Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.5 комментариев
Площадь пожара в комплексе «Лата трэк» в Москве достигла 500 квадратных метров
Площадь пожара в московском комплексе «Лата трэк» достигла 500 квадратных метров
В Москве площадь пожара на территории комплекса «Лата трэк» в Крылатском увеличилась до 500 квадратных метров, сообщил источник в экстренных службах города.
Площадь возгорания на территории комплекса «Лата трэк» на западе Москвы достигла 500 квадратных метров, решается вопрос о привлечении авиации, сказал собеседник РИА «Новости».
Он отметил, что существует угроза перехода огня на еще одно здание. Для борьбы с пожаром планируется использовать авиацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце площадь возгорания в выселенном двухэтажном здании в Москве увеличилась до 300 квадратных метров.
Летом масштаб возгорания в элитном жилом комплексе «Дом на Страстном бульваре» в центре столицы достиг 400 квадратных метров.
В мае представитель экстренных служб сообщил о масштабном пожаре площадью 300 квадратных метров в хостеле на востоке Москвы.