17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Иран атаковал американский радар в Бахрейне
КСИР: Иранские беспилотники атаковали радар США на базе Шейх-Иса в Бахрейне
Ударные беспилотники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) во вторник утром атаковали американскую радиолокационную систему на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне.
«В ответ на продолжающиеся нарушения воздушного пространства Исламской Республики Иран беспилотниками армии США <…> ударные беспилотники КСИР сегодня утром в ходе точной операции поразили радиолокационную систему американских сил на базе Шейх-Иса на острове Бахрейн», – цитирует заявление КСИР ТАСС.
Там подчеркнули, что дальнейшие нарушения воздушного пространства страны и использование военных баз в регионе для враждебных действий против Ирана не останутся без ответа, а ответственность за последствия ляжет на командование армии США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Корпус стражей исламской революции заявил о поражении беспилотниками радиолокационной станции системы ПВО США на военной базе в Бахрейне.
Авианосец ВМС США Theodore Roosevelt направился в сторону Ближнего Востока.
В пятницу Центральное командование американских вооруженных сил заявило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников на Бахрейн.