70 лет назад, в ноябре 1956-го, Советский Союз ввел дополнительные войска в Венгрию. Прав ли был Хрущев, усмиряя таким образом молодое социалистическое государство, которое так и норовило сойти с социалистического пути развития?14 комментариев
Иерусалимский патриарх Феофил III прибыл в Москву на 80-летие патриарха Кирилла
Патриарх Иерусалимский Феофил III прилетел в российскую столицу для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия предстоятеля Русской православной церкви Кирилла.
Предстоятель Иерусалимской православной церкви прибыл в аэропорт Внуково-3, сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
В состав сопровождающей делегации вошли митрополит Капитолиадский Исихий, представитель Иерусалимского патриарха при Московском патриаршем престоле архимандрит Стефан и архидиакон Марк.
Высокого гостя встречали управляющий Берлинско-Германской епархией архиепископ Рузский Тихон, советник патриарха протоиерей Николай Балашов, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан и другие представители духовенства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду патриарх Антиохийский Иоанн X прилетел в Москву на торжества по случаю 80-летия патриарха Московского и всея Руси Кирилла.