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При пожаре в горнолыжном комплексе в Москве никто не пострадал
В результате пожара в горнолыжном комплексе «Лата трэк» на западе Москвы, по предварительной информации, нет пострадавших.
Площадь возгорания составила 1,7 тыс. квадратных метров, в настоящий момент огонь удалось локализовать. Кровля здания обрушилась по всей площади, передает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
«По предварительным данным, пострадавших в результате пожара в комплексе «Лата трэк» нет», – сказал собеседник агентства.
Установление обстоятельств возгорания и ход доследственной проверки контролирует прокуратура.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на складе горнолыжного комплекса «Лата трэк» в Крылатском произошло обрушение кровли здания. Площадь пожара на территории комплекса увеличилась до 500 квадратных метров.
В прошлом месяце площадь возгорания в выселенном двухэтажном здании в столице достигла 300 квадратных метров.