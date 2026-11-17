Прокуратура: В Москве подросток сорвался в вентиляционную шахту на стройке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Двое мальчиков пробрались на крышу строящегося объекта в 3-м Силикатном проезде, пишет прокуратура Москвы. Один из подростков, 2011 года рождения, сорвался в вентиляционную шахту и скончался от полученных травм на месте происшествия.

На фотографии, предоставленной прокуратурой, видно, что несовершеннолетние находились на крыше возводимого небоскреба. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Ход доследственной проверки взят под контроль надзорным ведомством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-служба столичной прокуратуры сообщила о гибели четырехлетней девочки при падении из окна восьмого этажа в Москве.

Также двухлетний ребенок выжил после падения из окна квартиры на улице Полярной.

Кроме того, ночная вылазка двоих молодых людей по техническим сооружениям московского метро закончилась гибелью подростка.