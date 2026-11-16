Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.8 комментариев
Минтранс сообщил о переходе свыше 130 торговых судов под российский флаг
Минтранс: Более 130 торговых судов перешли под флаг России
Свыше 130 торговых судов перешли под флаг России после поручения президента о повышении привлекательности российской юрисдикции, сообщил министр транспорта Дмитрий Ядров в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
«Владимир Владимирович, вы ставили задачу на Петербургском экономическом форуме повысить привлекательность российского флага. Эта работа начата, уже более 130 судов перешли под российский флаг», – цитирует Ядрова РИА «Новости».
По его словам, благодаря этому общий дедвейт российского флота достиг 38 млн тонн, превысив показатели СССР. Министр добавил, что Россия поднялась в мировом рейтинге по дедвейту с 24-го на 14-е место.
Ядров подчеркнул, что для достижения этих результатов была проделана большая работа по изменению нормативно-правовой базы. В частности, в 2027 году ожидается принятие закона о морских администрациях, который дополнительно упростит регистрацию и эксплуатацию судов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-премьер Андрей Никитин заявлял о переходе около сотни крупнотоннажных торговых судов под флаг России после Петербургского международного экономического форума.
Летом Министерство транспорта предложило сделать более гибкой систему эксплуатации судов под российским флагом в рамках нового законопроекта о создании в стране единой морской администрации.
В июне Никитин сообщал о планах правительства создать максимально привлекательные условия для судов с отечественными грузами.