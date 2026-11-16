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    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

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    16 ноября 2026, 15:18 • Новости дня

    При пожаре в горнолыжном комплексе в Москве никто не пострадал

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате пожара в горнолыжном комплексе «Лата трэк» на западе Москвы, по предварительной информации, нет пострадавших.

    Площадь возгорания составила 1,7 тыс. квадратных метров, в настоящий момент огонь удалось локализовать. Кровля здания обрушилась по всей площади, передает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

    «По предварительным данным, пострадавших в результате пожара в комплексе «Лата трэк» нет», – сказал собеседник агентства.

    Установление обстоятельств возгорания и ход доследственной проверки контролирует прокуратура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на складе горнолыжного комплекса «Лата трэк» в Крылатском произошло обрушение кровли здания. Площадь пожара на территории комплекса увеличилась до 500 квадратных метров.

    В прошлом месяце площадь возгорания в выселенном двухэтажном здании в столице достигла 300 квадратных метров.

    16 ноября 2026, 14:16 • Новости дня
    У горящего здания горнолыжного комплекса в Москве обрушилась крыша

    При пожаре на складе горнолыжного комплекса в Москве обрушилась кровля

    У горящего здания горнолыжного комплекса в Москве обрушилась крыша
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве произошло обрушение кровли здания на складе горнолыжного комплекса «Лата Трэк» в Крылатском, там фиксируется сильное возгорание.

    Об этом сообщил источник телеканала 360.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник источник в экстренных службах города сообщил об увеличении площади пожара на территории комплекса «Лата трэк» до 500 квадратных метров.

    В январе региональное Главное управление МЧС сообщило об обрушении кровли на мебельном складе во Владивостоке в результате пожара.

    В прошлом году МЧС сообщило об обрушении кровли из-за крупного пожара на складе в Ленинградской области.

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    16 ноября 2026, 08:13 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве более 190 беспилотников
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве более 190 беспилотников
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за минувшие ночь и утро российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к Москве почти 200 беспилотников.

    В период с 17:00 воскресенья до 08:00 понедельника в сторону Московского региона направлялись около 600 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Большая часть этих дронов была уничтожена системами противовоздушной обороны Министерства обороны на дальних подступах. При этом 191 аппарат был нейтрализован непосредственно на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении 57 летевших к Москве беспилотников.

    В воскресенье российские силы противовоздушной обороны сбили еще десять дронов.

    Ранее столичный градоначальник доложил о подавлении атаки 31 беспилотного летательного аппарата на подлете к городу.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    15 ноября 2026, 15:59 • Новости дня
    Московская пенсионерка отдала мошенникам 2,9 млн рублей через почтовый ящик

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пожилая жительница Москвы стала жертвой телефонных аферистов и передала им 2,9 млн рублей через почтовый ящик, сообщили в столичной прокуратуре.

    Пенсионерке позвонил неизвестный и потребовал 300 тыс. рублей за якобы проведенную замену дверного замка. Женщина ответила, что никаких работ не было, и повесила трубку, сообщает прокуратура Москвы в Max.

    После этого с ней связался лжесиловик, который попросил помочь в поимке преступника. Для этого он убедил женщину снять накопления и передать их через почтовый ящик, пообещав вернуть деньги.

    Поверив мошеннику, пенсионерка оставила в почтовом ящике 2,9 млн рублей. Она осознала обман только после разговора с племянником. Прокуратура взяла расследование дела под контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце 81-летняя москвичка лишилась более 19,5 млн рублей под предлогом защиты сбережений от перевода за границу.

    82-летний столичный пенсионер отдал почти 13 млн рублей и недвижимость для помощи силовикам в задержании злоумышленников.

    В сентябре пожилая жительница столицы передала курьерам более 23 млн рублей после приглашения в фейковый домовой чат.

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    16 ноября 2026, 02:21 • Новости дня
    Более 45 летевших к Москве дронов ВСУ уничтожены силами ПВО с полуночи

    Системы ПВО уничтожили с полуночи 47 летевших к Москве дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО с полуночи 47 украинских беспилотников в ходе отражения массированной атаки.

    «Сбито 15 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил мэр в Max-канале.

    До этого Собянин несколько раз сообщал об отражении атак дронов. Начиная с полуночи российские силы ПВО успешно отразили налет 47 дронов ВСУ.

    На местах падения фрагментов сбитых аппаратов задействованы профильные специалисты экстренных служб города, которые проводят необходимые оперативные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении 82 направлявшихся в сторону столицы украинских дронов. В воскресенье глава города заявил о ликвидации десяти летевших на Москву беспилотников. Вечером воскресенья аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию.

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    15 ноября 2026, 17:57 • Новости дня
    При пожаре в жилом доме на востоке Москвы пострадал человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате возгорания личных вещей в квартире на востоке Москвы пострадал один человек, еще троих жильцов удалось спасти, сообщили в столичном главке МЧС.

    Инцидент произошел в многоквартирном жилом доме № 18, расположенном на Халтуринской улице. В одной из квартир загорелись личные вещи и предметы мебели, после чего на место прибыли экстренные службы. Возгорание было оперативно ликвидировано, сообщает Главное управление МЧС по Москве в Max.

    Для обеспечения безопасности людей пожарные применили специальные спасательные устройства. С их помощью удалось вывести трех жильцов с вышележащих этажей здания. Несмотря на успешную спасательную операцию, один человек получил травмы в результате происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу два человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме на улице Полбина.

    В четверг три человека погибли в результате возгорания в жилом доме на улице Алтайской.

    В прошлом месяце столичный главк МЧС сообщил о спасении четырех человек при ликвидации огня в квартире на Новинском бульваре.

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    15 ноября 2026, 20:33 • Новости дня
    Собянин сообщил об отражении атаки еще 10 беспилотников на Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 10 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Отражена атака еще 10 беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в канале на платформе «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении системой ПВО трех беспилотников.

    В пятницу он заявил об уничтожении 44 беспилотников ВСУ на подлете к Москве.

    В четверг система ПВО подавила атаку еще 11 беспилотников.

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    16 ноября 2026, 01:58 • Новости дня
    Куранты на Спасской башне заработали после техобслуживания

    Куранты на Спасской башне вновь заработали после техобслуживания

    Куранты на Спасской башне заработали после техобслуживания
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Куранты на Спасской башне Московского Кремля заработали после десятидневного перерыва на плановое техническое обслуживание.

    Часы остановили в полночь 6 ноября для регламентных работ, передает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России. Все это время каждые четверть часа транслировались записи боя и мелодий.

    В прошлый раз часы останавливали в 2020 году для замены части колоколов. Сейчас 12 новых и 11 старых колоколов настроены на исполнение гимна России и произведения «Славься» Михаила Глинки по четыре раза в сутки.

    Самый большой старый колокол 1999 года весит более тонны, самый большой новый – 850 кг. Самый тяжелый колокол, отбивающий часы, датируется 1769 годом производства и весит более 2 т.

    Современные куранты работают на Спасской башне с 1767 года и являются самыми древними механическими курантами в Европе. Глобальная реставрация проводилась в 1851 году, после чего ремонтные работы проходили в 1974 и 1999 годах.

    В декабре 2014 года механизм прошел проверку и профилактику в рамках реставрации Спасской башни.

    Механизм курантов весит около 25 т и занимает три этажа башни. Диаметр циферблатов составляет 6,12 м, их приводят в действие три гири весом от 160 до 224 кг, а точность хода обеспечивает 32-килограммовый маятник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале ноября куранты на Спасской башне Московского Кремля остановили для регламентного обслуживания. Механизм решили остановить на десять дней для проведения планового технического обслуживания.

    В октябре в Москве наметили масштабную реконструкцию Шуховской радиобашни.

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    15 ноября 2026, 20:27 • Новости дня
    Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию

    Аэропорт Внуково перешел на прием и отправку рейсов по согласованию

    Tекст: Ольга Иванова

    Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с компетентными органами из-за временных ограничений, сообщили в Росавиации.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

    В расписании возможны корректировки, статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду подмосковный аэропорт Жуковский временно ограничил прием и выпуск самолетов ради обеспечения безопасности полетов.

    Во вторник Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию из-за временных ограничений.

    В понедельник ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропортах Внуково и Домодедово сняли.

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    15 ноября 2026, 21:19 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили еще 19 беспилотников

    Системы ПВО отразили атаку 19 летевших в сторону Москвы беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще 19 дронов, которые направлялись к городу.

    Российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку удара по столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Макс».

    «Отражена атака еще 19 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – отметил глава города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр столицы сообщил об отражении атаки еще 10 летевших на Москву беспилотников.

    В субботу система противовоздушной обороны уничтожила три дрона.

    В четверг количество сбитых на подлете к городу аппаратов достигло 31.

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    16 ноября 2026, 03:34 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал весеннюю аномалию на неделе в Центральной России

    Синоптик Тишковец спрогнозировал аномальное тепло в Центральной России

    Tекст: Катерина Туманова

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о наступлении аномально теплой погоды в Центральной России на грядущей неделе с колебаниями температуры до +6 градусов.

    «В предстоящую неделю западные воздушные потоки, словно невидимый дирижер, продолжат гнать через европейский континент огромные массы воздуха, рожденные над Атлантикой, где в океанской колыбели их коснулось теплое дыхание Гольфстрима. Эта атмосферная река будет нести с собой странную, почти мартовско-апрельскую аномалию среди формально наступившей 14 ноября климатической зимы», – рассказал Тишковец РИА «Новости».

    Синоптик добавил, что в понедельник ожидается солнечная погода, днем воздух прогреется до +5 градусов. Во вторник станет прохладнее из-за облачности, температура не превысит +3 градусов.

    В среду в Центральной России прогнозируются мокрый снег с дождем, гололедица и аномально низкое атмосферное давление в 730 миллиметров ртутного столба.

    В четверг теплый сектор циклона принесет обложные дожди, из-за чего полностью растает снежный покров, а дневная температура поднимется до +6 градусов.

    За двое суток в Москве выпадет 30% месячной нормы осадков. В пятницу и субботу сохранится теплая и дождливая погода, а в воскресенье осадки вновь перейдут в смешанную и твердую фазу, заключил специалист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус рассказал о сокращении климатической зимы в Москве. Климатолог спрогнозировал снег в Москве на Новый год. В октябре Тишковец спрогнозировал в Центральной России позднюю «истеричную» зиму.


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    16 ноября 2026, 00:10 • Новости дня
    Силы ПВО сбили за четыре часа более 80 направлявшихся к Москве дронов ВСУ

    Силы ПВО за четыре часа уничтожили 82 направлявшихся к Москве дрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили 82 дрона ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы вечером воскресенья, сообщил в Max-канале мэр столицы Сергей Собянин.

    «Ещё 15 беспилотников сбиты системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сказано в последнем за воскресенье сообщении мэра в мессенджере.

    Всего за четыре часа, с 20:00 до 24:00, силы ПВО перехватили 82 украинских беспилотника, летевших к российской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Собянин сообщил об отражении атаки десяти беспилотников на Москву. Вечером воскресенья Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию. Минобороны сообщило, что силы ПВО за день сбили 230 украинских беспилотников.


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    16 ноября 2026, 10:21 • Новости дня
    Атака беспилотников на Москву стала крупнейшей с начала ноября
    Атака беспилотников на Москву стала крупнейшей с начала ноября
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на понедельник на подлете к Москве уничтожили 191 беспилотник, эта попытка атаки стала самой крупной с начала ноября, следует из данных мэра Москвы Сергея Собянина.

    С 17:00 воскресенья до 08:00 понедельника в сторону Московского региона летели около 600 беспилотников, большая часть из них была уничтожена на дальних рубежах, а 191 аппарат нейтрализовали на подлете к городу, передает РИА «Новости».

    В ночь на 13 ноября в сторону столицы направлялись 467 дронов, из которых 144 сбили на подлете к Москве. В начале месяца, в ночь на 3 ноября, в Московскую область летели 493 аппарата, 187 из них были уничтожены силами противовоздушной обороны на подлете к городу.

    Самой крупной в октябре стала попытка атаки в ночь на 30 октября, когда в сторону Московского региона летели 862 беспилотника, из них 170 были нейтрализованы около столицы. В сентябре наиболее массированной стала атака в ночь на 20 сентября, когда уничтожили 1,6 тыс. аппаратов, в том числе 450 – на подлете к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к Москве почти 200 беспилотников.

    В четверг силы противовоздушной обороны подавили атаку 31 летевшего к столице дрона.

    В начале месяца мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации 187 беспилотников на подлете к городу.

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    15 ноября 2026, 20:10 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву беспилотников

    Системы ПВО уничтожили четыре летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков», – сообщил мэр в «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении системой ПВО трех беспилотников.

    В пятницу системы ПВО уничтожили 44 беспилотника ВСУ на подлете к столице.

    В четверг российские системы ПВО сбили еще 15 беспилотных летательных аппаратов.

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    16 ноября 2026, 04:40 • Новости дня
    Число сбитых ПВО летевших на Москву дронов достигло 57 штук

    Силы ПВО уничтожили еще 10 летевших к Москве беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские силы ПВО уничтожили еще десять летевших к Москве беспилотников, общее число которых достигло 57 штук, сообщил в Max-канале мэр столицы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожено ещё 10 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Собянин уточнил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

    С полуночи на подлете к столице были уничтожены 57 дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении 47 украинских беспилотников. К вечеру воскресенья мэр заявил об уничтожении 82 направлявшихся в сторону столицы украинских дронов. Вечером воскресенья аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию, за ним последовал Шереметьево.

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    16 ноября 2026, 07:31 • Новости дня
    Человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-западе Москвы

    При пожаре на северо-западе Москвы погиб один человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате пожара в квартире жилого дома на улице Габричевского на северо-западе Москвы погиб один человек, трое были спасены, сообщили в Главном управлении МЧС по городу.

    «На улице Габричевского произошло загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома», – сообщило ведомство в Max.

    В ходе тушения пожара были спасены три человека. Возгорание ликвидировано, однако один человек погиб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате возгорания личных вещей в квартире на востоке Москвы пострадал один человек.

    На прошлой неделе при пожаре в жилом доме на улице Алтайской в Москве погибли три человека.

    В начале месяца в результате пожара в двухкомнатной квартире на Очаковском шоссе на западе Москвы погибли два человека.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

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    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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