Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.22 комментария
Подросток погиб в вентиляционной шахте строящегося дома в Москве
Прокуратура: В Москве подросток сорвался в вентиляционную шахту на стройке
В Москве 15-летний подросток упал в вентиляционную шахту строящегося многоэтажного дома на северо-западе города и погиб, сообщила столичная прокуратура.
Двое мальчиков пробрались на крышу строящегося объекта в 3-м Силикатном проезде, пишет прокуратура Москвы. Один из подростков, 2011 года рождения, сорвался в вентиляционную шахту и скончался от полученных травм на месте происшествия.
На фотографии, предоставленной прокуратурой, видно, что несовершеннолетние находились на крыше возводимого небоскреба. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Ход доследственной проверки взят под контроль надзорным ведомством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-служба столичной прокуратуры сообщила о гибели четырехлетней девочки при падении из окна восьмого этажа в Москве.
Также двухлетний ребенок выжил после падения из окна квартиры на улице Полярной.
Кроме того, ночная вылазка двоих молодых людей по техническим сооружениям московского метро закончилась гибелью подростка.