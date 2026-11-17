Что такое эскроу-счет

Эскроу-счет – это специальный банковский счет, на котором деньги покупателя блокируются до выполнения условий сделки. Распоряжаться ими не может ни покупатель, ни продавец: банк перечисляет средства продавцу только при наступлении оснований, прописанных в договоре, или возвращает их покупателю, если сделка не состоялась.

Правовая основа механизма:

статьи 860.7–860.10 Гражданского кодекса РФ – общие правила о договоре счета эскроу;

статьи 15.4 и 15.5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве…» – порядок использования эскроу при покупке квартир в новостройках;

Федеральный закон от 22 июля 2024 года № 186-ФЗ – использование эскроу при строительстве частных домов по договорам подряда;

статья 13.2 (было: статья 13.1) Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов…» – страхование средств на счетах эскроу по договорам участия в долевом строительстве.

С 1 июля 2019 года застройщики многоквартирных домов обязаны привлекать деньги граждан только через счета эскроу. Прямые расчеты с застройщиком сохранились лишь для домов «переходного периода», которые на тот момент соответствовали установленным Правительством РФ критериям готовности и распроданности и достраиваются по прежним правилам.

Как работает эскроу-счет

До 2019 года дольщик перечислял деньги напрямую застройщику, и тот тратил их на строительство. При банкротстве компании граждане оставались без денег и без квартиры. Механизм эскроу разделил эти потоки: строительство финансирует банк за счет целевого кредита (проектного финансирования), а деньги покупателей до сдачи дома лежат на заблокированных счетах.

Схема работы выглядит так:

застройщик получает в уполномоченном банке кредит на строительство конкретного дома;

покупатель заключает договор участия в долевом строительстве (ДДУ) и вносит его цену на счет эскроу в этом же банке;

деньги блокируются на весь срок строительства, застройщик не может их использовать;

после ввода дома в эксплуатацию банк перечисляет средства застройщику или, если это предусмотрено кредитным договором, направляет их на погашение его кредита;

если дом не построен или договор расторгнут, деньги возвращаются покупателю.

Чем больше денег дольщиков накоплено на счетах эскроу, тем ниже ставка по кредиту застройщика. Поэтому застройщики заинтересованы продавать квартиры на ранних этапах.

Основные условия, которые закон устанавливает для счета эскроу в долевом строительстве:

проценты на сумму на счете не начисляются;

вознаграждение банку за открытие и обслуживание счета не уплачивается;

срок блокировки средств не может превышать срок ввода дома в эксплуатацию, указанный в проектной декларации, более чем на шесть месяцев;

сами деньги на счете эскроу защищены от взыскания по долгам дольщика и банка: кредиторы дольщика могут претендовать только на его права требования по договору, а не на средства, заблокированные на счете.

Кто участвует в сделке

Договор счета эскроу трехсторонний, как правило, его заключают путем присоединения к правилам банка.

Участники сделки:

депонент – владелец денег, в долевом строительстве это покупатель квартиры (участник долевого строительства);

бенефициар – сторона, которая получит деньги после выполнения условий, в долевом строительстве это застройщик;

эскроу-агент – банк, который открывает счет, хранит деньги и проверяет, наступили ли основания для их перечисления.

Эскроу-агентом в долевом строительстве может быть только уполномоченный банк, соответствующий требованиям Правительства РФ. Перечень таких банков публикуется на сайте Банка России в разделе реестров и перечней кредитных организаций. Как правило, счет открывается в том банке, который выдал застройщику кредит на строительство конкретного дома, и выбрать для эскроу другой банк покупатель не может. Закон допускает смену эскроу-агента в отдельных случаях – например, если банк утратил статус уполномоченного. Ипотеку при этом покупатель вправе оформить в любом банке.

Счет эскроу в долевом строительстве и при покупке квартиры у застройщика

Счет эскроу в долевом строительстве открывается под конкретный договор участия и конкретную квартиру. Один договор участия в долевом строительстве (ДДУ) – один счет эскроу. Если покупатель приобретает две квартиры или квартиру и машино-место по разным договорам, счетов будет несколько.

Перед подписанием ДДУ рекомендуется проверить:

проектную декларацию, разрешение на строительство и сведения о застройщике в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) на портале наш.дом.рф;

наличие в договоре реквизитов банка – эскроу-агента и условия об оплате через счет эскроу;

срок передачи квартиры по договору, а не срок, заявленный в рекламе жилого комплекса;

допустимое отклонение площади квартиры (по закону – не более 5%) и порядок доплаты или возврата денег при ее изменении;

отсутствие у застройщика процедуры банкротства (по данным картотеки арбитражных дел и Единого федерального реестра сведений о банкротстве).

Если продавец предлагает внести деньги напрямую на расчетный счет компании, по договору займа, предварительному договору или «договору бронирования» с полной оплатой, такая схема не обеспечивает защиту, предусмотренную законом № 214-ФЗ. Платное бронирование допустимо, но сумма брони не размещается на эскроу и не защищена так же, как цена ДДУ.

Как открыть эскроу-счет

Самостоятельно идти в банк заранее не требуется: застройщик, как правило, организует открытие счета при подписании ДДУ – в офисе продаж, в отделении банка или онлайн. Открытие счета бесплатное.

Чтобы понять, как открыть эскроу-счет без ошибок, необходимо соблюдать последовательность действий:

выбрать квартиру и согласовать условия ДДУ с застройщиком;

подписать ДДУ и заявление о присоединении к договору счета эскроу (часто – в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью, которую выпускает банк или застройщик);

подать ДДУ на государственную регистрацию в Росреестр – обычно это делает застройщик или банк;

дождаться регистрации договора и после этого внести деньги на счет.

Для открытия счета обычно требуются:

паспорт гражданина РФ;

СНИЛС и ИНН (по требованию банка);

проект или подписанный экземпляр ДДУ;

при покупке с ипотекой – кредитный договор или решение банка об одобрении;

при использовании материнского капитала – данные сертификата.

Банк вправе запросить дополнительные документы в соответствии со своими правилами. Если покупателей несколько (например, супруги), в договоре счета эскроу указываются все депоненты.

Как перевести деньги на эскроу-счет

По закону цена ДДУ уплачивается только после государственной регистрации договора в Росреестре. Перевод денег до регистрации не допускается. Срок оплаты указывается в договоре – как правило, это несколько рабочих дней после регистрации.

Способы перевода денег на эскроу-счет:

перевод с собственного счета или карты в том же банке – через мобильное приложение, интернет-банк или в отделении, как правило, без комиссии;

перевод из другого банка по реквизитам счета эскроу – возможна комиссия банка-отправителя и лимиты на сумму перевода;

внесение наличных в кассу банка – эскроу-агента (необходимо заранее уточнить, принимает ли наличные конкретное отделение);

перечисление кредитных средств банком, выдавшим ипотеку;

перечисление материнского капитала Социальным фондом России по заявлению владельца сертификата.

В назначении платежа необходимо указывать номер и дату ДДУ, а также сведения, которые требует банк. Ошибка в реквизитах может задержать зачисление и привести к просрочке оплаты по договору. Если ДДУ предусматривает рассрочку, каждый платеж вносится на тот же счет эскроу в сроки, установленные графиком.

После зачисления средств рекомендуется сохранить выписку или справку банка о поступлении денег на счет эскроу – это подтверждение исполнения обязанности по оплате договора.

Когда деньги получает застройщик

Эскроу-счет застройщика в привычном смысле не существует: застройщик является бенефициаром, но не владельцем счета и не может распоряжаться деньгами до сдачи дома. Строительство он ведет за счет собственных средств и кредита банка.

Банк раскрывает счет, то есть перечисляет деньги застройщику, после того как застройщик представит:

разрешение на ввод дома в эксплуатацию;

сведения из ЕГРН о государственной регистрации права собственности хотя бы на одну квартиру или иной объект в этом доме либо сведения о размещении этой информации в ЕИСЖС.

Срок перечисления средств застройщику устанавливается правилами банка, как правило, не позднее 10 рабочих дней с момента получения документов. Если кредитным договором застройщика предусмотрено погашение кредита за счет средств дольщиков, деньги направляются банку в счет долга.

Раскрытие счета эскроу не означает, что квартира уже передана покупателю. Передача объекта оформляется отдельно – по передаточному акту в срок, указанный в ДДУ. При нарушении этого срока дольщик вправе требовать от застройщика неустойку.

Ипотека с использованием эскроу

Большинство квартир в новостройках покупается с привлечением ипотеки. Схема расчетов при этом не меняется: кредитные средства и первоначальный взнос поступают на счет эскроу, а застройщик получает их только после ввода дома в эксплуатацию.

Особенности ипотеки при покупке через эскроу:

ипотеку можно оформить в любом банке, а не только в банке – эскроу-агенте; банк-кредитор перечисляет деньги на счет эскроу в уполномоченном банке застройщика;

проценты по кредиту начисляются с даты его выдачи, хотя квартира еще строится;

до получения права собственности в залоге у банка находятся права требования по ДДУ, после регистрации права – сама квартира;

после сдачи дома заемщику необходимо зарегистрировать право собственности и оформить закладную, иначе банк может повысить ставку;

застройщики часто снижают ставку для покупателей, доплачивая банку разницу (субсидированная ипотека), но эти расходы обычно включаются в цену квартиры. Перед покупкой рекомендуется узнать цену без субсидированной ставки и сравнить итоговую переплату по обоим вариантам.

С 1 февраля 2026 года по программе «Семейная ипотека» семья может получить только один льготный кредит, а супруги обязаны быть созаемщиками. Программа доступна гражданам РФ, у которых есть ребенок в возрасте до 7 лет или ребенок-инвалид до 18 лет.

С 1 октября 2026 года по новым ипотекам ставка зависит от количества детей и региона и составляет от 2 до 12% годовых. По кредитам, оформленным до 1 октября 2026 года, сохраняется прежняя ставка 6% (независимо от количества детей.)

Если ДДУ, оплаченный с ипотекой, расторгается, деньги со счета эскроу возвращаются по-разному. Сумма, внесенная за счет кредита, перечисляется на залоговый счет заемщика в банке-кредиторе и направляется на погашение ипотеки. Собственные средства покупателя (первоначальный взнос) возвращаются ему, если иное не предусмотрено кредитным договором. Платежи по кредиту на время расторжения прекращать нельзя: банк начислит пени, а кредитная история будет испорчена.

Как защищены деньги дольщика

Механизм эскроу защищает покупателя от трех основных рисков: банкротства застройщика, отзыва лицензии у банка и нецелевого использования денег.

При банкротстве застройщика или если дом не построен:

деньги остаются на счете эскроу и не включаются в конкурсную массу застройщика;

после расторжения ДДУ банк возвращает дольщику всю внесенную сумму;

требовать эти деньги с застройщика через суд и вставать в реестр кредиторов не нужно.

При отзыве лицензии у банка – эскроу-агента:

средства на счете эскроу застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в размере 100%, но не более 10 млн рублей;

если у одного человека несколько счетов эскроу по ДДУ в одном банке, общий размер возмещения по ним не превышает 10 млн рублей;

этот лимит действует отдельно от стандартного страхования вкладов в 1,4 млн рублей – деньги на обычных вкладах в том же банке страхуются самостоятельно;

полученное страховое возмещение подлежит внесению на новый счет эскроу в другом уполномоченном банке, поскольку ДДУ продолжает действовать.

Если цена квартиры превышает 10 млн рублей, сумма сверх лимита при отзыве лицензии у банка не застрахована. В этом случае дольщик становится кредитором банка в части превышения. Риск отзыва лицензии у крупных уполномоченных банков невысок, но его необходимо учитывать при дорогих покупках.

Механизм эскроу не защищает от задержки сдачи дома, низкого качества строительства и изменения площади квартиры. Эти вопросы решаются в отношениях с застройщиком: через претензии, требования о неустойке и устранении недостатков, а при существенных нарушениях – через расторжение договора.

Как вернуть деньги с эскроу-счета

Банк не может вернуть деньги, пока действует ДДУ: заявление о возврате без расторжения договора будет отклонено. Поэтому вернуть деньги с эскроу-счета возможно только после прекращения договора участия.

Основания для расторжения ДДУ:

по соглашению сторон – если покупатель передумал, а застройщик согласен; условия (в том числе компенсацию расходов застройщика) стороны согласуют самостоятельно;

односторонний отказ дольщика от договора – без суда, только по основаниям, прямо указанным в законе № 214-ФЗ;

по решению суда – если застройщик оспаривает отказ или уклоняется от расторжения.

Дольщик вправе отказаться от договора в одностороннем порядке, без суда, если:

застройщик нарушил срок передачи квартиры более чем на два месяца;

допущено существенное нарушение требований к качеству квартиры;

застройщик не устранил выявленные недостатки в разумный срок, установленный дольщиком в письменном требовании.

Расторгнуть договор можно только через суд, если:

строительство прекращено или приостановлено и очевидно, что квартира не будет передана в срок;

проектная документация дома существенно изменена, в том числе площадь квартиры изменилась больше допустимого (не более 5%, если договором не установлено меньшее отклонение);

изменено назначение общего имущества или нежилых помещений, входящих в состав дома.

Если застройщик выполняет свои обязательства надлежащим образом, односторонний отказ от договора без суда закон не допускает.

Порядок возврата денег при одностороннем отказе:

зафиксировать нарушение – сохранить договор, переписку, акты осмотра, фото и видео;

направить застройщику уведомление об одностороннем отказе от договора заказным письмом с описью вложения;

зарегистрировать расторжение ДДУ в Росреестре (лично через МФЦ, через «Госуслуги» или электронно с помощью застройщика); при расторжении через суд основанием для регистрации служит вступившее в силу решение суда;

после погашения записи о ДДУ в ЕГРН Росреестр размещает эти сведения в ЕИСЖС, и банк получает основание для возврата денег;

банк возвращает деньги на счет, который дольщик указал при открытии эскроу; на это закон отводит короткий срок – до трех рабочих дней после получения сведений о погашении записи. Если ДДУ оплачен с ипотекой, кредитная часть перечисляется на залоговый счет в банке-кредиторе.

Банк возвращает только ту сумму, которая была внесена на счет: проценты на деньги, хранящиеся на эскроу, не начисляются. Если договор расторгнут по вине застройщика, дольщик вправе дополнительно потребовать с него неустойку за просрочку передачи квартиры, проценты за пользование деньгами и штраф в размере 5% от суммы, присужденной судом. Эти выплаты взыскиваются с застройщика отдельно – через досудебную претензию или в суде.

Необходимо учитывать ограничения 2026 года. С 1 января 2026 года мораторий на начисление неустойки застройщикам закончился: за нарушения, допущенные с этой даты, санкции начисляются по общим правилам. Однако по требованиям, предъявленным застройщику до 1 января 2026 года, постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2025 года № 2227 предоставлена отсрочка уплаты неустойки, процентов и штрафов до 31 декабря 2026 года включительно.

Если покупатель хочет выйти из сделки без нарушений со стороны застройщика, а тот не соглашается на расторжение, альтернатива – уступка прав по ДДУ (переуступка) другому покупателю. Договор уступки регистрируется в Росреестре, права депонента по счету эскроу переходят к новому участнику, а деньги за квартиру первоначальный покупатель получает от него напрямую.

Как закрыть эскроу-счет

Закрыть счет эскроу по собственному желанию, сохранив ДДУ, нельзя. Счет закрывается автоматически при наступлении событий, предусмотренных законом и договором.

Ситуации, в которых закрывается счет эскроу:

дом введен в эксплуатацию, и банк перечислил деньги застройщику – счет закрывается после раскрытия;

ДДУ расторгнут, и деньги возвращены дольщику;

истек срок условного депонирования, а основания для перечисления денег застройщику не наступили – средства возвращаются депоненту;

права по ДДУ уступлены другому лицу – счет переоформляется на нового участника.

Отдельное заявление о закрытии, как правило, подавать не требуется. Если после регистрации расторжения ДДУ банк не вернул деньги в установленный срок, рекомендуется обратиться в отделение с заявлением и выпиской из ЕГРН о погашении записи о договоре. Если и это не помогло, можно направить жалобу в Банк России через интернет-приемную.

Если застройщик переносит сроки строительства, срок хранения денег на счете эскроу сам не продлевается. Продлить его можно только по заявлению дольщика, максимум на два года. Если заявление не подано, после окончания срока банк вернет деньги дольщику. Перед продлением рекомендуется проверить, изменился ли срок передачи квартиры в самом ДДУ: перенос без подписанного дополнительного соглашения не освобождает застройщика от неустойки.

Строительство дома с эскроу-счетом

С 1 марта 2025 года действует Федеральный закон № 186-ФЗ, который распространил механизм эскроу на частные дома, построенные по договорам строительного подряда. Строительство дома с эскроу-счетом работает по той же логике, что и покупка квартиры: деньги заказчика блокируются в банке, а подрядчик получает их только после завершения строительства.

Основные правила строительства частного дома через эскроу:

заключается трехсторонний договор между заказчиком, подрядчиком и уполномоченным банком;

участок должен принадлежать заказчику на праве собственности или быть предоставлен ему в аренду или безвозмездное пользование;

подрядчик обязан раскрывать сведения о себе и строительстве в ЕИСЖС;

главное условие перечисления денег подрядчику – государственная регистрация права собственности заказчика на построенный дом;

банк перечисляет средства подрядчику не позднее пяти рабочих дней после получения сведений о регистрации права собственности;

проценты на средства не начисляются, вознаграждение банку не уплачивается;

средства застрахованы АСВ в размере до 10 млн рублей;

оплатить строительство можно собственными средствами, ипотекой и материнским капиталом.

Акт приема-передачи заказчик и подрядчик подписывают, когда дом построен и заказчик подтверждает, что работы выполнены. Однако сам по себе этот акт не дает банку права перечислить деньги подрядчику: для этого нужна регистрация права собственности заказчика на дом.

Для договоров подряда с ипотекой по льготным программам, включая «Семейную ипотеку», расчеты через счет эскроу являются обязательным условием. При строительстве на собственные средства использование эскроу добровольное.

С апреля 2025 года услуги подрядчиков по строительству частных домов освобождены от НДС, если расчеты ведутся через счета эскроу.

Если заказчик отказывается от договора подряда до завершения строительства, сумма фактических расходов подрядчика определяется соглашением сторон или решением суда. Остаток средств со счета эскроу возвращается заказчику, а материнский капитал при прекращении договора можно восстановить.

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