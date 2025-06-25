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Лазерную систему противодействия БПЛА из проекта «Посох» испытают в зоне СВО
Лазерную систему для борьбы с беспилотниками, которая входит в проект «Посох», планируют испытать в зоне спецоперации до конца лета 2025 года, рассказал представитель предприятия-разработчика.
Там сообщили, что лазерная система противодействия БПЛА из проекта «Посох» в июне прошла тестовые испытания на одном из полигонов Херсонской области, при этом на испытаниях в качестве макета были представлены аккумуляторные компактные установки, рассчитанные для работы на дистанции 500-700 метров, передает ТАСС.
«В ходе статических испытаний мы подтвердили, что изделие хорошо поражает как боевую часть, так и сами FPV-дроны – они сгорают. Моторы, батарейки поражаются, дроны падают», – рассказали разработчики.
По их словам, до конца лета 2025 года лазерная система должна выйти на этап боевой апробации в зоне СВО.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самарские ученые завершили разработку навигационного комплекса с искусственным интеллектом и стереозрением для беспилотников, позволяющего безопасно обходить препятствия и приземляться без участия оператора.
Кроме того, орнитологи отсоветовали использовать хищных птиц для борьбы с вражескими дронами, как предложил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Орнитологи назвали птиц, которые могли бы справиться с поставленной задачей, но есть определенные сложности в реализации данной инициативы.