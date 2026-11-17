17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Евросоюз обсудил запрет на участие иностранных компаний в гостендерах
FT: Евросоюз подготовил запрет на участие иностранных компаний в гостендерах
Брюссель в рамках стратегии по снижению зависимости от Китая рассмотрел введение запрета для иностранных компаний на участие в государственных тендерах в случае нарушения правил предоставления субсидий.
Евросоюз может запретить зарубежным компаниям участвовать в государственных тендерах, если они нарушают правила предоставления субсидий, пишет Financial Times. Соответствующие предложения Еврокомиссия представит 9 декабря.
По словам источника издания, мера позволит избежать ситуаций, когда компания после нарушения правил в одной стране пытается участвовать в торгах в другой. До тех пор, пока не будет доказано обратное, нарушителей будут полностью отстранять от госзакупок, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, ЕС планирует ограничить присутствие иностранных конкурентов в ряде сегментов рынка из-за ухудшения условий для европейского бизнеса, вызванного высокими ценами на энергоносители и бюрократией. Стратегия «Сделано в Европе» предусматривает принятие закона об ускорении промышленного развития, который может исключить из цепочек поставок компании из государств, не входящих в единый рынок.
Также рассматривается инициатива DiversifyEU, направленная на снижение зависимости от Китая, США и Индии в поставках полупроводников и фармацевтического сырья. Кроме того, Германия и Франция предложили наделить Еврокомиссию правом оперативно ограничивать доступ третьих стран на внутренний рынок при недобросовестных торговых практиках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Брюссель вознамерился изменить правила тендеров для отклонения заявок с долей европейских компонентов ниже половины.
Также Евросоюз решил ограничить максимальную долю закупок у одного поставщика для защиты промышленности от наплыва товаров из КНР.
Кроме того, введение приоритета для европейской продукции в госконтрактах назвали причиной возможного роста издержек.