим», – говорится в статье.

    «Мне сказали, что запрос президента Зеленского теперь заключается не столько в финансовой помощи от Соединенных Штатов, сколько в возможности использовать европейские деньги для закупки у нас оружия и боеприпасов», – сказал председатель комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для переговоров по вопросам поддержки Киева на фоне приостановки новых поставок.

    Российские власти неоднократно критиковали западные поставки вооружений на Украину, отмечая, что они затрудняют урегулирование конфликта и усиливают вовлеченность НАТО.

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    2 июля 2025, 23:09 • Новости дня
    FT узнала о «холодке по спине» у чиновников с Украины из-за отказа США в оружии

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вызвал заместителя главы посольства США на Украине Джона Гинкеля в министерство иностранных дел в Киеве, чтобы обсудить военную помощь и оборонное сотрудничество, потому что заявление США о приостановке военной помощи Украине вызвало у них оторопь, пишет Financial Times.

    «По словам высокопоставленных официальных лиц США, оружие (для Украины)  включает десятки перехватчиков PAC-3 для систем ПВО Patriot, десятки переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, высокоточные артиллерийские снаряды, более 100 ракет Hellfire и ракет AIM для истребителей NASAMS и F-16», – пишет Financial Times (FT).

    Со стороны США этот шаг был вызван опасениями по поводу военной готовности Вашингтона, запасы которого слишком малы, добавили источники газеты.

    «Решение Вашингтона вызовет холодок по спине у чиновников на Украине, поскольку они полагались на это оружие для противовоздушной обороны и поддержки на передовой», – уточняет издание.

    По словам одного украинского чиновника, Киев рассчитывал на поставки этих систем, так как они «были обещаны».

    В поставках противотанковых систем, таких как гранатомет AT4, также отказано, в то время как некоторые из 250 управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS), используемых для точного поражения наземных целей на больших расстояниях, были задержаны.

    В Белом доме заявили, что такое решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место, после обзора Минобороны об объемах военной  поддержки США по всему миру. При этом Белый дом отказался подтвердить конкретные системы вооружения, поставки которых были остановлены.

    Министерство обороны Украины заявило, что оно проясняет статус поставок, но не было официально уведомлено о приостановке или изменениях в ранее согласованной военной помощи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    До этого газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

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    3 июля 2025, 01:42 • Новости дня
    Разработчик рассказал, на чем будут испытывать лазерный антидроновый «лучемет»

    Tекст: Ирма Каплан

    Испытания первого прототипа лазерного антидронового «лучемета» в рамках проекта «Посох» пройдут на мишенях-имитаторах украинского дрона «Лютый» с дистанции 1500 метров, рассказал директор компании-разработчика.

    «Сейчас наиболее актуальными являются объектовые тыловые средства поражения дронов типа украинского »Лютого«. Под эту задачу готовим прототип, который к концу лета мы должны испытать», – рассказал он РИА «Новости».

    Разработчик уточнил, что приоритетная цель поражения для «лучемета» – украинский дрон «Лютый», который нужно сжечь лазером на дистанции 1500 метров.

    Лазерный «лучемет» в рамках проекта «Посох» создается для защиты от FPV-дронов объектов тыла, он за секунды бесшумно поражает, разрушая любой попавшийся в прицел элемент дрона.

    «Одного заряда должно хватить на несколько десятков целей типа FPV-дроны, «Баба-яга» или «Лютый», – сказал он.

    По его словам, лазер дает ряд преимуществ против дронов. В отличие от огнестрельного и ракетного оружия лазерный луч не оставляет видимых следов, не создает шума и действует с мгновенной скоростью, что делает его эффективным инструментом для защиты объектов от атак с воздуха, пояснил разработчик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лазерную систему для борьбы с беспилотниками, которая входит в проект «Посох», планируют испытать в зоне спецоперации до конца лета 2025 года.

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    2 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Комбат ВСУ устроил масштабную торговлю бронью и топливом в Одессе

    СБУ задержала офицера ВСУ и подельников за продажу топлива и брони

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области разоблачена группа командиров ВСУ, организовавшая продажу поддельных документов и казенного топлива на крупную сумму.

    Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали командование батальона в Одесской области, которое, как сообщает РИА «Новости», злоупотребляло служебным положением и продавало фиктивные документы и военное имущество.

    По данным следствия, фигуранты разворовали почти 100 млн гривен, что эквивалентно 2,4 млн долларов, при этом продавались как «бронь от призыва», так и поддельные удостоверения участников боевых действий и горюче-смазочные материалы.

    Уточняется, что обвинения предъявлены бывшему командиру батальона, действующему заместителю командира, заместителю по тылу, начальнику состава горюче-смазочных материалов и командиру роты. Все задержанные помещены под стражу. СБУ отмечает, что им грозит до 12 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный в Донбассе был задержан при попытке сбыта украденного оружия на сумму более 1,7 млн гривен.

    Польские правоохранители арестовали группу граждан с Украины, которых обвиняют в похищениях мигрантов и вымогательстве выкупа с применением угроз и насилия.

    Полиция Финляндии начала уголовное расследование против компании, заключившей многомиллионный контракт на поставку бронежилетов украинской армии.

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    4 июля 2025, 00:27 • Новости дня
    Перешедшим на сторону России экс-солдатам ВСУ выдали трофейное оружие

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский добровольческий отряд из экс-военных ВСУ получил трофейное оружие НАТО, среди образцов которого винтовки, пулемет FN MAG, гранатомет., поделился боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Пальма».

    «В ходе боевых действий в населенном пункте Комар было захвачено иностранное вооружение, которое в дальнейшем будет использоваться против бойцов ВСУ. Вооружения иностранного достаточно, и оно будет в дальнейшем также передаваться в наши подразделения», – рассказал «Пальма» РИА «Новости».

    Боец добавил, что группировка войск «Восток» передала натовское вооружение отряду Мартына Пушкаря для освобождения территорий. Среди переданного оружия были винтовки M4, UAR-15, пулемет FN MAG, автоматический гранатомет калибра 40 мм и боеприпасы к ним.

    По словам бойца с позывным «Щука» из отряда Мартына Пушкаря натовское вооружение уступает российским аналогам, но оно полезно для экс-солдат ВСУ, которые учились ч ним воевать.

    Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из бывших военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение для борьбы с киевским режимом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районе Белогоровки, Григоровки и Серебрянки отмечено увеличение числа западных штурмовых винтовок у украинских военных, советского стрелкового оружия у ВСУ почти не осталось. При этом российские военные вывезли трофейные танки Abrams из Сумской области.

    До этого Италия направила на Украину устаревшее оружие на сумму 3 млрд евро.

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    2 июля 2025, 09:07 • Новости дня
    МИД заявил об отсутствии контроля Запада за поставками оружия Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Запад не обеспечивает надлежащий контроль над вооружениями, поступающими киевскому режиму.

    Она подчеркнула, что никаких контрактных обязательств в этой сфере не существует, а такие действия осуществляются исключительно в качестве элемента гибридной войны против России, передает ТАСС.

    Захарова добавила, что Западу безразличны последствия передачи оружия на данном этапе, поскольку контроль за этими процессами отсутствует.

    Ранее стало известно, что Минобороны США приостановило поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Однако министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о сохранении поддержки Украины, включая поставки оружия.

    Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа о дальнейшей военной поддержке Украины и ограничился комментарием о будущих решениях.

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